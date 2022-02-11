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我們的真實愛情故事 影視編劇吳洛纓×諮商心理師林萃芬

聯合新聞網 / 臺北畫刊
我們的真實愛情故事——影視編劇吳洛纓×諮商心理師林萃芬（攝影／林軒朗）
我們的真實愛情故事——影視編劇吳洛纓×諮商心理師林萃芬（攝影／林軒朗）

【文ー林佳蕙．攝影ー林軒朗．圖ーYAMATO】

大眾影視或出版品中所闡述的情愛故事，不僅影響每個世代對於情感的想像，也進而影響大家的愛情觀。情人節將至，藉由專業影視從業人員與心理諮商師的對談，帶讀者了解近年影視內容所展現的愛情面貌，探討最貼近人性的情感議題，期能建立正向的情感態度。

建構愛情想像的影劇作品

多數人都想透過戀愛的途徑，尋得共度一生的理想伴侶，而我們對於浪漫愛情最初的想像，則常常來自影視、戲劇或小說所建構的印象。曾獲金鐘獎戲劇節目類編劇獎的吳洛纓對此特有所感，她憶起自己童年時因父母感情不睦，後來透過大量的閱讀找到情感的寄託，也建構了她對愛情的想像，「我在小學階段就看了很多少女漫畫和瓊瑤的書，無可避免讓我開始嚮往夢幻而浪漫的愛情，也因此不斷地想在自己的情感關係中，體驗那樣的情節。」然而，多數人經由戀愛而步入婚姻的模式，不見得適用於每個人。帶著對愛情的想像，她和多數人一樣談過幾次戀愛，最終選擇與交往10年的伴侶步入婚姻、組成家庭，卻在眾人看似幸福平穩的狀態下選擇了離婚，她說：「後來才發現，我是無意識地藉由戀愛關係支撐自我、填補情感的空缺，讓自己感覺良好，但我其實更想成為獨立的個體，所以才讓自己從依附的情感關係中走了出來。」

常於電視節目中為大眾解惑的諮商心理師林萃芬，成長時期也曾受到動漫《小甜甜》和《尼羅河女兒》的影響，期待異性的溫柔浪漫，也嚮往異國戀曲，卻在真實生活中有著截然不同的體驗，「有些青春期男生表達愛意的方式很強烈，有人會吆喝全班同學呼喊我的名字，或一路跟蹤我到補習班，以前這類的驚嚇經驗比較多，造成我一度對愛情沒什麼憧憬，卻因此對別人的行為和心理動機產生了好奇心。」

學習面對真實的情感議題

回顧成長歷程，吳洛纓與林萃芬深覺影視出版品的內容，大幅影響了自身與許多人對於愛情的想像，吳洛纓說：「過去，台灣的孩子完成校內功課後，除了追劇、看小說，沒有多餘的時間進行其他領域的探索，無形中影劇與小說裡呈現的愛情樣貌已根深蒂固在他們的觀念裡，認為愛情就該是那種樣子，常得要經歷幾次戀愛的過程，才能發現自己的需求以及愛情的真實面貌。」

吳洛纓，國立台北藝術大學電影創作學系助理教授及中華編劇學會理事長，曾參與《白色巨塔》等編劇工作。（攝影／林軒朗）
吳洛纓，國立台北藝術大學電影創作學系助理教授及中華編劇學會理事長，曾參與《白色巨塔》等編劇工作。（攝影／林軒朗）

林萃芬，諮商心理師，曾出版「洞察人心」系列書籍，常受邀於談話性節目擔任專家來賓。（攝影／林軒朗）
林萃芬，諮商心理師，曾出版「洞察人心」系列書籍，常受邀於談話性節目擔任專家來賓。（攝影／林軒朗）

儘管如此，吳洛纓發現隨著社會的思想發展成熟與開放，近年影劇作品逐漸出現更多元的內容，除了宣揚浪漫，也探討更深刻的人生議題，引導大眾進行反思。例如電影《月老》和《當男人戀愛時》都融入了「死亡」議題，這在過去的純愛電影裡較為少見，她認為透過對情感與死亡的討論，便能引導大家思考「失去」這件事。「生命是會消失的，我們也該體認愛情也可能消失。」

