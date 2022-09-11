從藝術展演 體驗城市文化底蘊

【文－韋森 圖－台北白晝之夜】

藝術展演是文化底蘊的凝淬與想像力的呈現，當其走進街頭與生活空間扣合，將賦予整個城市更多樣的想像。「台北白晝之夜」自2016年首辦至今，藉由視覺作品及表演活動，讓藝術穿梭台北各個街區角落，藉由想像解放空間與形式的限制，在夜晚體驗台北城市之美。

「2022台北白晝之夜」以士林為舞台，將兒童新樂園等當地場館納入展演範圍，結合地方環境與在地特色，為入夜後的城市染上藝術色彩。 (圖－台北白晝之夜)

用士林的動能打開台北

「來自法國巴黎的白晝之夜，初衷是要把城市打開，讓民眾能夠重新認識城市、解放城市的概念。」2022台北白晝之夜策展人林昆穎說，白晝之夜很重要的訴求，是要呈現城市的場域是如何記載過去到現在人類的生活演進，「藉由表演藝術來召喚城市舊時的街廓、道路改變的過程，所以白晝之夜會因為所在城市的不同，而有獨一無二、專屬於那個城市的模樣。」

台北白晝之夜自舉辦以來，每年遊走在不同的行政區，今年選擇落腳士林，林昆穎說，就發展脈絡來看，士林從陽明山到圓山整個大區域，是台灣移居史上重要的聚集地，也是台北早期國際化與政經的匯集，進而有了士林商圈的發展。

而近年士林有著強大的發展動能，像是台北表演藝術中心的落成，便是透過當代新劇場的方式，在歷史街區中打造新的藝術場域，此外也以台灣科學教育館、天文科學教育館、兒童新樂園和美崙科學公園為基底，組成「三館一園」的科學藝術園區。

「士林，可以回望過去的歷史軌跡，也能帶著我們邁向未來。」林昆穎表示，因此今年台北白晝之夜以北藝中心、士林夜市、士林官邸、科學藝術園區為四大主題區，將台北化為大型的當代藝術表演場，讓民眾用表演藝術的視角感受台北的演進。

在藝術中與歷史對話

今年台北白晝之夜將以文林路為中軸線，開啟對士林的探索，由位於基隆河舊河道上的北藝中心打頭陣，在內部的參觀迴廊走道中融入跑酷、歌劇等不同形式的表演，將基隆河的歷史與表演內容結合，漫步迴廊中即能感受基隆河的歷史動態。同時，結合藝術團隊打造科技型作品，透過染色燈光的方式，在北藝中心外部的球體、方塊造型上投射出各種繽紛色彩。

過個馬路來到不遠處的士林夜市，藝術家將用塗鴉等創作形式，紀實地呈現夜市的歷史，同時呼應台北過去的民間愛情故事、夜市經濟發展主題，參與者可在此找到舊時夜市的發展軌跡，猶如站在當代一窺前人的生活點滴。

穿過捷運來到士林官邸，這座具有濃厚政治色彩的歷史建築，也將在夜色中開啟，讓人一窺它夜晚的模樣，並以史詩童話的角度，透過表演藝術凝視它的神祕。接著來到科學藝術園區，這裡規畫的所有作品與表演都與研究、科學相關，讓參與者可以感受台北作為「未來城」的科技感，並在「科學大舞廳」等活動中，真切地感受科學與表演藝術緊密結合的力量。

今年台北白晝之夜將由台北表演藝術中心揭開序幕，規畫各式表演，並透過互動裝置增加可看性。 (圖－台北白晝之夜)

今年台北白晝之夜將由台北表演藝術中心揭開序幕，規畫各式表演，並透過互動裝置增加可看性。 (圖－台北白晝之夜)

與民眾共感台北現況

台北白晝之夜從開辦最初以聲光展演與裝置作品為主的展示內容，至以大量的行為藝術、視覺錄像等創作形式占領街頭，再融入游擊式的演出。今年則強調參與感與儀式感，透過互動表演，讓參與者一同沉浸其中。「一個文化之所以成形，是因為有人聚集、有人交流，也因此才能擁有記憶與回憶。」因此林昆穎認為要以共感吸引人潮，再用人潮創造交流與回憶，打造台北白晝之夜成為居於這個城市所有人的藝術風景與共同經驗。

為讓所有民眾都能體驗台北白晝之夜的魅力，今年將結合線上平台與線下演出，讓參與者可以一邊遊走活動現場，一邊用手機觀看作品介紹並參與活動任務；線上參與的民眾則可透過直播觀看今年的表演與節目，並透過全互動式網站，與活動現場即時對話互動。透過線上線下觀眾的共同參與，觀眾的熱情將轉化為活動官網上的數位太陽，並隨著現實世界中的日出一起升起，創造線上與線下的同步感。

林昆穎認為，如同白晝之夜對觀眾參與的重視，現在台北的藝術展演發展也十分重視與現場觀眾的互動，讓彼此在同一個場域中，激盪出即時火花，呈現只有此時此刻、獨一無二的藝術展演，而這種充滿活力、充滿各種可能性的姿態，也正是當下台北藝術風景的樣貌。

與其他藝術展演相較，白晝之夜可說是深植於城市，林昆穎說，期望今年白晝之夜的參與者能從活動中閱讀到台北的過去，同時也一同想像台北的未來，「好像一轉身就在電影場景中看到自己一樣，每一個轉身都閱讀到一點點記憶。」他也期待可以讓每一位參與者都能用自己的觀點閱讀台北，感受自己與台北獨特的關係。與此同時，也能在每一場展演中，都能看見城市底蘊被重新轉化，讓表演者與參與者都能因為藝術更加喜愛腳下這片土地。

2017台北白晝之夜帶領大家走進台北各個場域，感受表演藝術團體為現場帶來的活力。 (圖－台北白晝之夜)

2020台北白晝之夜於南港舉行，現場有表演藝術者與民眾熱情互動，激盪出趣味火花。 (圖－台北白晝之夜)

【完整內容請見《台北畫刊》9月號656期】。