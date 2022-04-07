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開拓視覺藝術的可能性 3D動畫人員

聯合新聞網 / 臺北畫刊
藉由日新月異的電腦繪圖科技，3D動畫人員將天馬行空的創意，具象化呈現在觀眾眼前。 (攝影／林家賢)
藉由日新月異的電腦繪圖科技，3D動畫人員將天馬行空的創意，具象化呈現在觀眾眼前。 (攝影／林家賢)

【文－yc.h 攝影－林家賢】

由於科技的進步，電腦繪圖技術日新月異，也造就了3D動畫技術更多樣的應用可能。在台灣，過去3D動畫主要應用在影像後製、遊戲製作、海外影視作品代工上，但如今有越來越多本土動畫作品問世，3D動畫也跨越虛實界線，與真人實景結合，賦予本土影視創作更多想像。台北作為台灣的動畫產業中心，眾多各有所長的動畫師匯聚於此，以純熟的技術與天馬行空的創意，為台灣3D動畫的未來開拓無限可能。

製作動畫須注重每個細節的精神，包括服裝、表情都須設定好顏色、確認風格，才能精確傳達創作者的意圖。 (攝影／林家賢)
製作動畫須注重每個細節的精神，包括服裝、表情都須設定好顏色、確認風格，才能精確傳達創作者的意圖。 (攝影／林家賢)

分工環環相扣

實現精彩的視覺體驗

當我們在觀賞一部動畫影片時，其實很難想像背後的製作團隊有多龐大，「夢想動畫」總監李走狗坦言，「動畫製作其實是一項很龐大的分工系統，就算只是短短幾秒鐘的作品，也得憑藉純熟技術及縝密溝通才能完成。」

李走狗以團隊目前的工作流程進行說明， 最前端由創意腳本打頭陣發想故事，接著動畫導演、動畫概念設計師進場，他們會製作分鏡腳本、確立角色，為整部影片定調大致概念， 他以與YouTuber「HowHow」的動畫MV合作案為例，影片內容雖然維持HowHow一貫的無厘頭風格，但畫面卻想呈現復古的賽璐珞卡通概念，「因此動畫導演與概念設計師得先參考過去的動畫影片找出適合的色系，並且為每個角色確立色彩。例如每個角色的膚色與髮色，在光影變化之下， 只能動用到幾種顏色，都必須設定好。」

至於建模師、骨架設計師、動畫師，則是讓角色從紙上談兵到真正成形、活躍的關鍵，「建模師負責創作場景世界觀，包括建構影片裡的角色與各種物件，並且統一物件風格，必須具有美感與想像力；骨架設計師必須了解人體或動物的骨架結構，以此為基礎在角色所有能動的關節放上控制器，好讓動畫師接手後，透過程式設定，讓角色按照腳本流暢地執行一連串的動作。」

李走狗強調，從初期發想腳本概念、中期建構世界觀與角色動作，到後期進行剪接、調光、配樂，才算大致完成一部動畫。由於整個創作過程涉及許多環節與分工合作，因此不論在這個產業有多資深，在每次的合作案都要不斷溝通磨合，才能讓工作順暢。「過程雖然繁瑣，但是看到動畫順利跑起來，還是會有滿

使用LED攝影棚，將擬真動畫投影在螢幕上進行拍攝，替代傳統綠幕，以及不易搭建的場景。 (攝影／林家賢)
使用LED攝影棚，將擬真動畫投影在螢幕上進行拍攝，替代傳統綠幕，以及不易搭建的場景。 (攝影／林家賢)

運用嶄新技術

讓動畫產業有跨時代的突破

由於現在電腦繪圖技術的進步，動畫影像更為精緻，也因此除了特效後製、動畫影片外，以動畫結合LED攝影棚，讓真人表演與虛擬場景結合，也成為3D動畫發展的熱門方向。

李走狗提到，傳統的去背綠幕棚需要搭建場景跟設置燈光，執行費用高，實際呈現畫面也容易偏離想像，反而需要花大量時間與費用做後製處理，「有了LED虛擬攝影棚之後，可以在現場螢幕上投播以動畫繪製的擬真動態背景，不僅可以提高拍攝機動性，高度擬真光影的視覺特性，還能節省製程與成本，對客戶及動畫製作團隊來說，都能滿足需求。」

李走狗以戲劇《茶金》為例，由於劇情以1950年代的台灣為背景，若是搭建實景進行拍攝，需耗費許多時間與經費，「因此建模師做了很多1950年代的擬真街景動畫，劇組只要準備符合時空背景的車子陳設在LED螢幕前，演員只需在棚內拍攝，就能創造出符合時代背景的影像。」對於動畫跨足影視創作，李走狗充滿自信地說，「因為現實沒有這些場景，而虛擬製作可以補足缺少的這塊，因此我們打造這樣的空間，來幫助導演與編劇實現更寬廣的世界觀，這也是動畫創造想像的最佳例證。」

精進技術與美感

為品牌創造動態新形象

除了與影視製作結合外，由於技術與分工越加純熟，也有越來越多品牌願意運用動畫來打造形象廣告。李走狗以星宇航空機上安全宣導影片為例，「過去機上安全宣導影片多由真人演出，但是星宇航空為了提升年輕形象，不僅改用動畫呈現，而且還做得很細緻，像這樣動畫的接受度越來越高，應用越來越廣泛，也反映了現在的動畫人有越來越多的機會，越來越多的挑戰空間。」

李走狗認為，為了讓動畫能夠在各個產業發揮加分效果，動畫工作者都需精進軟體操作技術，並加強美感的養成，「在那些厲害的前輩面前，我看到的都是不斷地更新自己， 包括技術與美感的突破，並且進一步去研究新的製程，例如利用時間學習更新的軟體， 並且運用在專案上，加上美感會隨著時間變化，所以這是一個不斷相互加乘的課題。」

此外，李走狗也強調溝通技巧的重要性， 「你必須了解客戶，才能掌握整個專案的背景，了解企畫的意圖並發想創意。收斂概念、往內深究也是很重要的課題，如此一來，才有機會去實踐想像中的畫面。」

旁人看似單純的3D動畫產業，實則是個環環相扣的分工作業鏈，動畫人員不僅要淬鍊自身創意，精進技術，也要能夠協力合作，才能順利地將天馬行空的想像化為迷人影像。李走狗也期許未來台北動畫產業更成熟，讓動畫人有更大的創作空間，用作品開啟無邊的視覺想像。

BOX：

李走狗 (攝影／林家賢)
李走狗 (攝影／林家賢)

姓名：李走狗

職業：3D 動畫人員

特質：喜歡接觸新事物、擅長整合溝通

工作任務：了解專案内容、確立腳本、建構完善的世界觀、替角色賦予流暢動作、掌握動畫製作的分工流程。

核心理念：以精湛的動畫帶給人們精彩的視覺體驗，並為動畫產業開創新的舞台。

【完整內容請見《台北畫刊》4月號651期】。

台北畫刊第651期-與地球共好　享受城市綠生活
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