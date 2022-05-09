穿越時光 探索城市音樂故事

【文－郭慧 攝影－林冠良 圖－INCEPTION 啟藝、激射樂團】

漫步在台北街頭，不經意路過的街弄裡，埋藏著往日的音樂地景，靜待人們發掘那段在歷史中悠悠響起的旋律。讓我們跟著重度樂迷暨策展團隊「INCEPTION 啟藝」策展人梁浩軒的腳步，一起走過暗藏在大城小巷、時光之河中的音樂地標，穿梭過去與現在，成為音樂的時空旅人。

許多獨立樂團、音樂人曾在「地下社會」表演，也讓此處在台灣獨立音樂史上有著舉足輕重的地位。 （圖／激射樂團）

昔日表演場地埋藏音樂記憶

聊起自己曾經造訪或因緣際會下認識的台北昔日音樂地景，梁浩軒回憶，自己從小便對音樂深深著迷，2000年上大學後更會特意從南部搭車到台北，參與喜愛歌手們的音樂表演。其中他較常造訪的音樂場域之一， 便是如今已改為花博公園爭艷館的「中山足球場」。在「台北小巨蛋」尚未啟用及剛開始營運時，中山足球場是國外歌手來台北舉辦演唱會熱門場地，像是流行樂天王麥可・傑克森（Michael Jackson）1996年的台北演唱會，便是在此舉辦。「我還記得自己曾在中山足球場觀賞加拿大龐克歌手艾薇兒（Avril Ramona Lavigne）、英國搖滾樂團繆斯（Muse）的表演，那種國際巨星開唱時的盛大場面，還有全場歌迷為之瘋狂、沉浸在巨星表演魅力中的感動，實在令人難以忘懷。」梁浩軒回憶起那段對音樂狂熱的青春歲月。

而另一類讓梁浩軒留下深刻記憶的音樂地景，則是在他大學時期方興未艾的各式音樂展演空間（Live House）。像是過去藏身在師大路地下室，如今已然熄燈的「地下社會」， 便有著梁浩軒大學時期，於此聆聽獨立樂團演唱的美好記憶。「相較於中山足球場澎湃盛大的國際演唱會規格，地下社會等Live House則能讓人在小空間中，近身感受音樂脈動。尤其當時台灣獨立樂團非常活躍，這些Live House提供了很棒的平台，喜歡獨立音樂的人總會前來親身感受那充滿生命力的現場氛圍。」梁浩軒說道。

圓環與電器行流瀉出點點音符

身兼樂迷與策展人身分的梁浩軒，2021年也受台北流行音樂中心之邀，策畫「唱我們的歌 流行音樂故事展」。策展過程中，梁浩軒與團隊訪談了多位前輩音樂人，發現更多自己未曾參與，卻在音樂史上舉足輕重的台北地標。

例如梁浩軒從「國寶歌王」文夏的訪談中得知，如今已成為公園綠地的「建成圓環」， 在日本時期是許多歌手傳唱的落腳處。「文夏老師跟我們分享，早期許多工人下班後， 會到圓環一帶用餐，所以歌手們就會在這個時候到那裡唱歌，順便兜售『歌仔冊』。在唱片尚未普及的時代，歌手們賺錢的方式便是販售叫作歌仔冊的歌詞本，歌手在旁邊演唱，聽眾則是拿著歌仔冊看歌詞。」如今走在圓環廣場，可見藝術家王秀杞的〈八音〉、〈思想起〉等雕塑作品矗立其中，讓人遙想昔日圓環風光。

台北街頭埋藏許多音樂地景，像是建成圓環廣場上的〈八音〉、〈思想起〉等雕像，述說著台北流行音樂的往日故事。 （攝影／林冠良）

此外，梁浩軒也在爬梳相關文獻的過程中，發現電器行等乍看與音樂無關的場域， 其實也是昔日台北流行音樂的重要象徵。他表示，販售家電用品的電器行，實則埋藏了老式電視、錄音機、隨身聽等音樂載體的改變，記錄著人們透過廣播、電視歌唱比賽、連續劇認識音樂的美好時光。「像是過去大家會用收音機收聽廣播電台播放的音樂，而在電視普及後，人們會收看《五燈獎》等歌唱競賽節目，每當經過電器行時，常會不自覺停下腳步，看著店裡展售的電視機螢幕上播放著歌手唱歌的畫面，可說是極為深入日常的音樂地景。」

從音樂地標看見城市故事

從日本時期的圓環、昔日街角的電器行、國際巨星登台的中山足球場，到獨立樂團熱血開唱的Live House，這些台北地景如同時光機的入口，讓樂迷漫步今日的台北街頭時，也能從中發現悠久的音樂故事。因此梁浩軒認為，這些昔日的音樂地標，或許也能成為發展城市觀光的種子。「畢竟樂迷們總會好奇音樂人與城市的連結，想知道他們曾在哪裡生活、傳唱、錄音、開演唱會……就像英國搖滾天團『披頭四』（The Beatles）發跡的利物浦便推出音樂旅行路線，帶領樂迷前往他們曾居住的地方、表演的場地等。」

過往的音樂地標不只是歷史的陳跡，也是每個時代音樂脈動的結晶，或許更能成為台北未來的旅遊主題，引領樂迷前往歌手或樂團曾經開唱的場域、走過的足跡，感受城市與音樂人的連結，開啟一場城市裡的音樂探險。

梁浩軒在「唱我們的歌 流行音樂故事展」中設計了「時代電器行」展區，傳達電器行在台北流行音樂發展中的重要性。 （圖／ INCEPTION 啟藝）

【完整內容請見《台北畫刊》5月號652期】。