與貓共好 為街貓找到對的人

【文ー郭慧．攝影ー蔡耀徵】

貓咪是許多人生命中重要的陪伴，其可愛神情、慵懶姿態，總散發令人難以抗拒的魅力， 讓人們心甘情願成為「貓奴」。但仍常見被棄養的喵星人流落街頭，因此許多關心貓咪權益的人們挺身而出，透過協會組織或中途咖啡廳等不同形式，以愛為中繼，為貓兒找到能遮風避雨的歸所。

以團隊力量救援病貓與奶貓

許多飼主將貓咪視為難以割捨的家人， 但也有飼主在自身遭逢逆境或貓咪生病時便將其棄若敝屣。為了救援這些被棄養的貓咪，一群在台北市動物之家服務的志工，於2011年創立「台灣愛貓協會」，致力救援生病、尚未離乳的貓兒，成立至今已為數千隻貓咪找到新家。

台灣愛貓協會共同發起人柳丁表示，「許多人看到貓咪可愛的模樣，便在衝動之下飼養貓咪，卻沒有足夠的先備知識與心理準備， 再加上缺乏責任感，便容易在貓咪生病、破壞家具、不斷喵叫、年老時將其拋棄。」也因此，台灣愛貓協會常在領養場合或社群平台上，建議想飼養貓咪的人應先了解貓咪的習性，像是貓咪會有喵叫、抓牆、落毛等狀況，若是多隻貓咪共處一室，也可能導致貓咪情緒焦慮，甚至因緊張而隨意便溺等，並審慎評估自己是否適合飼養貓咪。

除了宣導飼養概念，協會另一個重要任務是救援收容所內因生病導致身體衰弱、需要特殊醫療的貓咪。柳丁表示，志工們過去在收容所工作時發現，許多受傷、感冒、還未斷奶的貓咪，不僅難以適應收容所的「大鍋飯」飲食，不健康的身體狀態，也使牠們難以受人垂青。也因為這樣，協會志工會將貓咪送醫診治、隔離觀察7至14天，待貓咪恢復健康後，再帶至協會等待送養。

在飼養前了解貓咪習性，能讓養貓之路更順利，開啟與貓共好的幸福生活。 （攝影／蔡耀徵）

與此同時，協會也會幫助尚未斷奶的奶貓找到家中飼養母貓的「奶媽」，待幼貓斷奶再送至協會等待領養。「協會安排領養時會對飼主進行篩選，希望飼主具備照顧知識、有責任心、能與貓咪良好互動，讓飼主成為貓咪永久的家人，而非生命的過客。」

讓咖啡廳成為貓咪知識平台

相較於台灣愛貓協會以團隊力量進行貓咪的救援、送養與照護知識宣導，「中途咖啡廳」則可說是貓咪被認養前的中繼站，讓更多人在輕鬆氛圍下與貓相處、學習貓咪照護知識。

尹訢（左）與Tommy（右）藉由開設中途咖啡廳，搭起貓咪與人之間的橋梁。 （攝影／蔡耀徵）

擁有多年養貓經驗的中途咖啡廳「貓食光」主理人尹訢、Tommy表示，兩人原本就會救援、領養街貓，然而由於居家空間有限、無法同時養育多隻貓咪，便尋思開設中途咖啡廳，打造空間更寬敞的貓咪園地，也以此為平台兼營社群媒體，讓更多人了解貓咪飼養知識。

「我們希望讓客人在咖啡廳聊天的過程中，獲得貓咪養育知識，有意領養的人也可先來此與貓咪多些相處再做決定。」尹訢和Tommy也表示，除了不少人因社群媒體上的領養資訊專程來訪，也有不少老主顧或是原本未規畫養貓的顧客，在造訪後「跟貓咪對到眼」、產生感情，興起將貓咪帶回家的念頭。

兩人也表示，飼養貓咪其實需要一定的經濟能力和較穩定的生活型態，因此他們也會確認飼主有無穩定收入、短期沒有旅居國外規畫，並經由家訪確認住家空間適合貓咪居住後，再與飼主簽立書面契約，以確保飼主守護、養育貓咪的決心。

「我們也建議飼主每個月固定儲蓄1,000元左右的養貓基金，為貓咪的醫療費用預做準備。畢竟動物看病所費不貲，如果沒有預先將此費用納入考量，便可能在貓咪生病時左支右絀。」尹訢說道。

除了藉由送養、宣導等方式為拯救街貓盡一份心力，柳丁、尹訢、Tommy也補充道，就長遠來看，若要減少街貓數量，強調誘捕、結紮後，再放回的「TNR」也至為重要。「根據研究，一個地區的街貓結紮比例需達70%，街貓數量才會開始下降。而台北市456個里中約有57%都有TNR 志工。在這樣的進展下，我發現近年街貓增加速度逐漸趨緩，但仍需繼續努力。」柳丁說道。

除了協會、中途之家的努力，減少街貓的真正治本之道是讓所有人都能真正尊重生命，畢竟，貓咪不是「衝動購物」後便可隨時丟棄的商品，而是我們最親愛的家人，值得每個你我用心守護。

「貓食光」是許多街貓安居的園地。 （攝影／蔡耀徵）

貓兒們以中途咖啡廳為中繼站，等待有緣人成為未來的家人。 （攝影／蔡耀徵）

【完整內容請見《台北畫刊》7月號654期】。