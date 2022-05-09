科技加乘 開創未來音樂新體驗

聯合新聞網 / 臺北畫刊
人們戴上VR 頭戴式顯示裝置後，便可進入虛擬音樂空間，創作出獨一無二的樂章。 （圖／ LYRAVR）
人們戴上VR 頭戴式顯示裝置後，便可進入虛擬音樂空間，創作出獨一無二的樂章。 （圖／ LYRAVR）

【文－郭慧 攝影－林冠良 圖－LYRAVR、FIG CREATIVE 蕪花菓創意】

翻開漫長的流行音樂史，可以發現在音樂的製作與體驗上，科技往往扮演推進的力量， 而這也讓人好奇，當今蓬勃發展的虛擬科技，將如何為音樂領域再帶來一場新革命？ 致力於創新音樂體驗的3D 影像團隊「FIG CREATIVE 蕪花菓創意」執行長吳華倫，從自己的經驗與觀察出發，引領我們一窺新科技如何帶來超乎既有想像的音樂體驗。

熱愛唱歌的吳華倫透過虛擬實境等技術，讓人們站在虛擬舞台上開唱，享受全新的音樂體驗。 （攝影／林冠良）
熱愛唱歌的吳華倫透過虛擬實境等技術，讓人們站在虛擬舞台上開唱，享受全新的音樂體驗。 （攝影／林冠良）

虛擬樂器讓音樂創作更容易

說起音樂與科技的關聯，可以回溯至1877年科學家湯瑪斯・愛迪生（THOMAS ALVA EDISON) 發明了留聲機，讓無形的聲音從此能被記錄與回放，也促成了流行音樂的發展； 而在百餘年後的現在，虛擬實境（VR）、混合實境（MR）技術讓人們不只能夠保存聲音， 更可以跨越虛實界線，來場前所未見的音樂饗宴。

舉例而言，近年虛擬樂器不斷發展，更有越來越普遍，聲音也越來越逼真的趨勢，如音樂創作工具「LYRAVR 」便結合VR 技術， 讓人不論身在何處，只要戴上 VR 頭戴式顯示裝置，便能進入虛擬空間，以手上的控制器敲擊眼前浮現的不同節點，便能發出不同的樂器聲響，讓使用者得以演奏、創作。這不僅降低購入音樂設備、習得音樂技藝的門檻，也提供一條易入門的音樂創作途徑。「科技演進帶來新的音樂創作與體驗形式，也降低了硬體條件的限制，而人們渴望表演、創作的社會風氣，也推動更多虛擬樂器的誕生。」吳華倫說道。

體驗一場元宇宙裡的演唱會

除了音樂的創作形式有了新發展，音樂的聆聽體驗也有了天翻地覆的變化。舉例而言，疫情促成線上演唱會的發展，讓參與人數擺脫實體場域規模的限制，樂迷待在家中便能享有宛如在「搖滾區」般的聆賞體驗。例如2021年歌手林俊傑的世界巡迴演唱會最終站，使用延展實境等技術推出線上演唱會，不僅演出時的背景會隨著不同曲目而改變，樂迷還可看見歌手漫步於點點星空或瘋狂末世開唱，感受截然不同的演唱會體驗。

「聲歷奇境KTVR」讓人們能與喜愛的歌手、樂團同台飆唱，還能感受到煙火、螢光棒揮舞等應援效果。 （圖／ FIG CREATIVE 蕪花菓創意）
「聲歷奇境KTVR」讓人們能與喜愛的歌手、樂團同台飆唱，還能感受到煙火、螢光棒揮舞等應援效果。 （圖／ FIG CREATIVE 蕪花菓創意）

不只如此，知名歌手小賈斯汀（JUSTIN DREW BIEBER）也在2021年與虛擬音樂平台「WAVE」合作舉辦「元宇宙演唱會」，由虛擬形象的小賈斯汀進行演唱，粉絲不論身處何方，都可以透過網路平台穿越至元宇宙觀賞表演，更可以同步向歌手傳送「金光」，虛擬小賈斯汀腳下的草地便會長出紅、黃、藍三種不同顏色的花叢，妝點虛擬演唱會場地，也創造了有別既往的演唱會互動體驗。

在這些新型態音樂體驗之外，本身喜愛唱歌的吳華倫也結合自身興趣與專長，著手開發結合傳統KTV與虛擬實境科技的音樂產品。「我當時想説，人們常渴望在舞台上表演、表現自我，但是在現實世界中搭建舞台成本極高，那麼不如就在虛擬世界中打造一個高歌的舞台吧！」吳華倫笑著說。

搭建虛擬舞台與偶像一同開唱

於是吳華倫與團隊整合虛擬實境、音場設計、3D動畫、即時連線等技術，在2021年推出虛擬音樂體驗「聲歷奇境KTVR」，並與KTV業者合作，當人們在KTV唱歌時，只要戴上VR頭顯，便可以登上虛擬舞台，與喜愛的歌手、樂團一起開唱，舞台還會噴灑出煙火、紙花等絢麗效果，台下也會有虛擬觀眾為你歡呼、揮舞螢光棒，甚至玩起波浪舞，讓人人都是舞台上的巨星。

而在開發聲歷奇境KTVR的過程中，吳華倫也觀察到，由於台北科技資訊流通快速， 且網路發達、5G訊號涵蓋佳，對於想要結合音樂與科技的開發團隊或創作者而言，都是重要的有利條件。在這樣的背景下，也促成許多新媒體公司、互動科技團隊選擇落腳台北，彼此之間也可能形成合作關係，催生出新的音樂體驗。

放眼未來，吳華倫預測，隨著感測技術的發展，可能會出現結合手機應用程式與穿戴式感測裝置的音樂創作產品，讓人們穿戴上裝置後，只需舞動身體，便可產生相對應的旋律，再以手機中的應用程式直接進行編曲，讓音樂創作更加容易。當然，在充滿各種想像的未來真正來臨前，往後的音樂體驗會是何種模樣猶未可知，但可以確定的是， 乘著科技的翅膀，人們可以飛越地域之限、跨越虛實之間，即便身在虛擬空間、沒有樂器在手，一樣能享受音樂帶給我們的感動。

虛擬科技帶來新的歡唱體驗，當人們戴上VR 頭顯、按下手持裝置，便可登上虛擬舞台。 （圖／ FIG CREATIVE 蕪花菓創意）
虛擬科技帶來新的歡唱體驗，當人們戴上VR 頭顯、按下手持裝置，便可登上虛擬舞台。 （圖／ FIG CREATIVE 蕪花菓創意）

虛擬科技帶來新的歡唱體驗，當人們戴上VR 頭顯、按下手持裝置，便可登上虛擬舞台。 （攝影／林冠良）
虛擬科技帶來新的歡唱體驗，當人們戴上VR 頭顯、按下手持裝置，便可登上虛擬舞台。 （攝影／林冠良）

【完整內容請見《台北畫刊》5月號652期】。

台北畫刊第652期-穿梭時空 在台北我們與音樂相遇
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