用漫畫的想像 打造城市舞台

【文－翁珮恒 攝影－彭柏璋 圖－賴有賢】

近年越來越多台灣漫畫家將在地元素納入創作素材，城市街景、庶民打扮、軼聞趣事等都成為漫畫故事的一部分，讓漫畫世界不僅是想像力奔馳的場域，也成為讀者穿梭古今、踏尋生活回憶的想像空間。台北其實也早已成為本地漫畫家筆下的故事場景，知名漫畫家、同時還是近年台灣漫畫推手之一的賴有賢也曾在他的作品中，以台北為底蘊結合魔幻題材，打造「台北二次元世界」，以漫畫作為見證城市風貌的載體。

承載城市記憶的虛擬世界

賴有賢以《真命天子》、《小和尚》、《大唐遊記》等代表作風靡1990年代，他的創作中時常可見熟悉的城市街景，像是以西遊記為框架的《小和尚》，馬小樂等一行人來到台北圓山大飯店，經過層層考驗終於拿到支撐飯店的支柱──金箍棒，開啟了往後的旅程。

「當時有許多讀者寫信問我，圓山飯店裡真的有金箍棒嗎？甚至還有讀者直接跑到飯店尋找！」賴有賢笑著說，熟悉的漫畫場景能夠讓讀者產生親切感，角色故事就好像發生在身邊一般，這種交錯感很容易產生世代的共鳴，無論是過去或現在，只要拿起漫畫翻閱，每一格帶有城市意象的圖畫都能作為讀者記憶的連結，讓讀者走在台北街頭時，也能想起漫畫中的故事情境。

賴有賢時常遊走於台北街頭，浸淫於廟宇宇化與在地人文中，汲取城市帶來的創作養分。 （攝影／彭柏璋）

除了圓山大飯店，賴有賢筆下的故事場景也經常設定在台北101、中正紀念堂這類讀者熟悉的台北地景，讓讀者能更深切地融入故事情節。因此賴有賢經常與其他漫畫家一同散步觀察台北的變化，而對城市細微觀察的所得，至今依舊是他創作能量的來源，漫畫也因此成為記錄當代城市樣貌的媒介。像是近作《水逆男孩》正是以2019年的西門町作為場景，例如捷運西門站周邊、萬年商業大樓等知名地標走入漫畫中，讓作品更親切也更貼近生活，另外再結合當代流行的水逆話題及陰陽五行元素，打造屬於當代的台北二次元世界。

從繪製街景到文化厚描

投入漫畫創作30年，賴有賢指出，過去他偏好以台北街景、地標作為場景元素，內容則會天馬行空地想到什麼就畫什麼，然而，「創作者都會想要自我突破，現在的我則更進一步重視角色文化的厚描。」賴有賢舉例，為了完成新作《咒術少年》的角色設計，他花費半年時間針對角色服裝、動作與其職業的呼應、參與儀式的方式等細節進行考察，除了自行查找背景資料之外，也常走訪像是萬華這些台北宮廟文化濃厚的地方，採訪道士、法師等專業人士，深切了解宮廟文化以及與在地的連結。也因此漫畫不僅是天馬行空的想像，也可以看到台北的人、事、物，每一筆一畫，都是漫畫家對台北的觀察與對話。

屬於台灣的漫畫語言

近年在龍山文創基地創辦「Manga・龍山書店」的賴有賢表示，希望藉此作為更多台灣漫畫作品的露出平台。根據他的觀察，這幾年有不少漫畫家努力將台北的地方特色及文化元素融入創作，像是漫畫家簡士頡以硫磺之地北投發展故事的《北投女巫》，將硫磺谷、台北市關渡宮、北投文物館等場景結合地方傳說與原住民文化，用畫筆呈現魔法世界中的想像力；漫畫家鄭硯允則將目光對準台北人熟悉的肉粥、碗粿等庶民小吃，用漫畫記錄他心中的大稻埕美食，推出以台北傳統市場為背景的《寶島上菜：北稻埕南國華》；又如漫畫家韋宗成作品《冥戰錄》中的林默娘一角，便是從漫畫中的西門町台北天后宮被召喚下凡，成為重要的劇情橋段。此外，萬華也有不少正在發展中的新生代漫畫家，持續以廟宇元素為靈感，結合艋舺龍山寺、艋舺青山宮、清水祖師廟等在地背景，發展新一代的漫畫創作。

賴有賢在台北街頭進行文化踏查，挖掘時下流行的服裝與宮廟符碼，並將其融入《咒術少年》的角色繪製中。 （圖／賴有賢）

賴有賢在台北街頭進行文化踏查，挖掘時下流行的服裝與宮廟符碼，並將其融入《咒術少年》的角色繪製中。 （圖／賴有賢）

《水逆男孩》融入了西門町街景與流行用語，讓作品更貼近讀者的日常生活。 （攝影／彭柏璋）

無論是台北的地方傳說、民間信仰，或是庶民美食，這些屬於台北的元素，不只透過漫畫家的轉譯成為二次元場景，更讓人文故事有了新的解讀，「漫畫創作一直都是與當代對話，作為漫畫家除了希望新作品能吸引新讀者，進而翻閱舊作品，也希望能持續陪伴老讀者，用漫畫創造與城市的記憶。」賴有賢認為，台北的多元文化，正是本地漫畫家動漫創作養分的精彩之處，更是記錄不同文化、不同時代的台北樣貌。

賴有賢觀察到，台北經常舉辦各式動漫活動，讓漫畫不單單是圖像故事，更能從周邊出發進一步發展出屬於台北的故事經濟。此外，近年漫畫也透過更多社群貼圖等線上創作形式融入台北元素，讓漫畫走入日常，跟著台北這座城市的文化多樣性，體驗漫畫所實現的二次元想像力。

「Manga・龍山書店」開幕活動邀集多位漫畫家用畫筆繪製人物意象，發揮屬於台北街頭的創作想像力。 （圖／賴有賢）

「Manga・龍山書店」積極推廣台灣原創漫畫與相關文創產品，讓台北漫畫元素走向多元面貌。 （圖／賴有賢）

【完整內容請見《台北畫刊》7月號654期】。