重整腳步 探索漫漫職涯路

【文－郭慧 攝影－林冠良 圖－臺北青年職涯發展中心】

許多人在工作一段時間後，因對工作感到厭倦、面臨人生新階段，或是想要探索更多生涯發展的可能，而萌生轉職、經營斜槓人生或自行創業的念頭。職涯諮詢師陳韋丞以其豐富的諮詢經驗，提點人們在面對職涯的分岔路口時，該如何看見自我需求、重整腳步， 踏出人生的下一步。

定期審視工作狀態與職涯

在漫漫的職涯長路中，人們之所以想要重整工作腳步，大致受到「內在」、「外在」與「生命階段」三大因素影響，陳韋丞觀察到， 以內在狀態而言，當人們因價值觀改變或能力提升，導致對工作失去認同感或成就感時， 便可能會想調整職務；就外在狀態而論，當所處產業發生變化、任職組織無法永續經營，也可能激發重整職涯的念頭；而在面臨結婚、生子、照護年邁或傷病親屬等重大的生涯轉變，也會促使人們調整職涯方向，因應人生的新篇章。

陳韋丞認為在思考未來職涯發展時，審慎評估個人內在條件與特質對釐清方向極為重要。 （攝影／林冠良）

然而陳韋丞也提醒，現今社會上多數人都是因公司裁員等因素而被迫重整職涯，且往往因事出突然而感到措手不及。也因此，比起被動地調整職涯路徑，陳韋丞更建議人們每半年定期從成堆工作中抬起頭來，如同企業每季度動態評估是否達成業績目標般，仔細檢視自己的工作成績與心理狀態，並評估自己所處的產業與職務是否有良好的發展前景。

除了定期評估自我工作狀態，他也建議人們將「第二曲線」（Second Curve）的概念時時放在心頭。第二曲線是英國社會哲學家韓第（Charles Handy）所提出，指人們或組織的發展往往會歷經穩定成長、攀至高峰、逐步衰退等歷程。也因此，當我們登上頂峰之際，不應預想自己能長期立足峰頂，而是要讓自己在曲線下滑前找到第二動力，培養第二條成長曲線。

「我也鼓勵人們將第二曲線的概念應用在審視自己的職涯，舉例而言，隨著人們在同一個領域任職時間拉長，雖能對工作內容得心應手，卻也須留心，自己是否即將面臨第一曲線下滑的危機？」陳韋丞進一步建議，人們這時可以觀察自己是否對工作感到厭倦，以及若持續從事同樣工作，未來有無機會晉升？ 收入能否提升？若對以上幾點開始有了疑慮，便可以尋思如何透過新的嘗試打破僵局， 開展自己的第二曲線，創造職涯新可能。

打定主意轉職後，不妨利用多方管道，培養新領域所需的知識或技能，為未來正式轉換跑道做準備。 （攝影／林冠良）

釐清問題是前進的第一步

在檢視了自己的工作現況後，若仍想留在原職場，陳韋丞建議可以歸納出現況中讓自己「卡關」的部分為何，思考這些工作內容是過程辛苦但有利於長期職涯發展，又或是有違個人價值觀與特質，卻無法帶來更多效益。若情況屬於前者，在理解這是「辛苦卻必要的過程」後，多半能持續投入，後者則可與主管溝通，探詢目前的職務內容有無調整空間，或是組織內部是否有更適合自己的崗位。

至於想要改變既有職涯的人，陳韋丞提醒可先找出造成當前職涯「卡住」的癥結點， 是因為對工作內容感到厭倦，抑或仍對所處領域懷抱熱忱，只是因為同僚相處、組織前景等因素，而想要調整工作環境。釐清問題本質後，再考量內、外在條件因素，決定自己的下一步。「每個人的個人特質、經濟條件都不同，因此決定下一步的關鍵，其實是先了解自己。像是興趣廣泛的人可以發展斜槓，但對於喜歡專注在固定領域的人，這便不是適合的選項。」

三步驟為轉職試水溫

倘若重新檢視後，仍決定踏上與過往截然不同的職涯道路，此時又不免擔憂新領域是否如自己所想像。對此，陳韋丞建議在正式轉換跑道前，可以先依照「多方了解產業現況」、「學習相關技能」與「累積作品」三個步驟「試水溫」。

首先，對於感興趣的領域，除了從報章媒體獲得產業資訊外，更應詢問在該產業工作的朋友，了解業內人士的職場生活，以及他們對於產業發展的看法。他特別提醒，「每個人看事情都有自己的侷限，因此不妨多方詢問，從中歸納出整體產業概況。」

若在了解工作情況及未來發展趨勢後， 仍不改轉職想法，便可以開始學習新領域所需的技能，為開啟第二曲線做準備。對此，陳韋丞建議，比起直接辭職投入新領域，或許可考慮以漸進式的方式進行。例如想從設計師轉職為資訊工程師，或許可以先找工作內容相似，但工作量較低的職務或是兼職工作，讓自己在保有一定收入的情況下，能騰出更多時間，學習資訊工程技術。

有了一定的技術後，接著可以透過接案等方式累積經驗與作品集，以此向新職場證明自己的能力。「步入職場多年的人，很難在新領域中以實習生身分做起，因此我建議直接用作品證明自己。舉例來說，若是想要轉職到行銷領域，可以先從為身邊有需要的人提供服務開始，或是以操刀個人品牌等方式，累積實戰經驗，以實績獲取新公司的信任，讓自己轉換跑道時更順利。」

與諮詢師共同擬定職涯策略

「當人們在職涯上面臨選擇或是感到困惑、茫然時，我建議先找身邊可信賴、職場經驗豐富的朋友相談。畢竟，自己單獨思考容易產生盲點，透過與他人的對談更能找出新方向。」陳韋丞說道。

他也指出，若對重整自我職涯仍感到迷惘，或是需要更多參考資訊，近年來從政府部門到民間都有許多職涯諮詢單位，無論是想要在既有職位上繼續耕耘、轉職，又或是踏上不同領域，都可以在需要時找到相關的資源，在專業人士協助下，找出屬於自己的最佳職涯策略。他也補充，「若是一邊工作、一邊求學的人們，可以洽詢大專院校的職涯發展中心，其他人則可以在台北市就業服務處所屬『臺北青年職涯發展中心』尋得職涯諮詢服務。」

面對職涯的轉捩點，困惑與茫然都是在所難免，焦慮之餘，不如藉由專業的輔助，讓徬徨的心情化為改變的動力，重整職涯方向後再次起步，走向更適合自己的旅途。

人們可透過臺北青年職涯發展中心或其他職涯諮詢單位舉辦的活動，習得職場技能或重整職涯腳步。 （圖／臺北青年職涯發展中心）

【完整內容請見《台北畫刊》6月號653期】。