親近公共建築 一同感受迷人地景線

【文－張煥鵬 攝影－張晋瑞、林軒朗 圖－台北市公園路燈工程管理處、Q-LAB建築師事務所】

城市裡的公共建築，除了被賦予的任務、用途，還有著城市地標的標誌性功能，與在地歷史文化脈絡也有著密切關聯。曾負責國內多項公共建築設計的「Q-LAB建築師事務所」設計總監曾柏庭認為，公共建築應該更開放、更容易親近，同時帶給人幸福的力量。透過他的帶領，一起探訪台北公共建築的迷人面貌。

曾柏庭認為，大安森林公園充滿綠意植栽、舒適開闊，是會讓人產生幸福感的公共建築。 （圖／台北市公園路燈工程管理處）

打造容易親近的公共空間

公共建築既屬於建築空間的範疇，又被賦予公眾使用的任務，提供大眾活動的場域，攸關著市民的權益以及使用的便利性與安全性。對於公共建築應該具備何種樣貌，曾柏庭認為，公共建築是一種共享的空間，因此「公共性」、「透明性」與「可及性」都不可或缺。

那麼何謂公共性？曾柏庭解釋，公共建築代表一座城市的多元與包容，因此應是對所有人開放的空間，讓人覺得容易接近，不能像是私人豪宅般，有著高聳的圍牆和緊閉的大門。另外透明性與可及性也是理想公共建築應具備的重要元素，公共建築的透明性意謂著讓建築物擁有更充足的光線和開放的景觀；可及性則是能讓使用者易於前往。因此城市的公共建築不應僅供少數人使用，且必須讓使用者容易親近。

曾柏庭補充，帶給人們感動和幸福，也是公共建築的重要使命。例如走在大安森林公園裡，視線所及盡是綠意和豐富生態，開闊、舒適的環境，自然而然會讓人產生幸福感。又或者台北市立美術館的擴建工程，日後將保留地面層的公園綠地營造「林間美術館」，提供一處兼具藝術功能與市民休閒的文化綠園。他進一步指出，更開放、更綠化，是打造公共建築應有的概念；為城市注入更多的自然和綠意，就能為市民創造更多的幸福感。

臺北表演藝術中心的球劇場，設置半弧形觀眾席及半開放包廂，讓所有觀眾都能享有最佳欣賞體驗。 （攝影／林軒朗）

打破傳統框架的台北新地標

舉例而言，劇場是一座城市十分常見的公共建築類型，例如紐約大都會歌劇院、雪梨歌劇院、廣州大劇院等，也成為該城市的地標。如今，台北也有了一座全新的國際級表演場所——臺北表演藝術中心。

由普立茲克建築獎得主荷蘭建築師雷姆・庫哈斯（Rem Koolhas）設計的臺北表演藝術中心，建築外觀極具特色，尚未啟用便受到全球矚目，2021年初即入選CNN最令人期待、具顛覆性的8個建築名單之一，7月又獲選為時代雜誌2021年全球最佳百大地方——台北的代表景點，儼然成為台北最新地標。

曾柏庭指出，不知從何時開始，歌劇院、藝術中心或是劇場的建築設計，彷彿有著既定模式，都是用一個漂亮的大殼包覆大、中、小3個劇院，好比北京國家大劇院或是全球享譽盛名的建築師札哈・哈蒂所設計的廣州大劇院也無一例外。

而臺北表演藝術中心的建築外型是由2個立方體與1個巨大銀色球體建構而成，正是3座劇場空間的結構形狀，建築師刻意不使用美麗的大殼裝飾覆蓋，而是讓建築回歸到使用者的基本需求。因此曾柏庭認為，「臺北表演藝術中心重新改寫劇場建築的劇本，顛覆建築史百年來的想像。」它跳脫劇場建築的設計框架，讓大眾在欣賞藝術表演的同時，也能看見這個外型獨特又顛覆以往建築思維的劇場建築，所具有的藝術性與創造力。

用設計賦予空間全新價值

曾柏庭曾設計台北市大龍市場、中和國民運動中心、烏來立體停車場等多項公共建築。「無論是蓋市場或是運動中心、立體停車場，每一棟建築呈現的概念和設計語彙，都會因為建築師的主觀意識與思考方式，而產生不同的樣貌。」他認為，不同類型的公共建築如何展現其外觀特色及功能特性，其實沒有正確答案。每一位建築師都會依據場地、形式和空間等因素，找出最合適的呈現方式。

以大龍市場改建為例，「傳統市場常給人髒亂、灰暗的負面印象，為了澈底改變大眾對於傳統市場的觀感，設計時便決定從景觀環境開始著手進行改變。」曾柏庭表示。

改建後的新建物以現代手法設計，主牆面以黑綠相間為主色調，搭配工業風掛燈，顛覆一般人對市場的刻板印象。並透過色彩和細節的營造，留住傳統市場獨有的溫暖情感，同時退縮建築量體，創造全街廓的環狀人行步道，提供充滿綠意及友善的環境和社區。在空間運用上，1樓由市場攤商使用，2樓以上則提供社會住宅及活動中心、老人日間照顧中心進駐。藉由建築師的巧妙翻轉，大龍市場由原本具30多年歷史的海砂屋建築，搖身一變成為兼具居住、購物、社區照顧等複合功能的公共生活空間。

公共建築是城市的形象指標與生活軌跡的記錄，也是連結在地文化與情感的平台，當走進一座城市，不妨探訪坐落各處的公共建築，置身其中，相信你也能找到與之共感的城市日常風景。

【完整內容請見《台北畫刊》3月號650期】。