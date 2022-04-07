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用社會設計的創意 重新架構生活

聯合新聞網 / 臺北畫刊
用社會設計的創意 重新架構生活 (圖／RAWPIXEL LTD)
用社會設計的創意 重新架構生活 (圖／RAWPIXEL LTD)

【文ー田育志．圖ーRAWPIXEL LTD、5% DESIGN ACTION 社會設計平台、金點設計獎】

隨著社會的發展與變化，日常生活各層面也隨之衍生許多不同問題，其中人口老化、貧富差距、永續環保等議題日益顯著。為了替這些問題找出解方，近年興起以「人」、「利他」為主軸的「社會設計」，透過與公部門、民間組織的合作，不論是打造能讓民眾安心的醫療服務，或是重新活化社區，都能看見社會設計應用於解決社會議題，並創造有別於以往的新生活體驗。

讓未來更美好的解決方案

過去曾任職工業技術研究院產業服務中心的楊振甫，於2012年發起「5% Design Action社會設計平台」，面對社會層出不窮的問題，秉持著「社會創新不只需要思考設計，更需要實際行動」的理念，期望透過募集不同領域的設計師與專業人士，一同投入5%的業餘時間，將原先運用在企業創新上的設計能力與專業知識，貢獻於解決社會議題的挑戰中。

「社會設計，也可以看成是一種社會創新。在社會往更好方向前進途中所遇到的關卡，就是社會設計想解決的難題。」楊振甫表示，社會設計並不是為了創新而創新，而是以反映現實為前提，針對須解決的議題提出方案，例如在政府的既有政策或是公共服務上，納入新科技、新的設計思維，讓公、私部門合力打造有別於以往的服務或溝通方式。

楊振甫進一步解釋，社會所遇到的困境與挑戰，其實就是生活在其中的人們所面臨的難題，於是「以人為本」的核心考量，是社會設計帶來改變的關鍵。「從使用者的角度來設計解決方案，不僅能促進城市進步，也能推動社會向前發展。」

共創以人為本的設計途徑

為了讓社會設計化為真正的行動，楊振甫認為，以創新的方式解決問題不能從零開始，而是在前期就必須先進行充實的田野調查與研究，了解市場供需、使用者需求後， 才能精準投入資源且有效推動計畫，他說： 「我們在從事每個社會設計項目時，花8成時間做研究、聚焦問題，剩下2成的時間才是採取行動。」接著，還得招募不同領域的專家一起「開門造車」、共同創造，透過公、私部門與各專業知識的碰撞，思考問題的多元面向，才能發展出創新的可能，進而解決問題。最後，則是移轉社會設計的過程與成果，「社會設計不是一蹴可成，即使這次只向目標推進了10%，但這10% 會成為下個接棒者的基礎。」楊振甫認為，站在前人的肩膀上接棒前行，才能替社會帶來持續性的改變。

這樣的過程，透過5% Design Action 的首個社會設計項目就能一窺究竟。2013年，5% Design Action與衛生福利部國民健康署、台北市衛生局、財團法人癌症希望基金會、國立臺灣科技大學、彰化基督教醫院等公、私部門與非營利組織合作進行「癌症篩檢服務設計」，短短幾天就號召到80位來自平面、多媒體、工業等不同領域的設計師，藉由具不同專長的設計師混搭組隊，替癌症防治宣導設計出多種方案。

「過往，許多民眾擔心篩檢出不好的結果， 因而對篩檢感到畏懼，導致他們不願意去篩檢，我們透過社會設計幫助他們跨越這個障礙。」楊振甫說道，經過前期研究、召募跨界專家共創後，即有團隊設計出「午後的奶察」方案，將乳癌行動篩檢車打造成粉紅色的歐式餐車，讓民眾感受篩檢過程就像喝下午茶一樣輕鬆，藉此增加民眾前往篩檢的意願。楊振甫解釋，這就是考量人們心理狀態後，以人為核心的設計。

台北是社會設計的培養皿

除了透過公、私部門與各領域專業人士集思廣益共創解決方案，以鼓勵產品設計與研發，進而提升設計價值並創造美好生活品質的「金點設計獎」，自2018年起正式增設「年度特別獎」，表彰具綠色、社會議題等面向的設計作品，2019年起則在「金點新秀設計獎」增設「社會設計類」參賽類別，鼓勵設計新生代及早了解與學習社會設計的內涵，將社會議題融入設計創意中。

觀察近年金點設計獎得獎作品，能看見台灣設計圈對於社會議題的投入與關注，例如2019年獲得年度特別獎社會設計獎的「海廢圖鑑」，新世代設計師針對海洋汙染議題， 將101件指標性的海洋廢棄物設計成好玩的圖鑑網站，以有趣、易讀的環境教材，推廣海洋環境保護意識。

「社會設計」針對需要改善的社會議題，邀請不同領域的專家、設計師混搭組隊，共同討論出各種解決方案。 （圖／ 5% DESIGN ACTION 社會設計平台）
「社會設計」針對需要改善的社會議題，邀請不同領域的專家、設計師混搭組隊，共同討論出各種解決方案。 （圖／ 5% DESIGN ACTION 社會設計平台）

而作為2016金點設計獎首次品牌得主的5% Design Action，於2018年與台北市文化局、士林公民會館等單位合作「來去士林學」計畫，集結了在地與熱愛士林的設計師與各界專業人士，思考如何讓新與舊、銀與青、傳統與現代在這個地區共存，並透過設計展現士林深厚的人文底蘊，共同編織溫暖的士林。計畫共有6個設計提案，其中「溫暖的傻眼蛋」主題，透過有趣的扭蛋活動， 讓遊客根據扭蛋的指令探訪士林，除了在探訪過程中能更了解在地，居民、老闆也能與來訪者分享歷史與士林的樣貌，加深對士林的認同感。楊振甫回憶，當時參與計畫的夥伴曾給過這樣的回饋：「最開心的莫過於能和志同道合的夥伴一同設計、實踐理想，也藉由返鄉設計活動更加認識家鄉的美與可愛， 學習以不同方式看待自己的家鄉。」

幾次在台北展開社會設計行動的經驗，讓楊振甫觀察到，「台北這座城市有各式各樣的使用者，因此也會衍生不同條件的社會問題與挑戰，但同時也能在這座城市號召到許多跨領域專家，反而刺激了許多解方的生成，在我眼中，台北是很棒的社會設計培養皿。」楊振甫樂觀表示，當更多的社會設計在這座城市發生、實踐，相信會對社會生活帶來更深刻的影響與改變。

獲得金點設計獎的「海廢圖鑑」，針對海洋汙染議題設計圖鑑網站，並以有趣創新的方式，推廣海洋環境保護的社會意識。 （圖／金點設計獎）
獲得金點設計獎的「海廢圖鑑」，針對海洋汙染議題設計圖鑑網站，並以有趣創新的方式，推廣海洋環境保護的社會意識。 （圖／金點設計獎）

獲得金點設計獎的「海廢圖鑑」，針對海洋汙染議題設計圖鑑網站，並以有趣創新的方式，推廣海洋環境保護的社會意識。 （圖／金點設計獎）
獲得金點設計獎的「海廢圖鑑」，針對海洋汙染議題設計圖鑑網站，並以有趣創新的方式，推廣海洋環境保護的社會意識。 （圖／金點設計獎）

【完整內容請見《台北畫刊》4月號651期】。

台北畫刊第651期-與地球共好　享受城市綠生活
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