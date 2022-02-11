剪裁出最美的線條 服裝訂製師

【文字－郭慧 攝影－林冠良】

位於萬華區的西門町，是台北人逛街、選購服飾時的必訪商圈，這裡除了快時尚品牌林立，中華路、峨眉街、漢口街一帶也有從以前中華商場搬遷而來的服裝訂製店，以量身訂製的服務、精細的手工技藝，為顧客打造出最迷人的模樣。

協助顧客挑選心中理想的布料材質與花色，是訂製師的重要工作之一。（攝影／林冠良）

確認需求 知識力與溝通力的結合

開業50餘年的訂製服名店「日新西服」，如今由第二代訂製師劉麗萍及其兄長共同經營，劉麗萍回憶道，過去台灣成衣品牌較少，人們也較無餘裕季季添購新衣，便常將已不合身的衣服送請裁縫師傅修改成合身樣式，因此當時服裝修改、訂製產業相當興盛，劉麗萍的父母也從修改衣服做起，後來更在中華商場開了訂製服店。

劉麗萍每日的工作，從近午時拉起店面鐵門開始。她解釋道，訂製服裝的流程大致從了解需求開始，接著替客人量身，再交由裁剪師、製作師、整燙師接力製作，最後再讓顧客試穿、微調。店面主要是作為接待顧客的場域，像是確認顧客需求、試穿等，便是在此進行。

訂製師的首要之務是確認顧客的訂製需求，「通常客人來的時候，只會說自己想訂製一件西裝外套或襯衫，卻不一定知道自己想要什麼款式與質料。這時候我們就會問顧客想要合身一點或是希望好蹲坐？喜歡素面、線條或是格紋花色？也會幫他介紹不同衣料的特性。」

也因此，她指出訂製師要有良好的溝通及理解能力，才能引導顧客明確說出自己喜歡的風格，避免期望與成品間產生落差。劉麗萍平時也會翻閱時尚雜誌、留意時下影視作品中的人物衣著，讓自己在與顧客溝通時能更快聚焦。

然而，劉麗萍也提到，有些顧客在快時尚品牌中發現喜歡的特殊款式，但因現有尺寸不符合自己的身形，便會前來希望師傅能依其身型製作出一模一樣的服裝。「這種特殊樣式製作難度較高，我們交給裁剪師製作前得先打版，也會依據客人意見，不斷地修版再修版。儘管如此，最後製作出來的成品，雖能符合顧客的身形，但卻可能無法跟顧客看到的款式一模一樣。這是顧客在訂製特殊款式前，必須先要有的概念。」

協助顧客挑選心中理想的布料材質與花色，是訂製師的重要工作之一。（攝影／林冠良）

訂製師在布面精準畫出符合訂製需求的線條，讓後續剪裁、打版的流程更加順利。（攝影／林冠良）

量身剪裁 專業合作打造合身勁裝

確認需求後，接下來便得丈量身形。量身乍聽容易，只需將數字記錄下來，但光是每位顧客的肩形不同，量測時就有許多細節要仔細拿捏，「如果衣服連接袖子的地方沒量好，又或是肩寬誤差了幾吋，都會影響到穿起來的感覺。」

劉麗萍笑著說，量身看似單純，但當面對稚齡顧客時，常得經過一番苦戰。許多小朋友很崇拜儀隊、軍警，也會想穿這類型的制服，或是有時需參加較正式的場合，家長也會帶孩子來訂製服裝。但小孩在量身時通常不願意讓陌生人碰觸，有些甚至會又叫又跳，「先前有一位3歲左右的小男孩，可能是要當婚禮小花童，而被家人帶來訂製西裝。然而當我幫他量身長時，小弟弟卻害怕地不斷尖叫。我只好安撫他說：『弟弟，我不是要幫你打針，不用這麼害怕。』同時爸爸邊安撫邊協助將孩子雙腳夾住、手拉直，才終於量好尺寸。沒想到一量完後，孩子又像沒事一般，蹦蹦跳跳地跟姊姊玩在一塊！」

約莫晚上8點時，劉麗萍會整理好當日所有訂單，並根據量身數據、挑選好的布料，在使用的布匹上做標記，裁剪出大致的輪廓，接著便會交由合作的裁剪師，按照顧客的訂製要求裁剪縫製，完成後再進行整燙，然後再送回店裡。

劉麗萍提到，雖然剪裁、縫製、整燙並非由服裝訂製師親手處理，但是前置的量身、布匹標記決定了衣服的版型、細節，是影響服裝整體美感的關鍵，「例如要如何修飾臀部的線條，又或是需要呈現合身俐落感的襯衫，剪裁的曲線就得由訂製師事先標記出來，讓後續處理的人員得以按照指示製作。」

傳承技藝 顧客滿意是最大原動力

衣服製作完成後，劉麗萍會通知顧客前來試穿，若是仍有些微不合身之處，便會現場為顧客進行修改。她表示，訂製師的任務是讓顧客在穿上衣服的那一刻能呈現出他想要的模樣，顧客對衣服感到滿意，就是她在工作上最有成就感的時刻。「過去從事這行的人，多是因為當時訂製服產業商機蓬勃，為了賺錢而投入。但在今日來說，訂製師是在傳承一種服飾製作的技藝，當顧客對我們的技藝感到滿意，我們就會很有成就感。」

劉麗萍也分享道，許多新人會在婚禮前訂製西裝，希望能在人生重要的日子裡帥氣登場。當他們穿上這精心訂製的西裝，一身俐落又挺拔的模樣著實吸睛，也促使其他友人紛紛前來訂製服裝。這樣的口碑介紹，不只是最好的行銷，對於訂製師而言也是莫大的讚美。

尤其許多孩子在換上衣服後，會立刻擺出非常帥氣的姿勢給爸媽拍照，他們開心的神情，對劉麗萍而言，是比金錢更珍貴的報酬。或許正是因為這些來自顧客的肯定，讓入行40 餘年的劉麗萍始終不曾厭倦，「在這一行，每位顧客的需求都不一樣，所以每天都很有挑戰性。也因為這樣的挑戰性，我很願意一直做下去。」

BOX：

劉麗萍（攝影／林冠良）

姓名：劉麗萍

職業：服裝訂製師

特質：細心、耐心，善於與人溝通

工作任務：協助顧客釐清需求及確認樣式，並依據顧客身形進行微調

核心理念：為顧客打造出想呈現的模樣，並在重要場合中自信登場

【完整內容請見《台北畫刊》2月號649期】。