「有食閣有掠」的美食街 永樂市場覓食記

【文．圖－魚夫】

日本時期在台灣出生的藝術家立石鐵臣，一生熱愛台灣，他的作品不管是素描、淡彩、油畫或者版畫，經常以台灣為主題，其中一幅《民俗臺灣》的永樂市場小吃攤畫作裡，許多人圍著一家摵仔攤，食摵仔麵，吃到爽快處，還單腳翹到椅條上，畫面左側一角，且有位大爺有椅子不坐，偏要屁股下沉、兩腳彎曲，腳丫子踩在椅面上蹲著吃，這種姿勢台語漢字寫成「跍」（khû），跍咧食飯是古早人常有的一種動作，有人說這是因為從前農人常在田埂上用餐所養成的習慣，即使不在田裡而在永樂市場小吃攤前，還是得要這個動作來享受，才會續喙。

立石鐵臣的畫作旁有文字描繪著：台北市大稻埕永樂町，櫛比鱗次的飲食店，店內販賣豬腳、鴨肉、冬粉、鰇魚、排骨酥、鹹粥、蚵仔粳、黑棗湯等等。市場內震耳欲聾的喧囂聲，大家習以為常。當地人稱大食漢為「大食七」，小食者為「貓仔食」。

1895年日本人入台後積極規畫市場，大稻埕自然也闢出許多新市場，而依台北市文獻委員會（現台北市立文獻館）的記載：1897年（明治30年），位於六館街（今南京西路西端）之大稻埕市場落成開張，1908年（明治41年）改設大稻埕市場於大稻埕蘆竹腳街，1922年（大正11年）大稻埕市場改名為永樂町市場。

根據在地文史工作者莊永明老師的考證： 「大稻埕市場初建時有磚造平房的本館，約三百多坪，與一座較小的木造平房，為飲食店，其他還有事務所、廁所等；歷年又陸續增建，1933年，大規模改築與增建，共八棟平房，可容納二百多家店面，除了本館（生鮮蔬果）之外，還有第一賣店（布疋）、第二賣店（飲食）、第三賣店（和洋雜貨）等等， 堪稱全台第一大市場。」

另一方面，以服務日本住民為主的新起街市場（今西門紅樓）也於同期著手改築新建， 1908年12月20日，兩個新市場在新起街市場合併舉行盛大的落成暨開業典禮。雖然兩個市場聯合舉辦落成開業儀式，但台灣人和日本人的市場基本上是分開的，兩方飲食習慣和食材不同是主要原因之一，立石鐵臣所說的那些永樂市場的豬腳、鴨肉、冬粉、鰇魚、排骨酥、鹹粥、蚵仔粳、黑棗湯等等， 對日本人來說當點心或許可以，要成為日常主食是不可能的。

不過飲食上，台、日人民也逐漸互有交流， 一張攝影前輩李火增所拍攝的〈1940 臺北大稻埕永樂町市場入口〉，當時就有家「玉山堂」高掛「臺北名產雞卵卷」的看板以招來客，顯然這種日本食物在台灣也頗受歡迎。

原本的永樂市場在1982年拆除，並於原地重建，1985年完工後改稱「永樂市場綜合大樓」，布疋交易很多，新的美食攤卻和市場淵源不深，不過市場內外仍然有些店家受新一代消費者青睞。

其中歷史最為悠久者，就是自日本時代就開始在大稻埕挑擔叫賣的「民樂旗魚米粉」， 40餘年前才有了現在民樂街的店面，後來也賣起紅糟肉、炸豆腐等，生意沖沖滾。

日本有部由漫畫改編的電視劇《孤獨的美食家》，有一集劇情是主角五郎來台出差，就在米粉攤旁的永樂担仔麵店點了一份雞肉便當， 因為滷蛋放在雞絲飯上，居然呼之為「台式親子丼」，真是令人啼笑皆非！

市場面對迪化街一側的店面有家透心涼的「顏記杏仁露」，冬天也賣紅豆湯和花生湯， 但在6月到11月就不供應，平常點熱食找男老闆，點涼的就是找女老闆，付錢也是，他們白天分開來，晚上才一起回去。

而市場內的「林合發油飯」，係大富商郭台銘續弦後喜獲一千金，乃遵古禮，指定百份油飯分送親友的百年老店；「丸隆生魚行」也是人氣店，每天從基隆崁仔頂送來生鮮魚貨做成手握壽司平價賣出，怪不得天天排隊， 商売繁昌。

如果還不滿足於以上幾家，其實永樂市場旁鄰的迪化街區，不也是一條有食閣有掠的美食街？

永樂市場覓食記 （圖／魚夫）

【完整內容請見《台北畫刊》6月號653期】。