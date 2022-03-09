「放番茄就是死罪！」泰國吃不到的台式泰國菜

【文．圖－魚夫】

在2020年5月，有位泰國華裔網紅「Alizabeth 娘娘」氣噗噗的在網路上推出一支影片，批評台灣的所謂泰國打拋肉實在太不道地，激動地指出打拋肉就是要用打拋葉去炒，用九層塔就是九層塔炒肉好嗎？這是什麼「國際笑話」？而且「放番茄就是死罪！」然後氣得再也講不下話，「算了我今天不講，莎瓦迪卡！」

短短不到一分鐘的影片，震撼許多愛吃泰國菜的網友，這才發現原來咱們所謂的打拋肉，實在算不上正宗泰國料理！

這其實在其他國家也發生過。英國BBC有個收視率很高的節目「MasterChef」，由Gregg Wallace和John Torode主持評審，有一回，一位馬來裔的參賽者，她做了一道著名的傳統雞肉料理「仁當」（Rendang），不料做到流汗被嫌到流瀾，評審卻怪她的雞皮為什麼不脆，我看那位參賽者，眼角含著淚水，無語問蒼天，因為仁當是一道必須用香料來燉煮的食物，越燉越香醇，這在東南亞不但是名菜，而且在2011年一項35,000人參與的CNN International在線調查中，被評選為「全球50大美食（讀者的選擇）」第一名，但是參賽者卻在節目中當場被淘汰，這下子代誌大條啊！印尼、馬來西亞、新加坡與汶萊等國的馬來族人群情激憤，連馬國首相、外長都「踹共」嗆聲，事後節目單位死鴨子硬嘴巴，解釋說不是不知道仁當的大名，而是針對與賽者那道食物沒做好來評論，這當然是越辯越不能解圍。

不過咱們的網紅發飆後，許多臉友都來留言，連台北市議員苗博雅都跳出來，鼓勵娘娘順便把所謂泰國「月亮蝦餅」的真實身世也講出來。現在去查維基百科，結果真相大白，原來：「月亮蝦餅是一種在台灣常見到的台灣小吃。許多台灣人將其視為泰國小吃，但實際上並非源自泰國，而是由台灣人所發明。有媒體報導為泰北美斯樂之雲南華僑藺以愛至台灣留學，當瓦城泰國料理學徒時偶然創造之作，因高明駿和徐承義所開設之瓦城為台灣最早泰式料理店之一，故影響後來的泰國料理店均有此菜色。」

接下來咱們的娘娘又挖出了一道在泰國沒有的泰式料理。他說有很多台灣的朋友跟他說他們愛吃泰國的椒麻雞……「不好意思，那是什麼鬼東西？」哪來什麼泰式椒麻雞？在泰國根本沒有椒麻雞，雖然泰國的確是有涼拌或辣拌炸雞排……反正那是台灣人自導自演來騙台灣人的。

娘娘越說越激動得可愛，那麼椒麻雞又是怎麼變成泰式料理的？維基百科又來說清楚講明白了，大抵一是源自雲南菜的再創作，二是因為台灣人對椒麻雞較不熟悉，所以假泰國菜的高知名度，創造出獨步全球的「雲泰料理」，其實數百年來，泰國北方大城清邁就是東南亞絲綢之路的貿易樞紐，各方飲食文化在此交融，也吸納了緬甸、寮國和中國雲南西雙版納的特色，說成雲泰料理也不無道理，但自此大家便以為雲泰是同門師兄弟，把椒麻雞請進泰國菜餐廳裡也不為過了。總而言之，譬如去釣蝦場釣到泰國蝦，千萬別以為那是泰國進口的，實實在在是台灣養殖的啦！

當然泰國菜在台北，也多的是講究道地的原鄉原味。比如公館汀州路上的「SaraThai 泰國小館」，1978年開業，號稱台灣第一家泰國餐廳；由米其林一星餐廳「Le Du」泰籍主廚Chef Ton領軍、獲台北米其林餐盤推薦的「Baan Taipei 」，Baan是泰語「家」的意思，強調百分之百的泰國家常菜風味，這些都是饕家級的選擇了。

泰國吃不到的台式泰國菜 （圖／魚夫）

【完整內容請見《台北畫刊》3月號650期】。