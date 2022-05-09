熟齡生活更有味 熟齡遊學團領隊豌豆老公主 料理直播主優雅Food

【文ー林佳蕙．攝影ーNaga Chang．圖ー豌豆老公主、優雅Food】

初入熟齡，面對生活型態和身心狀態的變化，難免焦慮不安，但只要透過適當的規畫，熟齡也可以是充滿無限可能的人生階段。經由雙雙邁入五十歲的熟齡遊學團領隊「豌豆老公主」與料理直播主「優雅Food」的經驗分享，讓讀者了解熟齡生活其實可以比年輕時更加豐富有味。

熟齡階段的精彩生活

青壯年時期從事遊學團領隊的豌豆老公主表示，沒想到自己在不知不覺中已步入熟齡階段，她說：「總覺得我還很年輕， 沒想到進入熟齡卻只是一轉眼的事。以前我只期待著老公退休，這樣兩人就可以放下工作，自在地環遊世界，很天真的覺得旅行可以填滿退休後的所有時間。」但出乎意料的是，丈夫退休後的第一年，夫妻倆只出了兩趟遠門，與她當初的設想相差甚遠，「雖然我們日常花費不大，但沒有固定收入，心裡難免有些不安全感，而且持續旅遊其實很累，所以我才覺得退休後的生活應該要有所規畫。」

優雅Food 透過直播節目，和大家分享家庭料理。 （圖／ 優雅Food）

尋求解方之際，豌豆老公主看了不老背包客吳典宜撰寫的《老青春背包客的日本Long Stay日誌＋超省錢生活全攻略》後大受啟發，興起熟齡遊學團的念頭，希望能帶領與自己年紀相當的族群到外國短期修習語言、烹飪等課程。這樣的想法起初多數旅行社少有合作意願，然而不輕易放棄的她，認為凡事都得一試，因此她積極找到願意合作的旅行社，推出不同於年輕學子的遊學行程，不以準備語言或證照考試為主要目的，而是要讓參與者在遊學過程中，得到單純求知的樂趣，沒想到方案推出後竟大受歡迎。這樣的熟齡生活規畫，不僅讓她重新有了收入，也能跟著團員一起學習，生活更加充實，「到一個地方long stay，如果只是上午去市場買菜、回家煮飯，下午再出門逛逛，其實很容易膩，但是當我們設定一個學習目標後，會有更多附加的樂趣。」

相較於豌豆老公主，長年為家庭主婦的優雅Food，年輕時一直期待兒女自立後的生活，她說：「以前不但要做便當，還要接送小孩，自己的時間被切得很零散，所以我很期待步入熟齡階段，因為小孩上大學後我就自由了。」在迎來這期盼已久的時刻後，優雅Food在自己喜歡的表演藝術領域順利尋得一份行政工作，每日與年輕人相處共事， 總讓她覺得活力滿滿。

這份工作雖因疫情爆發而結束，但她沒有停下腳步，此時女兒鼓勵她開設Instagram帳號，分享自己製作的家常菜，不到兩個月，優雅Food就接獲直播平台主動洽談合作的可能。優雅Food一開始猶豫再三，「當我猶豫不決時，女兒常會反問我：『這樣做會有什麼損失嗎？』這句話經常提醒我要走出舒適圈，凡事都要試過才知道。」直播節目上線後，吸引不少年輕人觀看，讓她大感訝異，「大家不一定是為了學做菜而觀看， 倒是有許多人愛聽我一邊做菜，一邊和女兒聊天，我的觀眾大都來自台灣、英國、荷蘭、美國和加拿大，也許是我和女兒的家常對話讓他們有回家的感覺。」

豌豆老公主，原為遊學團領隊， 近年開始帶領熟齡遊學團到國外學習語言，著有《熟齡遊學：半百人生的海外體驗營》。 （攝影／Naga Chang）

優雅Food， 原為家庭主婦， 56 歲時開設「Elegant Food 優雅食堂」社群帳號，分享平易近人的家庭料理，成為人氣直播主。 （攝影／Naga Chang）

持續學習創造成就感

豌豆老公主發現許多朋友退休後生活便頓失重心，但她認為此時正是可以發展第二人生的好時機，應透過不斷學習新事物，讓熟齡生活充滿趣味。

豌豆老公主建議大家可以在預計退休的十年前就開始進行退休後的資產規畫，透過儲蓄和投資計畫，讓自己除了能應付基本生活開銷，還有餘裕可以學習新事物。此外，她還幫自己安排了品酒、製茶、經營部落格等不同領域的專門課程，她說：「學會一件事情所帶來的成就感，可以讓生活充滿正能量。」

優雅Food則認為只要在生活中為自己設立目標，就能以此作為持續學習的動力。例如原本手藝就不錯的她，為了精進手藝，特地尋求不同的進階料理課程，「有時候我覺得味道還差那麼一點，就會找尋適合的料理課程，學會箇中技巧後，我就會進行直播， 讓大家知道做菜就是這麼簡單。」她以讓自己的料理更美味為目標，在自我精進的過程中感到樂此不疲。

豌豆老公主則強調熟齡階段的學習更應以樂趣為主，年輕時的她總想拚滿分，雖然現在記憶力不如從前，需要花更多時間，但她笑著說：「退休後有的就是時間，而且現在覺得及格就好，不用勉強自己，如果年輕人需要花100 個小時學習，我們就花200個小時，一樣可以進步。」

善用資源玩出新人生

豌豆老公主認為只要能找到自己感興趣的項目，就可以持久學習，而台北有老人大學、社區大學和各式推廣教育中心等推出的豐富課程資源，加上許多私人機構也開始針對熟齡族設計適合的課程，方便大家進行自我探索。而在這樣的學習環境中，大家可以重拾往日的求學之趣，與同學們建立人際網絡，維持社交生活，她說：「我在線上組了一個分享會，和同學們討論每次上課的內容， 在討論和經驗分享的過程中，很有成就感。」

為自己的第二人生方向定錨並不難，優雅Food指出熟齡者探索興趣的過程其實和孩童無異，「這件事有點像撒網，當年我就是讓孩子廣泛接觸各種才藝，從中找到方向，他們若不感興趣就不勉強，身為熟齡者的我們也可以透過同樣的方式發掘自己的興趣。」此外，優雅Food認為閱讀也是讓自己維持學習狀態的另一種方式。台北市立圖書館及各分館書籍種類不但多元，館方也持續購入新書，可以滿足不同的閱讀需求，大家可以透過持續閱讀拓展視野。

持續學習，讓自己沉浸在興趣中，退休後的熟齡生活不僅令人期待，只要用心探索， 也能享受生命新階段所帶來的不同樂趣。

豌豆老公主帶領熟齡遊學團，從學習中找到生活的樂趣。 （圖／豌豆老公主）

豌豆老公主帶領熟齡遊學團，從學習中找到生活的樂趣。 （圖／豌豆老公主）

【完整內容請見《台北畫刊》5月號652期】。