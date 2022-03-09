陪伴隨時都在-教會神職人員

【文－YuhShan 攝影－林冠良 圖－聖家堂】

大安區的新生南路上，坐落了佛教、伊斯蘭教、天主教、基督教等不同宗教場所，因而又有「天堂之路」的美稱。走進位在大安森林公園旁、最近剛完成整修的天主教聖家堂，主任司鐸饒志成神父正在舉行彌撒，在一句句福音聲的朗讀中，帶領信眾感念上天的恩惠。

彌撒結束後，饒志成的工作還沒完，若有人需要祝禱、告解，他也得傾聽，不論對方懷有的是日常瑣事或重大煩惱，都須隨時提供陪伴，那是身為神父的他，一生都須執行的任務。

神父的培育

品格學識缺一不可

神職人員每個主日要舉行彌撒，透過莊嚴的感恩儀典提供教友心靈安定。 （圖／聖家堂）

為了能不受牽掛、不受時間地點限制為人服務，神父必須放棄婚姻、財產、個人想法，並聽命於主教，條件頗為嚴格，現年80歲的饒志成在台大念書時，也曾對校園中那些來自國外、身兼教職的傳教士感到疑問，「為什麼他們願意放下故鄉、遠渡重洋來陌生之地？那我是不是更該為這片養育我的土地和人們做些什麼？」雖然當時這些師長並無刻意傳教，但饒志成仍受到天主教教義吸引，自21歲開始修道，目前已晉鐸為神父45年，傳教至今仍容光煥發，充滿熱情與活力，「能為教友帶來力量就是我的收穫和動力。」

談起如何成為一名神父，饒志成回憶，他歷經了12年的學習與歷練。身為以紀律嚴謹聞名的天主教耶穌會一分子，第一年先由神師領導，神師會從旁觀察修士們的為人處事、選擇判斷，評估是否能作為神父的人選；接著被送往義大利求學，攻讀3年哲學、3年神學，從中證明自己具有成為一名神父應該具備的知識能力。「求學路上，尤其在學習義大利文時，我也曾十分煩惱，但身為修道人的好處、或者可說是很美麗的一件事，就是可以依靠『祂』，而不會感到徬徨無助。」

神父的日常

傳道解惑為民服務

每逢主日，天主教會舉行彌撒，也是饒志成固定忙碌的日子。神父作為天主與人之間的橋梁，要在台上講道、宣讀聖經，接著接受象徵人類生產果實的祭餅跟祭酒，並給予祝福，最後分發祭餅，讓教友領聖體、食用聖餅，約莫1小時彌撒禮成。近年因新冠肺炎疫情蔓延全球，饒志成還會再多留一些時間，與教友一同為疫情祈禱，願社會平安。

除了穿上祭衣在台上講道，更多時候的饒志成，是生活裡擅長聆聽與給予安慰的和藹長者。他會在電話中、在告解室裡聆聽問題，也會步行、驅車到任何一個需要他的人身邊，「神父是一種使命，是不計酬勞、為民服務的角色。」

饒志成笑著比喻自己就像24小時營運的便利商店，手機從不關機，有狀況便隨時處理。就算是在夜半時分接到電話，他也會毫不猶豫地離開溫暖被窩，「這種時間通常是來自醫院的電話，希望我前往為臨終之人禱告。我會在臨終者耳邊告訴他，死亡不是結束，而是個過程，請他往前看，不要害怕。」同時饒志成也會跟家屬談話，了解臨終者的背景，試圖以輕鬆一點的方式，讓他安心地走完最後一程，「例如我曾對一個人說過，你就放心吧，你的另一半已經在天上等你打麻將等很久了。」每當送走一個人，饒志成的心中盈滿喜樂，他感謝天主賦予他這個任務，讓有需要的人能得到安慰。

傾聽眾生煩惱並給予安慰，是教堂神職人員的日常與職責。 （攝影／林冠良)

神父的挑戰

讓任何難關迎刃而解

作為傳遞福音、引領教友、為教友分憂解難的神職人員，饒志成認為日常中面對的最大挑戰就是與人來往。「我畢竟還是個人，當然免不了一些情緒，感到煩躁與疲累，但修道人的習慣促使我每天在睡前反省，樂於接受不管好的、還是壞的一天，然後平安地睡著。」饒志成曾因為幫教友調解，反而被告妨礙自由，走了好幾趟法院，雖然無奈，但他仍持續為所有教友禱告，「遇到了就正面迎擊、接受、然後解決。」

饒志成其實也很常遭受教友謾罵，或承受外界對天主教的惡意，他的因應之道是先好好聽對方說話，不馬上反駁，否則會使兩方站在對立面，「舉個例子，當兩個人面對面站著，中間放著一本立起的書，一人只能見到封面，另一人只能看到封底；他們都沒錯，只是都只看到書的一部分。」饒志成點出重點，凡事皆有兩面，所以必須聆聽、溝通、再溝通，才能有效降低衝突。

「與人來往真的是件很不簡單的事。」饒志成不禁感嘆，尤其他身兼聖家堂的主任司鐸，是神父、也是教堂行政人員的上司，尋常公司的獎懲制度無法套用到教會組織，他必須付出更多關懷去了解下屬為何犯錯，引導他們至正確的道路，在兩種身分間拿捏平衡。

總歸來說，神父的使命不脫「服務」二字，不論人種、不論對方懷著善意或惡意，就算不是教友，饒志成也會耐心陪伴，「曾有個大學畢業不久的年輕人，沿著公園散步到教堂，他對我說著課業、感情、工作等許多困惑，我則客觀地幫他分析。後來他自願想多了解天主教，也成了教友，這當然是美事一樁，我很高興。」身為神父，饒志成會秉持一貫服務的熱情，向每個需要的人伸出溫暖的手。

BOX：

饒志成 （攝影／林冠良)

姓名：饒志成

職業：神父

特質：耐心，善於與人溝通

工作任務：主持彌撒、聆聽求救與疑問、協助教友解決生命課題。

核心理念：以服務為本，向需要幫助的人伸出雙手。

【完整內容請見《台北畫刊》3月號650期】。