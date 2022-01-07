未來新藍圖 科技創造多元生活體驗

【文－林佳蕙 攝影－林冠良 圖－Taiwan AI Labs 台灣人工智慧實驗室】

當5G網路環境建置完成，AI人工智慧、虛擬實境等虛實融合技術也將更趨成熟，元宇宙這樣一個虛擬世界逐漸成為我們日常生活中的一部分，在這樣的環境下，旅遊、消費、醫療或公共服務等日常生活的不同面向上將產生何種變化？曾於美國微軟公司任職，近年返台創立「Taiwan AI Labs台灣人工智慧實驗室」的杜奕瑾，以其長期針對科技與網路領域的觀察，帶大家一窺整合虛實體驗的生活藍圖，而這樣的未來並不遠，我們已踏在起點之上。

互動無時差的擬真世界

「疫情期間，大家開始頻繁地以線上會議取代實體會議，這樣對著螢幕的遠距交談，是否會減少人與人的細膩互動？如何藉由技術達成即時的體態辨識，讓人們在虛擬世界中，也能產生如同身處真實世界的感受？這就是大家想在元宇宙裡達成的目標。」致力於人工智慧應用的杜奕瑾表示，在遠距溝通的需求下，元宇宙成為科技產業競相投入的熱門領域，而在目前的發展方向中，「擬真」與「即時」是重要的發展指標，「這有點像現實世界的數位版，首先會運用人工智慧和智慧物聯網技術去分析你的外貌和肢體動作，然後在虛擬世界裡產製替身，產生『擬真』感，並在快速傳輸的網路環境下，代替現實中的你，在虛擬世界進行無時差的『即時』互動，即便相隔千里，也能有身歷其境的感受。」

例如戴上虛擬實境VR眼鏡，我們便從眼前的實體世界瞬入另一個虛擬空間。在這裡，我們和遠方的親友可以分別透過虛擬替身進入虛擬KTV包廂，藉由5G的高速網路和VR眼鏡的立體視覺效果，進行即時又親密的互動，感受大家宛如同處一室歡唱的感覺。

這樣的生活場景已不再是只存在科幻電影中的想像，在虛實整合科技的快速發展下，這樣的生活方式不僅會成為未來的生活常態，也可望為人類生活帶來前所未有的變化。

透過人體定位點擷取動態，可以即時將一個人的動作反應在虛擬世界中。 （攝影／林冠良）

高科技拉近事物的時空距離

杜奕瑾解釋，儘管網路已讓遠端溝通顯得無障礙，但在元宇宙概念下的科技發展方向，強調讓使用者在虛擬世界中的體驗，能與現實經驗產生更強烈的連結。他指出這樣的沉浸體驗與事先取材的360度環境影像內容很不一樣，可以藉由AI即時判讀物件並做出反應。在未來的虛擬空間裡，無論是臨時端上會議桌的一杯咖啡，或是行經窗外的車輛，都可被即時顯像。「你在實體世界所看到的東西，都可以在虛擬世界中被即時建立起來，讓你的虛擬替身可以和物件進行即時互動。」

利用前述技術，未來的診療方式也可能產生極大變革，他說：「過去我們都認為醫生要實際接觸到病人，才能獲得臉色、脈搏、心雜音等訊息，但我們期待在元宇宙的世界，也能藉由虛實技術與人工智慧一樣完成視、聽、觸覺等問診需求。」未來，透過AI人工智慧的遠端輔助，可讓輕症病人在家透過自動系統得到診療、取得處方箋，減輕醫院的人流負擔。

儘管這些虛實整合技術尚未完全成熟，其應用已讓人們的生活有了更多不同。例如經由完整的資料建置，政府單位可建構虛擬的洽公及服務空間，讓民眾可在遠端與政府職員的虛擬化身或線上機器人「面對面」諮詢會談，提供詳盡切身的服務。

而元宇宙的應用，台灣可說是超前部署，2020年台灣人工智慧實驗室與交通部、交通部觀光局合作，推出「海陸漫行」智慧觀光計劃，蒐羅大甲媽祖遶境、日月潭、阿里山等台灣知名人文風光景像，以360沉浸式影像內容，讓在家防疫的民眾能夠不受時空限制，以電腦或手機等設備，體驗媽祖9天8夜的遶境行程、騎著單車環日月潭。民眾家中若擁有室內腳踏車，可搭配VR設備或環景螢幕，透過感應鏡頭擷取人體定位點，讓螢幕影像與踩動腳踏車的節奏連動，產生身歷其境的體驗感。此外還可進一步加入其他使用者的即時影像，讓朋友們可以在線上相約，創造近似於現實世界中結伴同騎的樂趣。

攜手共進未來生活進行式

杜奕瑾認為，在虛實共生的未來世界裡，元宇宙不僅能是個以各種創意打造的虛擬空間，也可以是奠基於現實世界的想像延展。他舉例，每個城市都會有幾個不是那麼美觀的角落，但在以人工智慧建造的虛擬智慧城市裡，我們可以把違建置換成公園，也可以增減人潮，帶給使用者與身處真實空間不同的感受，以此看見城市發展的另一種可能性。

在從真實轉向虛擬的道路上，杜奕瑾不諱言不免會遭遇質疑，例如疫情期間興起的線上旅遊、線上展覽等遊賞形式，讓旅宿業者難免擔心這種虛擬體驗會影響大家旅行的意願，「但若從許多運用電影進行城市行銷的案例來看，以VR建置的沉浸式體驗其實更能引起人們對於真實場域的好奇心，更激發他們實地造訪的欲望。」

杜奕瑾認為，科技的發展始終來自於真實生活的需求，未來可望有更多與元宇宙概念相應的技術出現。而台北市的網路高覆蓋率，將可能成為率先進行各種虛擬實境體驗的場域，而在眾人的創意激盪與科技的加持下，未來的生活將會更為精彩多元。

360 沉浸式影像內容，讓大家不用出門也能擁有出行遠方的近似體驗。 （圖／TaiwanAILabs台灣人工智慧實驗室）

【完整內容請見《台北畫刊》1月號648期】。