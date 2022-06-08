多元教育 激發孩子學習能量

【文ー翁珮恒．圖ー數感實驗室、社團法人臺灣童心創意行動協會】

學科知識融入日常生活，一直都是教育界推動的目標之一，亦成為新世代多元教育的發展趨勢。其中，已在台灣深耕多年的跨領域學習STEAM教育、強調設計思考的DFC學習法，皆打破知識只能限縮在課本中的框架，以日常運用、邏輯分析的方式，鼓勵孩子用所學知識理解生活現象、解決生活問題，藉此燃起孩子的求知欲及興趣，進而發展獨立思考、主動探索的能力。

以數學為核心串聯STEAM教育

結合科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）與數學（Mathematics）等不同學科的跨領域學習STEAM教育，翻轉傳統教育以單一學科作為核心架構，鼓勵孩子將所學靈活運用在生活中，以不同觀點切入思考並解決問題。例如數學課程藉由教師研習、親子講座、動手做等活動， 讓孩子能以數學為基礎進行邏輯思考，並透過不同於傳統的學習方式，培養跨領域知識的整合能力與運用。

致力於推廣數學教育的生活數學教育品牌「數感實驗室」即採用STEAM教學理念，將數學與生活、科學、科技、藝術、歷史人文結合，使孩子能跳脫傳統數學教育的刻板印象與運算模式，並從日常活動中發現數學的有趣之處。「每個領域的學科都有各自的特性與意義，而我們認為數學的邏輯性思考，在不同領域中具有共通性。」數感實驗室共同創辦人賴以威說，紙上學習過於抽象，具象地操作才能引起孩子的興趣，透過STEAM 專案式學習，逐漸向孩子揭露數學在生活中所扮演的角色，讓他們在挖掘問題、探究分析、設法解決的過程中，理解活動背後的基礎數學原理與邏輯運用。他舉例，像是透過擲筊活動學習機率的不確定性、在一包彩色巧克力糖中觀察不同顏色糖果的數量分布來理解機率等，「孩子在參與活動的過程中，一旦認識數學的意義與實用性，才能更喜歡數學。」

透過展覽、活動、動手作等具象方式來學習，能激發孩子對學科的求知欲及興趣。 （圖／數感實驗室）

「我們的目標並不是要培育數學資優的孩子，而是讓他們能喜歡數學。」賴以威說， 參與活動的孩子中，有些本身數學能力就不錯，但也有滿多害怕數學、被動參加的孩子，「這些孩子在接觸數學的初期，普遍認為數學是大量計算的無聊學科，然而藉由STEAM教育的設計，孩子在參與活動後， 很明顯地逐漸改變對數學的想法，學習數學也更有效率。」

DFC 學習法以設計思考與創意行動融入課堂引發孩子的學習興趣，並鼓勵他們主動表達想法。 （圖／數感實驗室）

DFC 學習法以設計思考與創意行動融入課堂引發孩子的學習興趣，並鼓勵他們主動表達想法。 （圖／社團法人臺灣童心創意行動協會）

DFC設計思考中的社會參與

將課堂所學運用到生活中，DFC（Design for Change）學習法的核心是透過感受、想像、實踐、分享四個步驟，讓孩子挖掘生活中想解決的問題，並找出解決方式後實際執行，真切地體悟學習帶來日常中的轉變。

早在2010年，「社團法人臺灣童心創意行動協會」理事長許芯瑋，即將強調以設計思考作為底蘊的DFC學習法帶入台灣的教育現場， 近年因課綱及教育趨勢轉變，使得DFC學習法也逐漸轉型，改以「師陪」而非「師培」的方式，以教師作為種子，透過教師研習、學習工作坊、校園演講、種子教師課程等方式培訓個別教師，再由受過培訓的種子教師陪伴學校老師了解並學習DFC學習法，將DFC結合不同的教學內容設計課程，進而以不同於傳統的教學方式，將知識傳授給學生。

此外，臺灣童心創意行動協會也將DFC的能量注入學校，將學校培育成種子學校，以作為DFC學習法的示範場域。「我們進到學校陪伴老師一年半的時間，協助學校規畫長期的重點發展特色課程。」本身也曾擔任高中教師的許芯瑋說，老師經常在教學現場遇到無法引起孩子學習動機的窘境，教師可運用DFC學習法，引導孩子將課堂所學融入他們想要解決的生活問題。她舉例，曾有一位國小學生想解決學校沒有游泳課的問題，「從調查有同樣需求的學生，到撰寫文情並茂的提案給學校，再到最後校方改善狀況並開設游泳課的過程，讓孩子知道如何用知識來解決生活中的問題。」許芯瑋解釋，孩子從自身對游泳課的需求「感受」課程的必要性，從而「想像」如何善用自身所學找尋問題的解決途徑，進而將改變的想法化為「實踐」，最後將過程與結果「分享」給同儕。她形容，DFC是學習的鷹架，知識作為結構築起生活，讓孩子在議題以及社會參與中，真切地體悟知識的運用方式。

多元的教育方式，最終目的依舊是回饋到孩子本身對於學習的認識，並為社會參與打下基礎。「我們每年會邀請國內外不同城市的孩子前來台北，分享他們如何運用自己的知識力量解決生活問題。」許芯瑋說，台北具有豐富的教學故事，作為首都能夠提供國際化的舞台，讓來自不同環境的孩子互相交流。賴以威也認為，台北教育資源豐富，且家長對於不同的教育方式有高度接受性，這也讓多元教育能夠在台北百花齊放。

當代教育不再只是傳統的線性講授，越來越多教育者致力於抹去課堂與生活之間的分界，提供教學現場更多的選擇，用生活共感啟動孩子的學習力，讓多元的教學氛圍在台北發生。

近年結合「師陪」行動的DFC 學習法深入校園，透過各種研習課程與教師互動交流，傳承不同的教學方式與經驗。 （圖／社團法人臺灣童心創意行動協會）

近年結合「師陪」行動的DFC 學習法深入校園，透過各種研習課程與教師互動交流，傳承不同的教學方式與經驗。 （圖／社團法人臺灣童心創意行動協會）

【完整內容請見《台北畫刊》6月號653期】。