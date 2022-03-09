人人參與的 循環未來

【文ー田育志．攝影ー張晋瑞】

日常生活中，塑膠製品、包裝或容器隨處可見，但不易分解的特性卻對環境帶來負擔。近幾年，環保意識抬頭，除了自備提袋及環保餐具外，結合「循環經濟」概念來達到減塑效益，也是許多團體與店家努力的方向。發跡於台南的「好盒器」團隊與台北市環境保護局合作，於2021年6月在公館商圈推動循環杯器的使用，期望有更多人認識這套容器循環系統，讓永續與減塑更加便利。

A點借B點還的循環容器

走進公館商圈，不論是捷運公館站1號出口，或是汀州路的便利商店前，都會看到用來回收循環杯的機台，部分連鎖茶飲店或咖啡廳，也能租借並歸還循環杯。這是北市環保局正在推動的台北循環杯計畫，而循環杯的設計與機制，則是來自好盒器團隊的創意發想。

「我們一直在思考，政府鼓勵民眾自備容器，店家也給予顧客自備容器的優惠，但減塑成效似乎有限。」好盒器共同創辦人宋宜臻表示，為了突破現有困境，多方拜訪店家後，發現許多店家並不是那麼願意在製作外帶飲品時使用一次性容器，只是目前市面上提供的外帶容器選擇不多。於是宋宜臻與團隊夥伴以此為出發點，結合原有的設計專長，推出了「好盒器循環杯」，不只能重複使用，還能「A點借、B點還」。

宋宜臻解釋，循環杯與YouBike的租借方法類似，只要加入LINE並註冊會員後，就能以LINE掃描循環杯上的QR Code完成借用，歸還給店家時，店家也只要透過掃碼就能登錄歸還，操作相當容易。此外，宋宜臻說明，循環杯主要是供外帶、外送使用，目前也與知名外送服務平台合作，消費者在外送平台上點餐時，能直接在點餐頁面上勾選使用循環杯，使用完畢後，只要拿到捷運公館站的回收點或是公館商圈的合作店家，就能歸還。

參與台北循環杯計畫的合作店家，會將貼紙張貼於窗戶上，方便民眾辨識、借還杯具。 （攝影／張晋瑞）

啟動循環杯示範據點

好盒器2017年在台南上線，期間不斷修正、改善循環杯使用機制，「很幸運我們的努力被大家看見，去年北市環保局向我們提出合作邀請，幾次討論後，雙方都希望台北也能有循環杯的機制。」宋宜臻表示，接觸過程中感受到北市環保局有心想推動，加上台北市人口密集，只要在一定的地理範圍內設立足夠的循環杯借還站，讓消費者借還便利，就能提升使用意願。

「一開始要在台北推動循環杯並不容易，光是尋找合作清洗杯具的廠商，就花了3個月跑遍雙北，但因為循環杯的數量不大，需要清洗的批次也不固定，所有拜訪的清洗廠都拒絕合作。」宋宜臻說，所幸環保局出面協調學校營養午餐的合作廠商，一方面解決清洗的問題，一方面是學校單位認可的清洗廠，在衛生標準上也較有保障。

在地點設置上，原先好盒器規畫以商辦大樓作為試辦據點，較便於循環杯集中回收，但幾經考量，決定在公館商圈推行，「對於循環杯這樣的新機制，學生族群願意嘗試的機率較高，在環保局建議下，我們與公館的咖啡廳、手搖飲料店、便利商店合作，也透過環保局和台北捷運公司的溝通，在捷運公館站出口設置回收站。」宋宜臻希望結合循環經濟與環保杯的嘗試，能帶給年輕客群新的體驗。

設在捷運公館站1號出口的循環杯自助歸還站機台。 （攝影／張晋瑞）

打開「好盒器」LINE，就能輕鬆查找參與台北循環杯計畫的店家。 （攝影／張晋瑞）

落實人人使用環保杯具

位在羅斯福路巷子裡的「Half Coffee」，是使用循環杯的店家之一，老闆Edward說道，自己一直很關心環保議題，早在兩年多前準備開業時，就注意到國外有循環杯機制，無奈當時台灣還沒有成熟的團隊可以合作，於是當好盒器團隊帶著循環杯登門拜訪，Edward二話不說就答應加入。

「台灣喝咖啡或手搖飲的消費者很多，累積下來的杯子使用量也相當大，Half Coffee作為以外帶為主的咖啡廳，我們很樂見台北也有循環杯機制。」Edward不僅在咖啡廳的社群媒體上發文介紹，有客人需要外帶時，也會推薦使用循環杯，幾個月下來，願意使用的客人越來越多。Edward也觀察到，當客人來歸還循環杯時，常常會順道再外帶一杯咖啡，無形中也提升了顧客的再訪率，這也是吸引店家加入的誘因。

平時就習慣使用環保餐具的黃先生，過去在台大求學，出社會後依舊常到公館商圈逛街，在知道公館有循環杯機制後，就時常使用循環杯購買飲料，「除了租借、歸還都很方便外，最吸引我的地方是，以往使用自備的環保餐具時，會覺得減塑是一個人的努力，現在碰到朋友們要一起買飲料，即使他們沒有自備環保杯，也可選擇用循環杯。」黃先生說，減塑需要有更多人一起加入，才能更有成效。

循環杯自在公館商圈推行以來，已有25間店家響應參與，對於循環杯的未來發展，宋宜臻樂觀地表示，先前曾婉拒合作的店家，看到這幾個月的使用成績，也回頭表示願意加入，「我們當然歡迎有更多店家一起參加，也期望循環杯未來能推廣到更多地區與城市，讓減塑能更落實到日常生活中。」

以外帶消費為主的咖啡店，利用循環杯盛裝飲料，減塑又便利。 （攝影／張晋瑞）

以外帶消費為主的咖啡店，利用循環杯盛裝飲料，減塑又便利。 （攝影／張晋瑞）

【完整內容請見《台北畫刊》3月號650期】。