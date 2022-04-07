穿出永續時尚 開啟衣著的綠色革命

【文－郭慧 攝影－林冠良 圖－JUST IN XX】

「一個人的著裝打扮，就是如何把自己呈現給世界的一種方式。」義大利時尚設計師繆西婭・普拉達（MIUCCIA BIANCHI PRADA）曾如此說道，而如何在表達自我的同時兼顧環境永續，更是當代時尚的必修課。成立永續時尚品牌「LUXXURY GODBAGE」、並曾以回收尼龍布打造東京奧運中華代表隊進場團服的時尚設計師周裕穎，從永續時尚的觀念切入，引領我們認識這場時尚界的綠色革命。

周裕穎的工作室裡擺放著各式「升級再造」的時尚作品，讓人看見永續時尚的多元可能。 （攝影／林冠良）

東京奧運中華隊的進場團服，是由周裕穎以回收尼龍布再製而成的布料製作。 （攝影／JUST IN XX）

從多元途徑走向永續時尚的未來

佛要金裝，人要衣裝，但衣裝究竟會讓地球付出多大「成本」？聯合國環境署2019年資料顯示，時尚產業造成的溫室氣體排放量，高達全球總排放量的8% 至10%，同時也是第二大水資源使用者，每年更向海洋釋放50萬噸合成微纖維。此外，相較於15年前，消費者購買的服裝數量增加了60%，但每件物品保留的時間，卻只有15年前的一半。從這些數據可見，時尚產業從製作到丟棄，整個過程對地球產生極大的負擔，所幸近年有越來越多時尚品牌、設計師投入永續時尚行列，希望以不造成環境負擔的方式， 讓時尚更有意義。

周裕穎表示，實踐永續時尚的途徑可說是百花齊放，大致上可分成三大類：第一種為「回收材質」（RECYCLED MATERIALS），像是有些在地紡織廠便利用廢棄寶特瓶、虱目魚鱗、牡蠣殼等製成環保紗線；第二種為「升級再造」（UPCYCLE），也就是將舊衣物、瑕疵品、餘布，解構並轉化成具有更高價值的時尚產品；第三種則為「交換模式」（STORY CHAIN），像是人們在市集上購買、交換彼此的二手衣物，甚至將不同的二手衣物解構、重組成獨一無二的新品等，都是永續時尚的表現。

「近年來，環保成為全球共識，聯合國氣候峰會也決議2050 年要達到淨零排放（NET ZERO）的目標，讓人為消除的溫室氣體量， 與人為製造的溫室氣體排放量相等。」周裕穎表示，「這樣的全球共識與目標，對時尚產業往永續方向前進極有幫助。我在20年前便開始投入衣物的升級再造，但當時人們只把這視為『二手衣改造』、『拼布手工藝』，而非時尚；不過近年永續意識抬頭，人們漸漸開始理解衣物升級再造的價值。」

周裕穎將在路邊撿拾到的八駿馬油畫重製成高領無袖背心，在台北時裝週上驚豔眾人。 （攝影／JUST IN XX）

長期投入永續時尚的周裕穎，受邀擔任連鎖服飾品牌的「永續設計師」，並為其全球旗艦店打造永續時尚專區。 （攝影／JUST IN XX）

升級再造堪比操刀分子料理

多年的衣物升級再造經驗，讓周裕穎如今對於如何將二手衣物、回收畫作等重新拆解、打造出獨一無二的創作，可說是駕輕就熟。他曾將在路邊撿到的八駿馬油畫改作為服裝，或是在其作品「超現實主義」系列中，將環保袋拆解、重組成一套服飾作品； 又或是與連鎖服飾品牌合作打造實體店內「永續時尚專區」等，都是他將舊物改頭換面、提倡永續時尚的經典案例。

然而，周裕穎也表示，對於衣物再造經驗較少的夥伴而言，這樣的解構過程可是一大挑戰。「若是以料理來比喻，過去我們製作衣服的模式，是已經想好了菜單，再依此購買食材、按照食譜烹調；但衣物升級再造卻是要把冰箱裡有的瓜仔肉、吃到一半的漢堡排、剩半瓶的豆漿，重新組合成一場盛宴， 就像分子料理一樣，需要打破食物原型。這對很多服裝樣品師而言，是非常具挑戰性的。」周裕穎解釋。

衣物的升級再造除了製程相當耗時費力， 人們對於環保材質的價值認知也仍有成長空間。舉例而言，製作動物皮革要使用動物皮毛和化學染劑，因此常遭受動保、環保人士反對，近年便有時尚品牌以鳳梨葉、仙人掌葉製作成植物皮革。然而，過程中為了除去原料的多餘膠質，須經過纖維蠟化處理等工序，過程十分費工，卻仍不免遭受質疑「植物皮革包包怎麼能比真皮皮包售價更高？」也因此，時尚產業、媒體仍需持續宣傳永續概念，才能讓環保媒材的價值被看見，也鼓勵更多人投入永續時尚的行列。

開放的心胸成為最大軟實力

儘管如此，周裕穎相信，隨著永續概念逐漸成為普世價值，時尚產業未來從生產、包裝到運輸，友善環境的行動將成為過程中的基本條件，而這樣的趨勢也顯現在台北的時尚產業裡。「當社會風氣將永續視為必備要件時，國際品牌也會往這個方向靠攏，例如日系品牌UNIQLO在每間店鋪都設有愛心二手衣回收箱。台北是各大國際品牌進駐的首選地之一，當進駐的龍頭品牌都在發展永續行動，台北人在無形中也會接收到這樣的訊息，進而對永續時尚更有概念，形成一種良性循環。」

周裕穎也表示，由於台北人對新概念接受度較高，這可說是台北發展永續時尚的關鍵利基。未來除了原料本身的綠色革命外，或許可以進一步延伸到包材選擇、展售空間的打造上，讓綠色時尚不只限於衣物本身，而是含括時尚的方方面面。

周裕穎將各時尚品牌不同年代的標籤拼貼在白色襯衫上，體現「升級再造」的精神，也饒富視覺趣味。 （攝影／林冠良）

【完整內容請見《台北畫刊》4月號651期】。