過去，影視作品著重營造浪漫情節的故事，讓大家覺得只要得到愛情，就能解決生命中的各種創傷和問題，卻忽略真正讓人生或愛情圓滿的關鍵在於健全的態度，她說：「我覺得不該想著要以愛情解決人生的問題，如果認為愛情就是萬靈丹，或是堅信結婚後總能甜蜜如初，難保不因關係生變而大感失望，在真實人生中，我們都該學會如何面對戀情中的失望和結束。」

林萃芬則在諮商過程中，發現不少當事人會以現下流行的劇集影射自己的人生寫照，認為自己的處境與某個劇中角色十分相近，而劇情的走向，也往往牽引著他們的心情。「受歡迎的戲劇常反映著時下社會的集體狀態，例如許多人曾經歷背叛，而前一陣子討論度極高的韓劇《夫妻的世界》便討論出軌議題，內容血淋淋地呈現真實人生，劇中的片段幾乎都可以看到不同當事人的影子。」

當下流行的影視作品，也可以是社會的一面借鏡，藉由劇情討論幫助當事人釐清自己的狀態。例如深受大人小孩歡迎的日本動漫作品《鬼滅之刃》，也可以作為情感教育的教材，為此，林萃芬也撰寫了相關的分析專書，她說：「這部作品其實很有深度，劇中提及每個角色成長的歷程、以及所造成的影響，每個人因應挫折的方式不一

樣，面對較年輕或看不到自身重要性的當事人，我會和他們討論這些角色的個性，協助他們進行反思。」

林萃芬透過專書分析日本動漫《鬼滅之刃》角色的人格特質，提供大眾作為情感教育的教材。（攝影／林軒朗）
林萃芬透過專書分析日本動漫《鬼滅之刃》角色的人格特質，提供大眾作為情感教育的教材。（攝影／林軒朗）

善用溝通技巧增進雙方關係

愛情不只有浪漫，當大家實際進入戀愛關係後，會發現愛情關係中伴隨許多需要兩人共同解決的問題。影視或出版品可帶領大家看見戀愛中可能面臨的議題，但真正的解決之道則仰賴兩人的溝通，吳洛纓建議大家不妨適時地為兩人關係增加火花，「兩人一定要常常去散步，台北有很多堤防和公園適合約會，光是散步，就有助於關係的營造或是增進彼此的了解。」

「照顧情緒，對於經營感情而言，是很重要的一門課。大家常誤以為成熟等同於不表達情緒，或以為表達情緒就等同於情緒勒索，因此不被鼓勵說出感受和情緒，但是當我們不擅於處理自己的情緒，就更別想著要處理別人的情緒。」在多數的爭執中，大家多半把焦點放在情緒上，無法體認對方不滿的原因。林萃芬建議大家可在衝突發生時，讓對方知道自己的感受，利用「摘要」的溝通技巧，把對方的話整理一遍並回饋給對方，確認理解無誤後，再繼續溝通。透過這樣的過程，雙方釋出理解彼此的誠意，也能避免更多的誤解，她說：「兩人關係裡最大的傷害就是外遇，以前在諮商的時候，大家常會套用一句電視劇台詞說自己『回不去』了，但只要兩人仍試圖溝通和彌補裂縫，其實都回得去。」

吳洛纓與林萃芬都認為戀愛是雙方必須共同修習的課程，但願有情人都能終成眷屬，只要彼此共同努力，感情就可以隨著時間的推移越陳越濃烈，讓愛情長長久久。

透過散步可創造輕鬆和諧的氛圍，有助於伴侶間敞開心胸溝通互動，營造更圓滿的關係。（圖／ YAMATO）
透過散步可創造輕鬆和諧的氛圍，有助於伴侶間敞開心胸溝通互動，營造更圓滿的關係。（圖／ YAMATO）

【完整內容請見《台北畫刊》2月號649期】。

台北畫刊第649期-走入城市裡的公園 發掘台北的多元日常
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