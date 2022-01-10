使城市與水共存 ― 抽水站站務人員

【文－黃映嘉 攝影－黃政達】

位於南港區的玉成抽水站肩負台北市110的抽水量，站務人員必須定期檢查、保養機具，以及確保運行順暢。 （攝影／黃政達）

位於南港區的玉成抽水站是東南亞最大的抽水站，肩負台北市南港、信義、松山及大安區排洪安全，每當發生強降雨，或有夾帶豪雨的颱風侵襲時，抽水站人員無不上緊發條，隨時注意水位警戒線，兢兢業業地執行抽水洩洪任務；天氣風和日麗時，則進行機具保養與維修，讓抽水站發揮應有的功效。

日常任務

即時監測與數據判讀

「為了防止驟雨造成災害，日常監測其實很重要。」玉成抽水站站長羅世權看著監測數據，述說抽水站的核心工作。他提到，以玉成抽水站為例，負責的總集水區共1,701公頃，東起向陽路、西至光復南北路、北到基隆河、南迄辛亥路，在這個區域內的降雨， 都會藉由下水道系統流至抽水站前池，「我們會透過監測系統來觀察前池水位，如果達到警戒水位1.8公尺，就會打開閘門排水，進行水位高低調節，平時若沒有做好前池的水位調節，突然下大雨就會來不及排水，容易造成城市多處積水。」

玉成抽水站已導入遠端監控系統，值班人員可從抽水站的中控室遠端操控閘門、抽水機等機具啟動。 （攝影／黃政達）

除了監測前池水位，抽水站人員也要密切注意下水道水位、短時距累計雨量、天氣預報、潮汐時刻表等各種數據的變化。羅世權進一步補充，「這些數據會隨著大環境與天候狀況隨時變動，所以24小時都要安排人員看守。」

來到抽水站的中控室，各種監控系統一字排開，「在這裡可以遠端操作各項設備，包括發電機、抽水機組、冷卻系統，讓輪值人員能依據水位變化進行即時操控。」由於這些監控系統複雜而重要，因此抽水站工作人員必須定期接受訓練，熟悉系統的介面操作與數據判讀，進而快速、準確地做出適當的處理。

落實監測之所以重要，目的即是為了有效防範各種臨時狀況，羅世權以夏季經常發生的突發性豪雨為例，「由於玉成抽水站的集水區很廣，縱使位處的南港路現下風和日麗，但靠近象山、台北101的那一端可能正下著大雨，這時候就可以透過觀察下水道即時水量，比對站上前池水位，啟動應變機制。」

玉成抽水站連同擴建站的各部抽水機組，起抽、停機水位各不相同，站務人員會依情況啟動不同機組，避免集水區內有積淹水的情形。 （攝影／黃政達）

驟雨任務

適時抽水防汛減災

羅世權形容自己的工作是「看天吃飯」，尤其午後雷陣雨比颱風更難預測，「有時候其他區域已開始下起滂沱大雨，但雨水還沒從下水道流至抽水站前池，這時就已經開始接到各區里長、居民的詢問電話。」

「如果遇到暴雨，我們會先檢視各種數據，決定要開閘門排水或是要開啟抽水機。」玉成抽水站連同旁邊增建的玉成擴建站，共設有11台抽水機，但由於每台抽水機的「起抽水位」不同，以玉成抽水站為例，最低由2.2公尺開始、最高至2.6公尺，適合應對不同的情況，若未達水位啟動造成機具空轉，不僅可能損害機組壽命，也可能造成過熱故障。因此站務人員需要依據雨量及前池累積水量，啟動相對應的抽水機具。

羅世權驕傲地說，玉成抽水站擁有台北馬力最強的抽水機組，平均一台抽水機每秒可抽26.3立方公尺，全站總抽水量可達每秒234.1立方公尺，相當於每10秒可以抽光一座國際標準游泳池約2341噸的水量，「玉成抽水站跟玉成擴建站的抽水量能，可以說大概超過全台北市的十分之一。」

清潔任務

撈汙排泥維護機組運作

不過抽水站站務人員的工作並非僅止於水量監測、判讀數據及控制排水，每當颱風、暴雨過後，從山上沖刷而下的枯枝、垃圾常隨著雨水從下水道流入抽水站，這時站務人員就得展開清除工作，羅世權提到，「大量異物湧入會造成堵塞，不僅影響抽水功能， 如果流入前池的抽水井，還會損害抽水機內的葉片。」

除了平時要撈汙排泥外，羅世權特別強調從源頭管制的重要性，「一般市區的下水道， 若沒有經常清理淤積跟垃圾，在驟雨時很容易造成堵塞淹水，或雜物順著下水道系統流至抽水站。」因此抽水站同仁平時也會與里長宣導清潔工作的重要性，希望從鄰里開始，協助維護下水道的清潔順暢，降低淤積的可能，確保當汛期來臨時，大家都能住得安心。

為了讓城市能夠與水共存，抽水站站務人員除了平時上緊發條監測氣象及水位數據、維持抽水站機組順暢運轉，在豪大雨及颱風侵襲期間，更是肩負重任、堅守崗位，不分日夜確實控管調節水位，讓家園免於淹水災害、市民生命財產獲得保障。雖然由於工作性質，他們無法在災害期間守在家人身邊， 卻也因為他們的這份使命感，讓台北成為更安全，並且能夠對抗災害的韌性城市。

BOX：

羅世權 （攝影／黃政達）

姓名：羅世權

職業：抽水站站長

特質：細心觀察、反應迅速、具備防災意識

工作任務：監測水情數據、操作及維護抽水設備

核心理念：確實做好防洪、洩洪，讓城市能應對極端氣候與災害的未定性

【完整內容請見《台北畫刊》1月號648期】。