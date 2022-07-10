【文．圖－魚夫】

現在大家慣稱的「西門紅樓」，在日本時代被稱作「西門市場」，又稱「新起街市場」，於1908年12月20日落成，進出者主要是日本人。

市場入口為每立面8公尺的八角形兩層樓洋樓建築，因其外觀為八角形，又被稱作「八角堂」。空間的佈置，大抵八角堂一樓規畫了8間小鋪，主要販賣休閒文教用品與西藥，八角堂二樓則販售台灣土產、明信片及「內地」土產等，當時著名的「新高製菓」也曾在這裡開了一家「一六軒喫茶店」分店，供應茶點、咖啡和茶飲等。

不過市場裡的商品價格並沒有比一般市價便宜，甚至被戲稱為形同「百貨公司式」的公設市場，不過是集散了許多商品以供選擇而已，物價仍屬高檔。這是因為從大批發盤商至市場零售商層層剝削，以及許多人習慣討價還價，所以店家一般會故意把價格抬高，預留講價的空間。

1945年日本戰敗後，國民政府來台，新起街市場隨日人撤離而結束魚菜買賣，繼而代之的是「新貴」上海人，從滬園京劇一路更迭為紅樓書場、劇場、戲院，成為新移民的娛樂中心，所以不賣菜後的西門市場反而因此獲得較完整的保留。

同時，戰後在西門紅樓周邊，新的美食店家也開始興起。隻身來台闖蕩的汕頭人吳元勝，起初在西門媽祖廟旁經營沙茶牛肉的熱炒攤，1951年他在紅樓旁的巷子內開設一家「清香火鍋店」，由於口味獨特，掀起了全台吃沙茶火鍋的風氣。後來他的兒子在峨眉街另外開了「元香沙茶火鍋」，到了下一代吳振豪承繼家業後，覓得信義路大安森林公園旁開店恢復「元香」老字號，並在忠孝東路另起爐灶，開設「老西門沙茶火鍋」。

後來隨著西門紅樓的修復與活化，附近也出現了許多美食餐廳，不過西門町這一帶在我來台北上大學、剛出社會時，是最繁華的地區，就我們那個年代，有幾家老字號還是令人回味無窮。

1980年我從南部來台北，因為學校規定穿制服必須配戴領帶，打探一番後，知道去中華商場貨色最多也最便宜，乃動身前往，也在西門町遇見了「鴨肉扁」，走進去也沒注意菜單，只發現原來賣的不是鴨肉而是鵝肉，遂食指大動，點來一碗麵、一盤肉，也確實好吃，算帳時雖然眼淚沒掉下來，但要買領帶的錢已經不夠，只好擇日再來。到今天鴨肉扁的價錢仍不便宜，但可怪也乎，死忠的顧客還是很多，品質也很穩定，沒有走精。

要說西門町的美食，「阿宗麵線」不可不提，1975年由林明宗創立，和妻子在當時的萬國戲院附近擺攤，連張凳子都沒有，大家都得學日本人那樣站著吃，如今早就有了店面，一度還曾提供塑膠凳子，不知為什麼又撤走了，但仍然有許多觀光客甘願站在店門前吃得津津有味。

今台北市立文獻館的基地曾為中華新村，面向中華路一方，在鐘樓之下有許多賣外省菜的店，至今想起仍令人垂涎三尺。諸如「趙記山東饅頭」、「張記韭菜水煎包」、「真好吃饅頭包子店」、「中華餡餅粥」的「褡褳火燒」等，還有本來賣江浙砂鍋和上海「弄堂菜」而現已歇業的「三友飯店」，與隔鄰品項差不多的「開開看」。尚有一家刀削貓耳朵，光看師傅用鐵片削麵，射入熱騰騰的大鍋裡，就覺得一定很好吃，只可惜如今不知去向矣！所幸那些美味店家大部分雖然遷出，但仍在附近有了自家的店面。

如果要列出一張我們四、五年級生心目中的西門町美食，那麼至少還得再加上「永富冰淇淋」、「成都楊桃冰」、「賽門鄧普拉甜不辣」和兩家「老天祿」，還有很台的日本料理店「美觀園」、「大車輪火車壽司」、「黃記老牌燉肉飯」、「玉林雞腿大王」、「金園排骨」、反共義士曾德開的自助火鍋等，另外還有「黔園川菜餐廳」和已經從西門町四散各地的漢中街「美味小館」的超大獅子頭等。想來我雖已年過花甲，但廉頗老矣，遇見這些老滋味，還是很能夠大吃特吃的。

四、五年級生的西門町美食 （圖／魚夫）

【完整內容請見《台北畫刊》7月號654期】。