化工行的轉型之路 讓化工原料成為美的事物

【文－韋森 攝影－林冠良 圖－第一化工】

鄰近大稻埕的天水路，1960年代曾聚集了十幾間化工原料行，不論是業者或是一般民眾，這裡是購買化工原料的必訪之地，因此又有「化工街」之稱。

然而隨著時代更迭，化工產業在1990年代開始外移，洽逢此時自製美妝保養品的風氣盛行，天水路遂逐漸轉型為「美人一條街」，其中1963年成立的老字號化工原料行「第一化工」率先轉型，讓化工不再只是原料，而是化身「美的事物」，走入民眾的生活，與民眾一同體驗化學的美好。

化工一條街

從原料販售到DIY製作

由於靠近食品添加、染料、香料等加工業者群聚的大稻埕，早期的天水路聚集許多以販售化工原料為主的化工行，「幫客人找好原料，是我們的強項。」第一化工的轉型推手、家族第二代成員黃國芬說，過去網路不發達的年代，資訊流通不易，化工行的任務是盡可能導入各式原料，提供專業人士齊全的採買選擇。

「第一化工」原本以服務專業人士為主，貨架上排滿未經包裝的化學原料，在經過多次轉型後，內部變得時尚明亮，販售的品項也更貼近美容保養需求。 （圖／第一化工）

「第一化工」原本以服務專業人士為主，貨架上排滿未經包裝的化學原料，在經過多次轉型後，內部變得時尚明亮，販售的品項也更貼近美容保養需求。 （攝影／林冠良）

後來店內原料品項越來越多，產地、作用、價格各異，一切都須仰賴經營者的知識與記憶。面對日漸龐大的產品資料，黃國芬看見變革的必要，說服家人著手將資料系統化整理，並自1991年起花了近五年時間，將原料管理電子化，同時建置網站，將原料、配方的使用方式放上網路供民眾查詢，甚至在那個網路還不發達的年代，第一化工就建置了網路訂單，讓消費者可直接透過網路下訂。

然而由於1990年代產業外移，周邊商圈開始沒落，也為化工行帶來經營危機。不過危機就是轉機，到了1990年代末期，台灣開始實施週休二日，坊間興起了一股DIY熱潮，許多民眾喜歡利用餘暇自製美妝品、手工肥皂等日用品，不少愛美人士紛紛到天水路購買原料自製美妝保養品。「那時的天水路，假日總是擠滿年輕女生，沒來過這裡採購化妝品原料，可會被視為落伍呢！」

看到這股風潮，黃國芬也開始構思轉型， 以適應市場需求的改變。從此，第一化工除了提供化學原料外，也開始跨足生活用品及化妝品DIY領域，率先在天水路推出染布、香皂、蠟燭等生活用品DIY課程，讓化學進入民眾的生活日常。

DIY一條街

引導民眾認識生活中的化學

在服務顧客的過程中，黃國芬發現有越來越多消費者開始關心原料的特性與功能，希望製作安全、效果又好的化妝品，她除了會詳盡解釋不同化學原料的特性，同時也著手建置知識內容網站，幫助消費者認識化學原料，「這有效翻轉大家過去對化工原料的恐懼感，而這也是我們一直在努力的⸺讓大家認識生活中的化學，並願意親近它。」

黃國芬為了翻轉大家對化學的印象，在店內推動美妝品DIY體驗。 （圖／第一化工）

在與顧客說明如何DIY美妝保養品的過程中，第一化工逐漸累積製作保養品的經驗，也促成了第一化工的再次轉型。「有一次顧客問我，既然第一化工可以自己做出保養品，為什麼不推出保養品牌？這成為我開始思考進一步轉型的契機。」黃國芬說，當時也正逢國內勞力成本提高、化工產業大量外移的時期，她與團隊重新盤整第一化工的資源並進行市場分析評估，於2004年正式推出自創品牌「de第一化粧品」。

從最初的原料進貨開始，善用第一化工40年的經營優勢，再以自身對化妝品原料的了解進行產品研發，從上游到下游打造完整的化妝品製作銷售鏈，完成由傳統材料行到美妝品牌的轉型。

複合式的天水路

延續台北化工產業的地位

第一化工的轉型，促使天水路其他化工原料老店也開始思考轉型之路，如今的天水路已成為化工行與在地美妝保養品牌林立的複合式街區，以不同的方式書寫台北化工產業史的新篇章。談到化工行的下一步，「複合式的經營方式是現今的轉型趨勢。」黃國芬說，新時代的經營方式勢必得結合空間規畫及產品行銷，透過包裝讓顧客更能體會化工產品的底蘊。

因此，儘管de第一化粧品如今已是具相當知名度的品牌，黃國芬仍持續推動展售空間的多元化，近期開幕的旗艦店也以選物店的形式規畫，並結合藝文空間、DIY教室、精油圖書館等，同時引進理念相近的大稻埕老店產品，供顧客在空間中盡情放鬆，讓選購化妝品成為生活中的美好體驗。

「化學是美好生活的實踐者。」黃國芬認為，最好的行銷就是讓產品帶出自身的價值與功能，用化學與消費者溝通。從「第一化工」到「de第一化粧品」，黃國芬將化學工業轉化為美的事業，用美麗妝點老字號行業。

黃國芬 （攝影／林冠良）

姓名：黃國芬

職業：de 第一化粧品副總經理

特質：擅長觀察趨勢，洞悉市場經營、具有積極推動產業轉型的決心

工作任務：品牌形象經營，推廣化學知識，帶領「第一化工」、「de 第一化粧品」轉型。

核心理念：化學是美好生活的實踐者，是美的事業。

【完整內容請見《台北畫刊》5月號652期】。