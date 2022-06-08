持續學習 提升職場競爭力

【文－郭慧 圖－經理人月刊、Tirachard、Carlos Muza 】

學校是知識的殿堂，畢業卻非學習的終點。處在時下快速變動的時代，人們在工作之餘， 也需要藉由學習得到繼續前進的動力。長期關注職場學習議題的《經理人月刊》總編輯齊立文，由自身多年從業經驗出發，分享當代工作者所需的知識與技能，告訴我們可以透過哪些方式，為自己培養職場上的必備能力。

透過參觀展覽、參與活動掌握時代趨勢與新知，是工作者不斷自我提升的途徑之一。 （圖／經理人月刊）

在不同職涯階段學習新技能

根據齊立文觀察，職場所需具備的知識或技能，大致可分為「長銷技能」與「暢銷技能」兩大類，前者為無論哪個時代都備受看重的能力，後者則是因應近年時代趨勢而受到重視的新興技能。

以長銷技能而言，人們在職涯的不同階段，總會因為職位及工作內容的不同，需要擁有不同的能力。像是初入職場的社會新鮮人，看重的是如何做好簡報、寫出條理清晰的郵件；隨著進入職場時間拉長或晉升為主管，則需同時滿足上司需求、帶領團隊工作， 甚至以新身分帶領過去同職等的夥伴，或是比自己年長的團隊成員，也因此「向上、向下管理」與「人際溝通」便是此階段相當重要的能力。對此，齊立文也建議，這時不妨先想想自己想成為何種類型的主管，並尋找能作為典範的對象，再依據自己的特質，摸索出自己的管理風格，同時學會對夥伴們提出精準、具建設性的建議。

而當人們從中階主管晉升至組織的經營者，由於肩負決定組織營運方向的責任，除了需持續精進管理能力，更需培養「趨勢分析」、「財務報表分析」等經營技能，並藉此判斷旗下產品或服務的存續，以擬定適合的經營策略。

齊立文也以自己的工作為例，作為雜誌總編輯，她除了掌握內容品質，也需觀察時代趨勢，評估是否需要增加Podcast等新的溝通渠道，並從相關數據觀察讀者的反應，以此判斷應該在哪些形式上投注更多心力與人力，藉由適當的資源運用與配置，讓團隊持續成長。

面對近年的數位轉型浪潮，提升數位應用能力對職場工作者而言至關重要。 （圖／ Carlos Muza）

科技時代必修的數位能力

除了長銷技能，像是「數位應用」、「敏捷管理」（Agile）這類因應時代產生的暢銷技能，也是當今工作者可多加留意的能力。

齊立文觀察，隨著數位科技深入日常，各行各業近年來都面臨數位轉型壓力。在齊立文從事雜誌編輯工作的二十年間，工作內容從紙本雜誌的採訪、撰稿開始，逐漸延伸至網站以及線上社群平台的內容經營。這個載體改變的過程，也顯示出今日的工作者需要與時俱進、發展職場新技能，像是透過數位平台獲取資訊的能力。

齊立文表示，像她除了要學習如何產製適合的數位內容，也必須學習網站流量分析等技術，藉此了解讀者群的線上行為模式。與此同時，她也建議人們思考如何結合科技與人力，讓工作發揮事半功倍的效益，像是以機器產生數據，再由人進行分析解讀、賦予數據意義，歸納出讀者的使用習慣等資訊， 並以此進行新的策略思考，就是人機協作的案例。

除了數位能力外，齊立文也指出，為了回應不斷變動的市場環境，過去常用於新創團隊的敏捷管理，也逐漸被許多團隊採用。她也建議職場工作者，不妨試著去了解這套「快速嘗試、快速創新、快速失敗、快速調整」的工作管理法則，對於改善團隊的工作流程與應變能力，或許會有意想不到的幫助。

抱持開放態度與成長心態

齊立文指出，從不斷增加的暢銷技能與不斷翻新的長銷技能清單可以看出，在變化快速的社會裡，人們不免焦慮於「今日學會的技能，不一定足以因應明日的難題」。然而比起擔心自身的不足，她更建議抱持著「成長心態」面對職場上的各種挑戰。

齊立文說：「史丹佛大學心理學教授卡蘿・杜維克（Carol Dweck）認為，人們的心態可以分成『定型心態』與『成長心態』，前者認為自己的素質是固定的，像是『我從小數學就不好，所以現在也不可能去做分析工作』； 後者則相信透過努力，可以改變自己不會的事情。而在當代的職場裡，我覺得抱持著開放、彈性的成長心態是非常重要的。」她認為，凡是可以透過學習辦到的事就不用擔心，與其擔心能力不足，不如透過職能培力、相關書籍或雜誌、線上課程與資訊提升自我職能。

非目的性學習也是重要養分

此外，齊立文提醒，除了培養職場專業技能，「非目的性的學習」也相當重要。「在求學階段，大家通常透過教科書學習，工作後則常因為特定需求而有目的地學習，像是行銷人員學習行銷理論、業務員學習溝通技能等。但其實我們也可以在日常生活中，透過觀看影集、電影、展覽，以及參加講座、課程、美術館活動等不同途徑，進行非目的性的學習。這類學習雖然沒有明確的指向單一技能，但能開拓工作者的視野、甚至成為工作靈感來源，或是與既有的知識、技能觸類旁通，對工作者而言也是充實自我的重要養分。」

學習不僅沒有止境，也沒有「定型」，不如抱持開放的心，快樂地在工作與生活中汲取讓自己持續茁壯的養分。

人們可藉由參與各式演講、工作坊等，拓展視野、吸收新知。 （圖／經理人月刊）

【完整內容請見《台北畫刊》6月號653期】。