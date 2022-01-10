好孕人生 安心孕育新生命

【文ー邱璟綾．圖ー台北市立聯合醫院仁愛院區生殖醫學中心、烏恩慈】

對於渴望迎接新生命的夫妻而言，從備孕的心理調適，到孕期的各項產檢與種種身心不適，都是夫妻、甚至家人必須共同面對的關卡。作為首善之都的台北，從政府到民間都提供各種好孕輔導，透過個人化的關懷，為有需求的民眾實現生兒育女的願望。

一站式服務打造好孕氣

許多人將孩子視為上天賜予的珍貴禮物，但有些人無論如何努力，始終盼不到「好孕」降臨。台北市立聯合醫院仁愛院區於2016年成立「生殖醫學中心」，透過一站式服務與個人化關懷，為不孕夫妻量身打造「備孕計畫」，成立5 年來，已幫助近五百對夫妻迎接新生命的到來。

「懷孕有兩件事最重要，第一是健康的母體，第二是好的胚胎，要順利受孕、順產，這兩個條件缺一不可。」生殖醫學中心主任詹景全說。面對許多前來求孕的夫妻，他總希望媽媽們先把自己的身心照顧好，並優先治療他們的不孕症，而不是直接以試管嬰兒等現代生殖醫學科技介入。因此，他習慣先替前來求孕的夫妻找出不孕的原因，再搭配適合的受孕療程，宛如送子鳥般，為他們實現夢想。

生殖醫學中心提供一般不孕症的諮詢與檢查、人工輔助生殖技術，並且診治因生殖內分泌系統不正常而引發的疾病，為求孕夫妻打造貼心的一站式服務。

詹景全介紹，生殖醫學中心的一站式服務具有大醫院科別完整的優點，求孕夫妻在中心內除可完成取卵、超音波等孕前各項檢查，免於在不同診間奔波，若檢查出是因其他可能因素間接導致求孕不順，還可就近與其他專科會診。例如近年自體免疫疾病逐漸成為許多患者習慣性流產的主因，中心即與過敏免疫風濕科合作，讓求孕者受到更全方位的醫療照護。

即使已經成功受孕，準媽媽在懷孕期間仍可能因為自體免疫相關疾病導致流產，詹景全說，「對抗不孕症這條路很辛苦，不是零分就是一百分」，因此，療程的每個階段都很重要，給予患者信心和鼓勵，更是在醫術之外的體貼與關懷。

生殖醫學中心的試管嬰兒技術成熟，成功為許多不孕症夫妻帶來希望。 （圖／台北市立聯合醫院仁愛院區生殖醫學中心）

台北市立聯合醫院仁愛院區生殖醫學中心設有諮詢室，為前來求孕的夫妻提供具隱私的環境與個人化服務。 （圖／台北市立聯合醫院仁愛院區生殖醫學中心）

此外，為了提供家屬最即時的醫療資訊，詹景全與醫療團隊還撥空經營社群媒體，除了分享成功案例，為求孕夫妻帶來信心，還提供正確的衛教資訊，並開放線上留言諮詢。

在詹景全眼中，求子從來都不是女性應該獨自面對的戰役。他印象中有對夫妻在此連續進行了七次試管嬰兒才順利「畢業」，在這漫長的備孕過程裡，妻子除了必須忍受各種身體不適，還要承擔可能流產的壓力，情緒多少有些起伏與焦慮，因此，丈夫的陪伴及參與，才是鼓勵妻子堅持下去的最大動力。

後來這對夫妻抱著平安出生的寶寶回訪，再見面時讓詹景全感動不已，他看著小寶寶稚嫩的臉龐，會心一笑想著：「我從你還只是個小小胚胎的時候，就開始照顧你了呢！」

適度運動帶來好孕人生

成功懷孕代表夫妻雙方即將邁入人生的另一個新階段，面對未知的挑戰，在期待與喜悅的情緒中，雙方都面臨身心的許多變化，為了適應懷孕期間的種種不適，除了需要紓解情緒壓力，更需要儲備體力。

「孕期運動的概念，在台灣看似新潮，在海外其實是很普遍的議題。」禾馨婦產科診所主治醫師烏恩慈表示，過去總認為孕婦能躺不要坐、能坐不要站，且懷孕三個月內不能運動，但隨著越來越多國外研究發現適度運動有助孕期保健，這些迷思已漸漸被打破，「早期流產的原因有多達八成源自胚胎本身的不健康，與孕婦的日常作息沒有太大關聯。」

「懷孕不是生病」，烏恩慈強調，孕婦看似脆弱，實際上是更需要運動的族群，適度運動有助於穩定體重、促進血液循環並提升胎盤功能。此外，運動還能促進腦內分泌多巴胺，幫助準媽媽穩定情緒，降低產前憂鬱症的發生機率。

雖然台灣社會已漸漸接受孕婦以瑜伽和散步等方式運動，但烏恩慈認為，針對肌群進行適當的核心運動、重量訓練、伸展瑜伽，同樣不可或缺，但由於每個孕婦的身體狀況不同，訓練前還是要與醫生、健身教練進行諮詢與討論。

烏恩慈表示，懷孕初期若沒有任何不適，可以維持孕前的運動習慣，一旦出現嚴重孕吐、頭暈，甚至出血、子宮頸縮短等高危險警訊，就應先暫緩運動計畫。到了懷孕中後期，由於孕婦的身體重心改變，則應該下修訓練強度，不勉強自己，也不追求突破性的成績，才能維持身心舒適。

烏恩慈說，有很多準媽媽是因為懷孕才下定決心維持運動習慣，她曾遇過孕婦挺著肚子上健身房，先生剛開始只是滿心擔憂地陪同，沒想到最後也跟著養成運動習慣。也有先生本來就是運動愛好者，認為適度運動可以舒緩身心，為了讓太太在孕期舒緩情緒、放鬆身心，總是積極地與醫師討論孕期可以進行哪些運動。

烏恩慈笑說，過去大家總認為先生必須把錢花在月子中心、買保健食品上，才是愛太太，但現在陪孕妻一起運動，儼然已成為當代最新潮的愛妻指標。

面對節節下降的生育率，官方民間推出各項措施，鼓勵、協助家庭孕育下一代。在台北，除了市府有「助你好孕」專案，提供各項友善補助外，還有各種專業資源協助夫妻孕育新生命，無論是專業醫學中心協助備孕，或是為孕婦提供運動指導，期望透過多層次的資源，打造台北為適合孕育下一代的理想家園。

適度的肌力訓練，能為孕媽媽儲備體力並帶來好心情。 （圖／烏恩慈）

適度的肌力訓練，能為孕媽媽儲備體力並帶來好心情。 （圖／烏恩慈）

【完整內容請見《台北畫刊》1月號648期】。