無所不在的自學大課堂——自學課程老師吳榮偉 × 自學生陳震宇

【文ー田育志．攝影ーRay Chang、張芝語．圖ー吳榮偉、陳震宇】

近兩年受新冠肺炎疫情影響，許多學生不到學校，改在家中以遠距方式上課。但其實除了傳統在學校上課，家裡、圖書館或山林間也都是能讓學生跳脫傳統框架，探索自身興趣，進行跨年齡、跨領域學習的場域。透過自學課程老師吳榮偉與自學生陳震宇的分享，看到在家教育的可能性，如何透過適切規畫，在傳統的學校教學之外，得到更適性的教育安排。

陳震宇，為自學生交流平台「聚起來！Chu Chi Lai！」創立者。 （攝影／Ray Chang）

自學是種更有彈性的學習方式

就讀小學期間，陳震宇的母親就開始關注實驗教育，並讓他從國中開始，以自學方式完成國、高中學業。陳震宇解釋道，在台灣自學可分成個人、團體和機構三種，個人自學顧名思義是以個人為單位安排學習內容；團體自學是由學生家長成立共同學習團體，由參與的家庭共同安排教育內容；機構自學則是「類學校」形式，由非營利法人設立機構，於固定場所實施實驗教育，例如「台北市影視音實驗教育機構」就是屬於此類。

「自學與體制內的教育，都是學習的方式，我認為沒有優劣之分，我後來選擇自學，是因為它有相當大的彈性跟自由，能讓我在過程中挖掘想發展的領域。」陳震宇回憶國中時期參與「赤皮仔自學團」的團體自學課程，上午是依照年級進行的國、英、數、自、社等課程，下午則是同學們在學期初討論、投票選出的選修課程，可能是手作課、木工課或是練團等。「選修課程類型眾多，幫助我在國中階段去釐清、聚焦未來想發展的領域。」

高中時期，陳震宇更加確定自己的興趣與未來發展，於是選擇申請個人自學。喜歡電影的他上了電影課，同時拍攝了一部作品。此外，想創業的念頭，也讓他安排經營管理與投資理財的課程，累積創業所需知識。「在自學生聚會中，常有人好奇什麼課程是必排的？我的回答都是『沒有』，學習並沒有這麼多限制，你所關心的課題都能成為課綱內容。」

自學教育鼓勵孩子跨出傳統教室，探索不一樣的學習方式。 （圖／吳榮偉）

而作為自學課程的開課老師，吳榮偉相當認同陳震宇對於自學的看法。「學習的道路是開放的，有別於國民義務教育中教導的典型思考，我便常常在課堂上挑戰學生的價值觀。」吳榮偉以法國有名的科普作家尚—亨利・法布爾為例，他的經典著作《昆蟲記》曾獲諾貝爾文學獎提名，但如果只用文學角度來閱讀就有些可惜了，他將大量對昆蟲的觀察與實驗資料融入書中，所提及的科學知識一點都不含糊。在吳榮偉的課程中，閱讀《昆蟲記》既是上國文課，也是上自然課，不再是傳統對於課程與知識的區分方式。

陳震宇，以自學方式完成國、高中學業，為自學生交流平台「聚起來！Chu Chi Lai！」創立者。 （攝影／Ray Chang）

吳榮偉，在天母、士林地區擔任在家自學共學團 體老師，開設「榮偉叔叔的哲學課」。 （圖／吳榮偉）

家庭支持與自覺力是自學關鍵

接觸自學多年，吳榮偉跟陳震宇先後提到，大家總愛比較自學與傳統教育的優劣之處。吳榮偉觀察到，常有許多人以傳統教育的基準來評斷自學成效，甚至自學生也會比較誰考上較好的大學，在這樣的過程中，總會有學生開始對自學失去信心。

陳震宇在自學期間也曾感到迷惘，選擇自學的確去除教育體制內的限制，不用遵循一樣的課程表，使每個人可以適性發展，卻也讓他花了一些時間摸索自己的志向，甚至懷疑自學的成效。他認為，此時家長扮演了重要角色。「父母親是否能理解孩子在學習環境中遇到的狀況？對於孩子想發展的領域，能否給予建議或支持？父母親的陪伴與引導，對於自學生來說，是很重要的助力。」除了家長，陳震宇也提及「同儕」的重要性，有同儕相處更能創造一起成長的動力，因此即便從高中開始選擇個人自學，陳震宇也經由創辦「聚起來！Chu Chi Lai！」召集自學生，透過聚會彼此交流、學習與成長。

至於何種學生適合自學？陳震宇認為，對於未來想做的事已有想法的學生，便蠻適合選擇這樣的方式。吳榮偉也說，他就曾碰過這樣的學生，因為想學習製作法國巴洛克時期的宮廷服飾，需要能掌握古法文，於是來到吳榮偉開設的課堂，「這個學生對於自己的目標非常堅定，即便父母都希望他能走傳統的教育方式，但都沒有辦法改變他想選擇自學的想法。」

台北的自學資源隨處可見

在台北，有許多實體資源是自學利器，例如美術館或博物館就是陳震宇推薦的好所在，「一方面這些場館的資訊量很豐富，再來這些場館也極適合父母陪伴孩子一同前往，不論是常設展或特展，都有明確的主題性可以學習。」

主要在天母、士林一帶開設自學課程的吳榮偉，也會帶著學生到附近的國立故宮博物院、國立台灣科學教育館或是台北市立天文科學教育館，藉由館藏設施進行課程，他還特別提及科教館不只有展覽，也提供場地出租服務。

而陳震宇則推薦台北市青少年發展處，「每個樓層都有不同功能，有練團室、視聽室、演講廳等，交通也十分方便。」來此活動，憑學生證還能免費租借場地，因此在自學時期，他與同伴很常在這裡舉行聚會，也有自學樂團的朋友在這裡練團。

此外，台北豐富的自然資源同樣是上課的好教材，吳榮偉最常跟學生前往陽明山，行走風櫃嘴至擎天崗這條「風擎步道」，步道兩旁有許多冷杉，是台北市唯一可見到的高山林相。在吳榮偉跟陳震宇眼中，台北市可供自學的資源隨處可見。

陳震宇和吳榮偉皆同意，真正想學會一個技能或獲得問題解答的心情，會讓一個人在沒有學校規範、沒有排定課綱的狀況下，自動自發地找到適合自己的學習方式，並且觸動學習的熱情。即便不是學生身分，但只要跳脫過「學習只能在教室與課堂中發生」的認知，其實自學在日常生活中無所不在，看似不循傳統框架的自學教育方式，其實正反應學習的本質，值得教育者和家長參考。

陳震宇與自學生們透過定期聚會，交換自學心得和意見。 （圖／陳震宇）

【完整內容請見《台北畫刊》8月號655期】。