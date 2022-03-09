感受綠色建築 漫步和諧共生的城市

【文－張煥鵬 攝影－張晋瑞、Aaron p 圖－九典聯合建築師事務所】

節能環保是全球共同追求的目標，要邁向永續的宜居城市，建築是否符合綠能環保準則，是評估的重要指標。「九典聯合建築師事務所」主持人張清華是國內推廣綠色建築的先驅之一，曾設計許多具代表性的綠建築作品，讓我們跟著她的腳步，一起認識在台北與自然和諧共生的綠色建築。

健康社會住宅的外觀採用不規則形設計曲面，使空氣順利對流、降低空調需求，融入建築智慧。 （攝影／Aaron p）

舒適環保的綠色建築

「對我而言，讓人覺得舒服的建築物，都能稱之為綠建築。」張清華說，綠建築可以是一種廣泛的概念，除了良好的採光和通風條件外，擁有漂亮的外觀、不會讓人產生壓迫感，也是綠建築應該具備的條件。她指出，台北的許多老建築，例如總統府、迪化街的老宅等，都是讓人感到舒服的綠建築，它們的採光非常好，同時靠著自然的通風就能帶走室內熱氣，完全不需要仰賴空調，相當節能且環保。

提到台北當代最具代表性的綠建築，出自於張清華之手、被譽為全台最美圖書館的台北市立圖書館北投分館，是最常被提到的案例之一。這座台灣首座綠建築圖書館，除了符合國內綠建築九大指標、獲得鑽石級標章外，也是一棟讓人感到舒服、沒有壓迫感的建築。除了使用的建材皆可回收再利用，以木結構為主體的建築，更給人一種溫馨、放鬆的感受；東面的大片落地窗引進屋外的自然採光，可減少使用燈具；挑高夾層的高低窗所產生的浮力通風原理，能幫助通風與散熱，這些設計都有助於節能，並營造舒適的環境氛圍。

又例如同樣取得鑽石級綠建築標章的健康社宅，基地鄰近民生社區，建物在周邊建築林立的情況下，採取非規則形設計切割量體並旋展，讓空氣順利對流，降低空調需求；同時保留基地內大部分的樹木，並增加綠化，為社區提供更多綠色空間。張清華說，依據地理特性和氣候設計建物，並適度就地取材與回收現地建材再利用等，以消耗最少地球資源和製造最少廢棄物，也是綠建築的特色。

花博新生三館保留基地原有老樹，建物則以曲線造型讓出空間，呈現自然與建築和諧共存的意涵。 （圖／九典聯合建築師事務所）

友善環境的設計觀念

「綠建築的核心設計理念包含節能、環境共生、減少浪費。」張清華說，綠建築是很有禮貌的建築，因為它懂得尊重環境、友善地球，同時減輕地球以及使用者的負擔。

「更多的水和綠地，有助降低城市的溫度。」張清華在規畫花博的新生三館時，利用人與土地共生及對環境友善的建築設計概念，保留基地內的老樹，建築主體遇樹則退，於是有了曲線造型的建築外觀。館外的生態池則創造一個小型溼地，提供多元的生物生存環境。

綠建築強調與環境共生、生態平衡、節能等永續發展課題。張清華指出，永續發展的觀念不只應用在建築物上，它也涵蓋公園等空間場域。因此在構思公共空間時，應用「軟」材質取代「硬」材質，例如綠色植物就屬於軟材質，所以要想辦法讓綠地多一些，公園減少採用硬鋪面、排水溝、堤防等硬的建材，或是因地制宜規畫具滯洪功能的設施，以及因應環境特性採用不破壞生態的自然工法等，是全球永續風潮下的建築趨勢。

「忠誠公園和美崙公園的透水鋪面和生態排水草溝，就是一種進步的表現。」張清華表示，透水鋪面和生態排水草溝能夠改善下雨天的排水與積水現象，同時也能改善公園的土質以利植物生長，是一種對生態和環境友善的工法。

與自然共存的綠色城市

「生物多樣性」和「綠化量」是綠建築的重要評估指標之一，因此綠建築在興建之前，都會被要求提升大基地開發的綠地生態品質，以多孔隙環境以及不受人為干擾的多層次生態綠化，來創造多樣化的小生物棲地環境，同時以原生植物、誘鳥誘蝶植物、植栽物種多樣化、表土保護等，來創造豐富的生物基盤。此外，建築基地栽種的樹種和數量，也攸關淨化空氣的效果，由此角度，綠建築的發展也將促進綠色城市的實現。

張清華指出，綠建築標章已行之有年，如今絕大多數的新建物都符合政府公布的規定。她認為，以更宏觀的角度去建構一座綠色城市，才是更符合全球趨勢的新觀念。「綠色城市帶給人們的影響，遠比綠建築多更多。」張清華說，因此在推廣綠建築外，城市裡也要多一些綠地這類柔軟元素，除了提供大眾休閒，還可以減緩熱島效應、降低空氣汙染等，讓環境永續，顯現城市旺盛的生命力。

張清華認為，除了推廣綠色建築之外，營造整體綠色環境，有助於打造永續與自然共存的綠色城市。 （攝影／張晋瑞）

【完整內容請見《台北畫刊》3月號650期】。