網路世界的鑑識英雄 資安事件分析工程師

【文－郭慧 攝影－林冠良】

隨著數位化浪潮席捲全球，有許多服務以線上模式進行，使得越來越多重要資訊存在於網路空間中，也讓資訊安全維護成為數位時代的一大挑戰。因此，扮演網路世界鑑識英雄的資安事件分析工程師一職應運而生，他們在客戶系統遭受駭客攻擊時爭取時間進行採證，分析攻擊來源與行為，降低受「駭」災情，並提出資安系統改善建議，協助搭建資安防護網，消弭資安危害於無形。

「我在求學時期就對網路世界感興趣，也對駭客感到好奇，想要跟他們攻防對抗，因此踏入資安領域。」資訊工業策進會資安科技研究所副主任吳東杰說道。在資安領域擁有豐富經驗的他，如今主要工作便是為客戶處理資安危機，當企業或法人遭受駭客攻擊，導致資料外洩時，便會委請吳東杰及其團隊出馬，分析根本原因、進行應變處置，以即時控制並降低災損，保護珍貴的資訊。

吳東杰觀察到，「特別是這幾年，由於數位發展及疫情影響，許多企業紛紛實施居家辦公；然而家中電腦的安全管理措施往往較為粗糙，也因此讓駭客有更多可趁之機。」不只如此，近年來駭客不僅會針對攻擊對象「量身打造」攻擊模式，也以長期、隱晦的方式滴水穿石地竊取其客戶資料與研發機密。「這類資料一旦洩漏，將為企業帶來極大損失，甚至影響商譽，這也是為何維護資訊安全如此重要的原因。」

資安事件分析工程師會借助專業採證儀器，蒐集駭客的犯罪證據。 （攝影／林冠良）

蒐集犯罪證據

網羅駭客蹤跡

作為資安事件分析工程師，吳東杰與團隊應對網路攻擊事件時，主要從「數位採證」、「資料分析」、「報告製作」三大部分著手。首先，當顧客回報系統遭受駭客攻擊時，他們便會攜帶採證儀器前往顧客公司，蒐集伺服器、資料庫、電腦主機紀錄檔案等內容。在此階段蒐集的證據，不僅是分析駭客路徑的素材，也將成為重要的犯罪證據。值得一提的是，正如警察會盡量保持犯案現場完整，資安事件分析工程師在蒐證過程中，也會借助專業採證儀器，以不影響資訊完整度的「唯讀」方式，降低電腦系統變更幅度，讓證據保持完整，同時還原駭客刻意抹除的入侵足跡，抽絲剝繭找出駭客究竟從何而來，又躲到哪去。

地毯式搜索

確認被攻擊範圍

在完成數位蒐證後，資安事件分析工程師接著就會開始分析採集到的證據，「我們會分析電腦主機紀錄檔案、記憶體、網路封包資訊等，確認駭客身分究竟是哪些外部IP位址，並將這些IP位址阻絕在企業網路外。另一方面，我們也會清查有哪些虛擬私人網路（Virtual Private Network, VPN）或系統帳號已經「淪陷」，並將其停權，透過這些方法先將駭客擋在門外。」

在完成初步「止血」後，資安事件分析工程師接著會針對可能受損的範圍進行地毯式搜索，「一家公司通常有多個區域網路，而與被入侵電腦處於同一個區域網路內的其他電腦，往往也會受到波及。我們便以這個區域網路為軸心層層分析，確認受損範圍與程度，並進行修復、軟體重灌等作業。」吳東杰說道。

資安事件分析工程師得透過不斷進修、彼此切磋，增進自己的專業技術知識，才能阻擋駭客攻擊。 （攝影／林冠良）

他也表示，由於可能成為駭客攻擊目標的領域相當廣泛，手法更不斷推陳出新，因此資安事件分析工程師除了在事件中必須極有耐心地與駭客攻防，更得時時精進自己的資訊技術，「我們常跟駭客來來回回地鬥法好幾次，有時他們已經入侵了很多地方，還會有恃無恐地故意讓資安人員發現自己，作為一種挑釁。因此我們必須不斷精進自己在軟體、硬體等多種領域的技術知識，才能在與駭客間的一次次戰爭中取得勝利。」

同時吳東杰也強調，對駭客的犯案手法抱有想像力，也是資安事件分析工程師很重要的特質之一。「在推理劇中常看到警察辦案時會設想如果自己是罪犯的話會怎麼做。資安事件分析工程師其實也一樣，我們會假想如果自己是駭客，會如何入侵客戶的網路系統。透過這種換位思考與角色模擬，有時好幾天都無法偵破的案件，往往就解決了！」吳東杰笑道。

提供專業建議

加強後續資安維護

當找出受駭範圍，並進行應變處理後，資安事件分析工程師會將事件始末撰寫成報告，不僅記錄事件前因後果，也提供顧客未來如何加強自身資安管理的建議。「我們會讓客戶知道，究竟是什麼漏洞讓駭客得以長驅直入，他們未來又能如何防衛。」

吳東杰舉例，像是未定期更新電腦軟體系統、使用早已停止維護的舊版本，就可能因版本漏洞，而變成迎接駭客的大門。另外，也有駭客會喬裝成主管、資訊人員探詢公司系統的帳號、密碼，若是未加警覺，往往便著了駭客的道，因此企業平日的資安教育宣導也更形重要。

吳東杰也表示，駭客的入侵手法不斷進化，自己除了提醒客戶平時做好資安維護及教育之外，也不斷進修以面對每一次挑戰，「資安事件分析工程師跟駭客之間的戰爭是無止無盡的。我們打贏一場攻防之後，駭客可能不久又從另一個途徑捲土重來。而在這無止盡的戰鬥中，看到客戶的資安因為我們的努力變得更強韌所帶來的成就感，是讓我們不斷堅持下去的關鍵。」吳東杰說道。

BOX：

資安事件分析工程師吳東杰 （攝影／林冠良）

姓名： 吳東杰

職業：資安事件分析工程師

特質：對精進技術懷抱熱情、具備耐心和想像力。

工作任務：透過數位採證、資料分析等為資安事件止血，並提供強化資安建議。

核心理念：透過專業技術，讓客戶的資訊安全系統更強韌。

【完整內容請見《台北畫刊》8月號655期】。