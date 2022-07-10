助企業與世界共好 永續管理師

【文－郭慧 攝影－蔡耀徵 圖－資誠永續發展服務公司】

隨著永續成為全球共識，「永續管理師」儼然成為近年來炙手可熱的綠領人才。不同於過往人們對永續管理師只專職撰寫社會責任報告書的印象，如今永續管理師更協助企業訂定永續策略、進行員工永續教育等，透過更具策略性、全面性的永續實踐，助企業與世界共好，也讓企業永續經營成果被更多人看見。

永續管理師須時時關注永續相關法令及趨勢，為企業研擬適合的永續經營策略。 （攝影／蔡耀徵）

由於氣候快速變遷，將環境保護、社會責任、企業治理（ESG）融入企業目標與策略， 已成全球潮流。因此近年許多國際企業紛紛要求供應鏈往「淨零排放」目標邁進，台灣政府也擴大對企業編製永續報告書的要求， 而美國標準普爾道瓊指數公司也逐年頒布「道瓊永續性指數」供投資人參考。在此趨勢影響下，台灣企業也逐步擴增內部永續管理職位，並與顧問團隊合作，希望透過專家協助，讓公司的永續表現更上層樓。

掌握各方資訊

分析環境變遷衝擊

服務於「資誠永續發展服務公司」的永續發展與氣候變遷諮詢服務經理曾靖恩與ESG 永續發展服務專員楊懿，都是協助企業推動永續發展的一分子，由於企業永續發展面向廣泛，不僅與環境有關，也涉及公司治理等面向，因此即便他們同是永續管理師，職務內容也有所不同。例如曾靖恩主要處理氣候變遷風險評估、永續策略擬定等事務；楊懿則負責企業內部永續教育訓練，以及對外宣傳永續成果等工作，從不同面向協助企業達成永續目標。

曾靖恩表示，氣候變遷風險評估的工作內容是為企業進行氣候變遷下相關風險的財務量化分析，他必須參考國內、外的氣候分析預測模型、氣候變遷模擬資訊等進行情境模擬。以氣候變遷造成的缺水情形為例，曾靖恩需模擬不同程度的缺水情境、分析可能對企業帶來的財務衝擊，並提出可行的因應策略。像是對需大量用水的半導體產業，輕微缺水造成廠房運作困難時，可考慮購入水資源應急；但若嚴重缺水時，可能造成廠房停工，因此會建議企業平時即可思考如何改善製程用水狀況，或是規畫製程用水循環利用等策略，防患未然。在氣候與環境變遷益發劇烈的此刻，這些分析資訊不僅可作為企業經營參考，也可能影響企業的永續策略。「這其實便是將氣候變遷影響量化，推擬出災害造成不同程度影響時，可能衍生的成本數據，讓企業因應可能風險，適時研擬策略。」

永續管理師會透過桌遊，讓企業員工從遊戲過程中了解永續相關知識。 （攝影／蔡耀徵）

為企業進行永續發展教育訓練，也是永續管理師的工作之一。 （圖／資誠永續發展服務公司）

內部觀念教育

讓永續深入企業文化

在風險評估之外，曾靖恩也會為客戶整理、分析其產業相關的永續實踐方案與經驗，以他山之石作為借鑑。透過案例的參考、分析與在地轉化，讓企業更能依自身產業特性著手規畫永續行動，例如超商業者為減少剩食浪費，因而推出即期食品相關優惠吸引民眾購買，不僅可減少浪費，企業也能省去處理剩食的作業成本，便是結合企業自身特性與永續發展的例子。

除了永續策略的分析擬定，讓永續觀念深入企業文化，也是永續管理師的工作之一。楊懿指出，企業的永續實踐不是永續發展單一部門的責任，而是需要跨部門合作，因此，她會為企業規畫新進員工及各部門「永續種籽」教育訓練，宣導永續概念、分析永續實踐對於企業營運的影響，讓永續的種子深植人心。

「我們除了以講座、課程傳授永續相關知識，也研發出幾款永續桌遊，透過深入淺出的互動體驗，讓來自不同背景的人都能輕鬆吸收永續知識，透過玩遊戲認識『環境損益評估』、『氣候相關財務揭露』等永續領域專有名詞。」楊懿說道。而針對企業中高階主管，則會安排設計思考工作坊，藉此引導決策者思考企業的短、中、長期永續進程，並構思企業的永續發展藍圖，讓企業的永續實踐更有策略性、整體性及延續性。

對外宣傳成果

以永續提升品牌形象

除了對內進行永續教育外，對外宣傳企業永續實踐成果以提升企業形象，也是永續管理師的重要任務。「我們會協助企業進行永續品牌溝通，透過品牌策略和對外、對內溝通，彰顯企業的永續作為，讓企業在做對的事情時，可以被更多人看見。」楊懿表示。

最後，曾靖恩、楊懿不約而同地強調， 永續管理師除了需具備相關領域的專業知識外，由於常需進行企業內、外部溝通，並帶動跨部門合作，因此善於溝通協調、團隊合作等都是永續管理師必備的軟實力，同時也要保持開放的態度，廣泛地進行跨領域學習，更重要的是相信「地球將因人們的永續實踐而變得更好」，而這股相信的力量，是永續管理師面對龐雜知識與繁瑣溝通時，能堅持下去的箇中關鍵。

BOX：

曾靖恩 （攝影／蔡耀徵）

楊懿 （攝影／蔡耀徵）

姓名：曾靖恩、楊懿

職業：永續管理師

特質：擅長溝通、協調、團隊合作

工作任務：掌握永續相關法令及發展趨勢，為客戶制定營運及發展策略， 以發掘潛在發展機會、降低營運風險，並協助企業實踐永續目標。

核心理念：藉由推動企業的永續行動，讓環境及社會往正向發展。

【完整內容請見《台北畫刊》7月號654期】。