很重要！美食城市一定要有清真認證

【文．圖－魚夫】

台北、台中、台南現在都開始風行起米其林星級評鑑或必比登推薦，但是要開拓美食觀光，這還不夠，推廣對穆斯林友善的清真認證也很重要！

作家白先勇有本書《悲歡離合四十年：白崇禧與蔣介石》，書中有一段文字提到民國初期「西北王」馬步芳和其長子馬繼援在國共內戰後，隨政府播遷來台，馬家和白先勇的父親白崇禧將軍係世交，馬步芳來台幾年後，又以出使名義前往沙烏地阿拉伯並定居，其後馬繼援也循例前往，而馬家和白家都是穆斯林，離台前，馬繼援特別以「清真涮羊肉鍋」來宴請白崇禧，作陪者還有對現位於新生南路二段的台北清真寺創立貢獻厥偉的葉公超，當晚賓客盡歡。

白崇禧是台灣穆斯林的代表人物之一，信仰也非常虔誠。而所謂穆斯林即伊斯蘭教信徒的自稱，從前華文世界呼之為「回紇」，西元755至763年唐朝安史之亂，回紇族出兵援唐，那時回紇族所篤信的伊斯蘭教便傳入中原，因此以「回教」稱呼伊斯蘭教。但從現代的角度來看，伊斯蘭教信徒占世界人口的25%，是人類信仰的第二大宗教，又豈止是回紇一族？應改稱穆斯林以示尊重。

不過穆斯林不只是信仰而已，深入理解就會發現生活文化大大不同。譬如所謂清真涮羊肉鍋和一般火鍋有何不同？又為何是招待貴客的重要料理？

「清真」二字是從阿拉伯語裡「合法的」意思翻譯過來的，英語則音譯成Halaal、Hālal或Halal，只是華文清真和Halal 的語義還是有出入，簡單說，我們用「清真寺」僅止於指稱伊斯蘭教的禮拜堂，或說「清真認證」(Halal Certification) 也只不過限於食物製作過程的標準考核，但對穆斯林來說，Halal的真諦在於食衣住行都得遵循《古蘭經》的生活教義。

對老台北人來說，最早的清真食物，如牛肉麵是從火車站前的亭仔腳開始的，那時因國民政府撤退來台，火車站前漸成攤販集中地，然後再湠開來延伸到中華路。中華商場蓋好後，美食匯集，其中有家「清真館」頗受歡迎，不管是否是穆斯林都可以去交關， 除了不賣豬肉外，牛肉蒸餃、馬蹄燒夾醬牛肉……尤以羊雜湯的烹調最為膾炙人口，可惜到了1980年代便無復存在了。

現在中正區有條延平南路，即舊稱的「撫台街」，仍有幾家清真黃牛肉麵館，他們的牛肉麵和別家店不只是比味道，而是穆斯林要享用牛肉麵只能在經過清真認證的店才能吃得合法安心，這種店一定會在門口或餐廳的顯眼處貼出認證通過的標章。

清真認證食物對非穆斯林、不明就裡的人當然也可以入內消費，吃完付錢走人，只嘗美味，無關乎宗教信仰，只是一旦取得認證， 就會有更多的教徒前來交關。

其次，獲得清真認證的店，從進行宰殺牲畜時就得先虔誠禱告，過程裡除了規定的宗教儀式外，也極其注意衛生和清潔，和市售的食材相比，絕對是兩回事，總之，有了認證，不但穆斯林，連教外人也都吃得安心。

全球穆斯林人口超過18億，所以他們善用人口優勢，和全球食物大廠取得合作，比如過去印尼的印尼宗教理事會（MUI）就以清真認證標章在國際上打開知名度，擴大合作。台灣難能可貴是目前「全球穆斯林旅遊指數」非穆斯林國家中的第2名，還推出「清真產品販賣機」，近年來，我在台北也發現許多餐廳有Halal認證標章，要拚美食大國， 米其林評鑑還不夠，清真認證更是要好好努力啊！

美食城市一定要有清真認證 (圖／魚夫)

【完整內容請見《台北畫刊》4月號651期】。