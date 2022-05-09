複合空間 音樂與當代生活的接點

【文－郭慧 攝影－林冠良 圖－聲色SOUNDS GOOD】

近年城市裡誕生了各種複合式音樂場域，讓音樂不只流瀉在演唱會或唱片行，更化身為跨界空間裡的主旋律，歡迎人們在品嘗美食、走逛選品的同時，一邊跟著節奏律動。曾任音樂雜誌《GIGS 搖滾生活誌》、《BARK 音痴路》主編的資深樂評人陳玠安，帶領我們探索台北多元的複合式音樂空間，感受最搖滾的生活體驗。

結合餐廳與音樂選物的「台北月見ル君想フ」，讓人們在用餐之餘也能接觸多樣的音樂事物。 （攝影／林冠良）

獨立音樂帶動複合空間發展

說起台北的複合式音樂場域，陳玠安信手拈來便是長長一串名單，除了展現出他對音樂的熟稔與熱愛，更可以看出複合式音樂場域在台北百花齊放的樣貌。談到這類型音樂場域的興起，陳玠安表示，過往唱片公司歌手多半在大型、正式的表演場地演出，而後隨著獨立音樂開始發展，較難爭取到大型演出場地的獨立歌手與地下樂團也積極尋找表演機會，轉而與咖啡廳、酒吧、餐廳、展覽空間合作，在這些非典型音樂空間表演， 或宣傳樂團動態、販售周邊商品等。另一方面，場域經營者也可能出於個人對音樂的熱愛，邀請音樂人前來表演，因而促成了複合式音樂場域的誕生。

在這樣的合作下，獨立音樂人有了表演舞台，而音樂演出也為場域帶來新的客群，可說是「魚幫水，水幫魚」。有趣的是，「相較於大型演出場地，在這些複合式空間中，歌手與樂迷的距離往往更為親近，空間主理人與樂迷也會形成一個小型的音樂社群，彼此交流討論。」陳玠安說道。

縈繞於生活裡的音樂旋律

在這樣的發展脈絡下，如今的台北街頭處處可見各種複合式音樂空間。有些以餐廳為經營主線，更融入音樂主題選物與現場表演，讓人們在大啖美食之餘，除了能沉醉在美好旋律，也能選購音樂周邊商品，像是坐落潮州街的「台北月見ル君想フ」，便結合印度香料咖哩餐點與音樂選物空間「大浪漫商店」，現場展售黑膠唱片、卡帶及音樂廠牌T 恤。

「聲色SOUNDS GOOD」展出主理人收藏的黑膠唱片，讓消費者在享用咖啡之餘，也能從各式收藏感受音樂的魅力。 （圖／ 聲色SOUNDS GOOD，許哲瑋拍攝）

除了餐廳，也有酒吧或咖啡廳提供現場樂團表演，甚至分享主理人精選歌單或展示音樂收藏。例如位在公館的「女巫店」便結合餐點、調酒、桌遊與夜間音樂表演，吸引不少音樂社群與桌遊同好前往朝聖；鄰近捷運科技大樓站的「THE FOLKS」，主理人會在店家的社群媒體上分享精心挑選的歌單，並附上串流平台連結，讓人以咖啡廳為基地，接觸他熱愛的英國搖滾樂；大安森林公園附近巷弄裡的咖啡廳「聲色SOUNDS GOOD」則展出主理人收藏的上萬張黑膠唱片、卡帶、CD， 另外還有黑膠唱機、CD播放器、手搖留聲機，彷彿一座微型音樂博物館。

人們體驗音樂的絕佳接觸點

餐廳、咖啡廳、選物店等不同性質的空間以音符為引，串起各種有趣的可能，也讓複合式音樂空間成為現代人接觸音樂的嶄新途徑。「多數人或許不會每個月購買CD、聽演唱會，但是他們可以在日常用餐、喝咖啡或是玩桌遊後，體驗到很棒的音樂表演。」

陳玠安也補充，對於像他這樣的重度樂迷，這些複合式音樂空間讓他無時無刻都能與音樂為伍；而對於較少接觸音樂的朋友， 這些空間更是他們跟音樂的絕佳「接觸點」， 能在日常生活中自然而然地親近音樂。「像是選在結合音樂選物、現場表演的餐廳與朋友聚餐，即便友人對音樂領域並不熟悉，也可以很自然地利用上菜前、用餐後的空檔瀏覽音樂選物、聽現場演出。」

陳玠安也觀察到，由於台北人對新事物的接受度很高，也渴求不同既往的娛樂形式， 因此只要夠有趣，各種超乎想像的複合式經營都深具發展潛力。他以美國西雅圖的「KEXP」廣播電台為例，「KEXP 結合了藝廊與唱片行、咖啡館與錄音室，人們在那裡喝咖啡時，不只能聽到現場表演，還可以看到音樂人訪談的錄製過程。這些多元的經營內容，統統都在同一棟建築裡發生，也讓體驗音樂的方式與感受有了更多變化。」他也期待台北能發展出屬於這座城市的KEXP，以更多意想不到的有趣結合，與在地音樂人與樂迷，在美好的空間裡與旋律共振。

陳玠安認為結合選物、餐飲、表演等不同功能的複合式音樂空間，能讓人在日常生活中接觸音樂的美好。 （攝影／林冠良）

【完整內容請見《台北畫刊》5月號652期】。