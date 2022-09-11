從運動賽事 感受在地熱情活力

【文－YC.H 攝影－黃政達 圖－新竹攻城獅、中央社】

精彩刺激的運動賽事不僅能牽動觀眾情緒，運動員的精湛表現與對目標及夢想的堅持，也為舉辦賽事的城市帶來許多熱情與活力。讓我們以在台北舉辦的運動賽事為引，看見台北人對運動的關注與投入，當觀賞賽事成為一種習慣、運動成為一種風潮，這個城市也將擁有充滿活力的嶄新樣貌。

成就理想的運動賽事

運動賽事不僅是運動員爭奪榮譽的競技、挑戰自我的舞台，它還擁有為城市增添活力的能量，看著運動員熱血奮戰的姿態，觀眾也會不由得想成為他們的後盾，進場觀賽只為了能夠盡情大喊加油。縱使隨著網路普及與串流平台的發達，透過網路觀看各種賽事已非難事，但對運動迷來說，現地體驗的臨場感與眾人齊聲加油的向心力，才最叫人滿足。

台北有不少可以舉辦運動比賽的場地，例如天母棒球場、和平籃球館，都是國內職棒、職籃的主場，而每當有國際賽事舉行時，更是會掀起觀賽熱潮，吸引民眾親臨現場感受箇中魅力。「一場好的賽事，要能帶給進場觀眾理想的體驗，便要讓賽事具備國際級質感。」有22年籌辦運動賽事經驗的「悍創運動行銷」總監高偉凱如此說道。

悍創運動行銷曾引進並承辦過多場國際級賽事，包括在台北小巨蛋舉辦的美國職業籃球聯賽（NBA）傳奇明星賽、NBA季前熱身賽，也曾在天母棒球場舉辦美國職業棒球大聯盟（MLB）台灣賽等。高偉凱指出，引進國際賽事，除了硬體設施需符合國際規格，更要讓人有宛如親臨國外現場、與國內一般賽事截然不同的體驗，才足以吸引民眾入場觀看。他以2013年在台北小巨蛋舉辦的NBA海外熱身賽為例，「我們從硬體設施著手，例如NBA規格的籃框、螢幕、記分板，更增設靠近選手休息區的觀看座位，讓民眾有機會聽到總教練調度，一進場就有『哇！我真的在現場看NBA球賽耶』的感覺。」

不過，在讓觀眾「有感」之前，得先讓這些國外賽事主辦單位點頭答應到台北比賽。因此籌辦單位必須著手蒐集場館資訊、擬定賽事行銷策略、規畫選手來台的交通食宿，做好完善的提案準備。高偉凱提到，讓國外選手在台北能感到賓至如歸，是促成賽事來台的重要條件，「由於台北的運動場館硬體設施都不錯，也願意配合賽事規格進行設施的修繕與調整，加上台北人口眾多，具行銷宣傳效益，還有許多能讓選手舒適下榻的飯店，種種條件都提高了他們移師台北比賽的意願。」

籌辦國際級賽事、邀請外國選手參賽，不僅讓賽事更具話題性，對於城市行銷也有很大助益。高偉凱指出，這些外國選手來到台北後，也會在社群軟體上分享比賽之外的體驗，「包括吃了什麼、看了什麼，這些都會成為很有效益的城市宣傳，引起海外民眾對台北的好奇心。」

高偉凱認為台北的體育場館、硬體條件都符合國際比賽規格，有助引進更多國際賽事提升全民對運動的關注，也能將台北推向國際。 （攝影／黃政達）

國際賽事為城市注入活力

「讓國際賽事在台北舉行只是一個引子。」高偉凱坦言，國際賽事引起的關注度非一般賽事所能比擬，在媒體社群中也能點燃更多話題，藉此讓民眾注意到有多元賽事不斷在城市裡發生，進而投入更多關注，增加進場觀賽意願，當觀看運動賽事成為市民生活的一部分，運動風氣也將隨之提升。

他提到，台灣人很喜歡看棒球比賽，但一直以來，較有規模且能現場參與的只有中華職棒賽事，而2010年在天母棒球場舉辦了MLB台灣賽，接著2015年世界棒球12強賽登場，不僅吸引許多棒球迷親臨現場，感受不同國家隊的比賽氛圍，更因為齊聚日、韓明星球員，成為在台北舉辦的國際賽事中，十分為人津津樂道的系列賽程。高偉凱回憶，儘管當時不是每天都有中華隊出賽，卻還是吸引大量觀眾走進天母棒球場，「這證明人們對於能親眼看到不同國家隊的比賽十分有興趣，而此次12個國家隊輪番上陣，大大滿足了這樣的心情。」

高偉凱也以運動行銷的角度分析，舉辦國際賽事，能更有效將運動話題觸及到更多民眾，喚起對運動的關注，例如2017年在台北舉辦的世界大學運動會，更是造成搶票風潮，「不論本身是否為運動迷，或者只因為話題火熱才注意賽事，這對推廣運動來說都是正向的助力。」回想之前國內民眾齊聚盯著大螢幕瘋棒球經典賽、12強賽的盛況，若有更多這樣的比賽在台北舉辦，不論是守在螢幕前觀賽，或是選擇前往現場加油，無形間都為城市注入更有活力的樣貌。

培養觀看現場賽事的習慣

而台北能成為眾多國際賽事登場的舞台，人口結構的豐富度是重要原因之一。高偉凱以在台北田徑場舉辦的2016台北關島友誼足球賽為例，這場比賽最令他驚喜的是，進場觀眾不只台灣人，還有很多移居來台的外國人，「這讓我意識到，台北是個多元族群融合的地方，各項運動都有在此推廣成功的可能，而這也是未來邀請國際性運動組織來台舉辦賽事的優勢之一。」他笑著說，當天的台北田徑場就像是個國際村，現場各種語言交談聲交織，而且能讓不同國籍的人一同為運動賽事熱血沸騰、加油吶喊，也是讓這個城市越來越有活力的要素。

同時高偉凱也觀察到，台北人普遍願意在下班後或閒暇之餘，前往觀賞、支持自己喜歡的運動，縱使現在因為疫情，國際賽事無法來台舉辦，但是和平籃球場依舊有熱血的籃球賽可觀看，天母棒球場在2021年進行整修後，更是讓觀賽舒適度大幅提升，在此進行的業餘球賽、職棒賽，都有許多球迷進場為選手加油。高偉凱笑著說，「只要有機會，我都鼓勵大家多去現場看比賽，讓賽事每一刻的熱血與感動銘記在心中，也讓城市能夠持續堆疊源源不絕的活力。」

台北經常有例行性比賽舉行，相當推薦民眾進場感受賽事的魅力。 (圖／新竹攻城獅)

【完整內容請見《台北畫刊》9月號656期】。