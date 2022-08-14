便利城市 打造今日宜居家園

英國時尚雜誌《Monocle》今年6月發布全球最宜居城市評比，台北名列第十名，該雜誌指出，台北有便捷的大眾運輸系統、適合步行的街道、安全的治安及各式美食小吃，多種優勢讓它在全球各大城市中脫穎而出。居住其中的我們，也不難發現台北都市規畫日趨完善，以人為本的多元共融精神，漸漸落實於生活各角落，讓不同條件、不同需求的族群都能感受生活上的便利，可說是台北成為宜居城市的關鍵。

街道再生讓步行環境變得更好

從行人的步行環境及舒適度，就能看出一座城市的發展狀態。「城市以人為本，讓行人環境變得更好，是友善便利城市的基本要件。」「都市里人規劃設計公司」主持人蕭松年長期關注城鄉發展議題，熟悉都市設計的資源整合規畫，他指出，台北市政府近年積極打造行人優先的步行環境，透過「鄰里交通環境改善計畫」畫設標線型人行道、推行機車退出騎樓、改善無障礙空間等措施，台北的步行友善程度持續提升，讓人們行走時，明顯感受到對行人的善意與城市的改變。

改造後的心中山線形公園空間開闊，提供民眾安全舒適的步行環境。 （攝影／蔡耀徵）

蕭松年進一步指出，台北有許多寬敞的巷道，兩旁還有綠樹成蔭，如果適度縮小車道、加寬人行步道，更能提高步行的友善度和舒適性。「有些人行道的寬度僅有90至100公分，輪椅無法通行，只能被迫往車道走。」他認為，隨著高齡社會的到來，提供長者友善便利的步行環境以及無障礙設施，也是宜居城市不可或缺的一環。

同時，發展成熟的現代化城市，也會透過都市再發展與都市更新，為城市空間注入友善的步行環境。像位於台北捷運中山站與雙連站間的心中山線形公園，原本是三十多年前台鐵淡水線改建地下化捷運後留下的帶狀公園，經過改造後，重新整理綠帶配置，並平緩了路面高度，打破圍牆讓廊道更具開放性，便於行人穿梭其中。蕭松年說，心中山線形公園改造後，成為具特色的綠色廊道，帶動當地商圈活絡，每逢週末假日還有街頭藝術表演和各式主題市集，不僅行人步行環境變得更舒適，更成為最佳休閒去處。

建構便捷環保的大眾運輸系統

除了步行環境的改善，蕭松年認為，「台北的大眾交通運輸真的非常方便。」無論是上班或假日出遊、購物，只要步行、搭公車、坐捷運或騎YouBike，想到哪都沒問題。此外，他也對台北的綠運輸發展印象深刻，除了有捷運、YouBike等低汙染、省能源的綠色運輸工具，台北也有越來越多電動公車上路，可有效減少碳排放量。隨著台北的大眾運輸系統越來越便利，他相信會有更多人願意捨棄開車和騎車，如此一來，空汙問題也將大幅改善。

蕭松年也觀察到，由於台北市大眾運輸發達，市府近來也積極推動大眾運輸導向發展（Transit-Oriented Development, TOD）的策略。TOD視大眾運輸系統為城市發展的主幹，也因此公車、捷運等交通場站周邊地區將成為都市發展的核心。台北捷運路網覆蓋率高，以TOD方式開發，不啻是能帶動地區發展的良方。

花博舞蝶共融遊戲場的特色之一，便是擁有首座輪椅使用者也能體驗的鞦韆。 （攝影／黃政達）

例如結合軟體、會展、交通、新創、生技五大中心產業的台北東區門戶計畫，就是以三鐵共構的南港車站為樞紐，創造複合性的商圈和多樣化的消費與工作場域。蕭松年表示，大眾運輸場站周邊的TOD發展，能夠讓老舊社區的周遭環境和公共設施獲得改善。他也期待捷運中正紀念堂站附近的南門市場改建工程，當附近社區巷弄的公共空間和人行步道等設施重建後，除了展現煥然一新的面貌，也會帶給居民更便利、舒適的生活。

推動友善多元的共融式公園

台北不僅是便利城市，也是共融城市，友善對待不同族群。近年來，台北陸續啟用多座共融式遊戲場，讓包含身心障礙兒童在內的所有孩子都能在其中安心玩耍，例如花博舞蝶共融遊戲場就有全台首座輪椅使用者也能體驗的鞦韆，和適合身障孩童使用的滑梯、無障礙遮陽沙坑等，滿足不同使用者的需求。

「每個人都可以自在、開心的使用，就是共融公園。」蕭松年提出心中對共融公園更寬廣的定義。他以住家附近的松榮公園為例，當初興建時社區居民積極參與，主張不要設置太多設施，只要草地和樹木就好，讓人與自然共融，無論哪一種年齡層的居民，甚至是毛小孩，都能在公園裡從事自己想要的活動，盡情地放鬆。

一座便利宜居的城市，需要不斷再生與共融，才能形塑出理想的模樣，而台北的現在進行式能如此迷人，正因為有了好的都市發展政策，以及市民的共同參與，才能讓城市持續進步，讓便利城市的藍圖更臻完善。

台北城市博覽會 指標地點推薦

在台北城博會六大展區中，「城市再生」展區以TOD、都市再生、進化運輸、東西區門戶計畫等作為核心內容；「共融社會」展區則聚焦台北的共融場景及居住政策等主題，展現共融生活樣貌。讓我們走訪展區延伸的指標地點，感受便利共融的宜居台北。

都市再生指標地點

✴北科都市再生願景館：以「忠孝懷生重建案」重建前暫時保留的建物作為展覽空間，透過藝術作品、展演活動及案例，引領民眾認識都市更新，開啟對議題的想像。

共融式遊戲場指標地點

✴中央藝文公園：設有華山大草原遊戲場，以鐵軌和火車隧道等意象串聯而成，結合「煙囪遊戲塔」、「極限滑索」、「大坡面滑梯」等設施，提供多樣機能與挑戰，讓孩童在遊戲中發揮想像空間。

✴花博公園新生園區：結合當地特色，融入環遊陸地海洋等想像，並加上機場及飛機元素，打造滿足不同族群需求的共融式遊戲場。

中央藝文公園 （攝影／許宜容）

【完整內容請見《台北畫刊》8月號655期】。