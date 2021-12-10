穿梭線上線下 感受藝術的靈光

【文ー郭慧．圖ー王宗欣、台北數位藝術中心】

過去，許多人將藝術、文化視為陽春白雪，即便抱持興趣，也不知該如何親近。近年許多策展人透過內容的梳理、表現形式的重構，讓藝文不再難以理解。如今，無論是走進彷彿白盒子般的實體展覽空間，或是坐在電腦螢幕前，都可以在策展人或藝術家的精心安排下，開啟實體或線上的藝文體驗。

找到核心是策展的第一步

身兼藝術家、設計師、策展人、創意總監等多重身分的設計團隊「dosomething studio」創辦人王宗欣，具有豐富的策展經驗，問及如何在一方空間中，將展覽核心傳遞給觀眾，他分享：「實體策展的關鍵，在於問對問題，並找到適合的表現形式。」

王宗欣表示，策展團隊可以藉由設計思考的模式進行策展，像是英國設計委員會（Design Council）提出的「雙鑽石模型」（Double Diamond Model），便是可以參考的模型之一。這個模型將創作過程分為發現、定義、發展、交付四個階段，前半段的「發現」、「定義」意指由研究及企畫團隊針對展覽主題進行田野調查，並將問題逐步收斂； 後半段的「發展」、「交付」則是指策展人為主題找到最合適的表現形式。

「我在策畫『Super Fake超級假數位藝術展』等藝術類展覽時，身兼藝術家與策展人身分，便會從主觀感受出發，在發現、定義階段，多以自我詮釋為主；而在策畫2021台灣文博會『萬神殿』這類跟產業有關的展覽時，就必須經由田野調查等方式，問出對於該產業有幫助的問題。」王宗欣說明梳理展覽論述的方法。

王宗欣策畫「Super Fake 超級假數位藝術展」，探討在過度包裝的社會，產生哪些「超級假」的荒謬幻象。 （圖／王宗欣）

2021 台灣文博會「萬神殿」的活動網頁，除可即時分析觀眾喜歡的IP，也能與觀眾進行互動，提供不同的觀展體驗。 （圖／王宗欣）

在梳理出展覽論述後，接著得確保展覽主題透過適當的表現形式呈現。對此，策展經驗橫跨實體與線上的王宗欣表示，近年線上展覽發展越見蓬勃，相較於實體展覽，線上展覽的優勢在於數據蒐集、線上共創；然而可以從五感著手，不侷限於聽覺與視覺的表現，則是實體展會無可取代的特質。

實體、線上展覽各擅勝場，雙線並行更是近年趨勢。王宗欣在策畫Super Fake 超級假數位藝術展時，便以實體展覽為主、線上互動為輔，主辦單位在現場為觀眾拍下觀展照片，經觀眾同意後，將照片作為線上展的素材之一；而在策畫2021台灣文博會「萬神殿」時，王宗欣則設計出彷彿交友軟體般的活動網頁，讓正在排隊的民眾針對網頁中的IP表達喜歡與否，主辦單位再依據網頁蒐集到的即時數據，分析出不同年齡層觀眾喜歡的IP，並將之投影在主場館的大螢幕上，與觀眾即時互動，為藝文展會的體驗開啟更多可能。

台北數位藝術中心致力於促進數位藝術發展、推展數位藝術活動，近年也嘗試以線上展覽開創藝術表現的更多可能。 （圖／台北數位藝術中心）

線上策展讓藝文體驗更多元

同樣嘗試為藝文展覽開拓更多可能的，還有位於捷運芝山站附近的「台北數位藝術中心」。藝術總監陳湘汶表示，近年在數位科技發展下，全球各大博物館、美術館積極嘗試線上展覽，「尤其很多新生代藝術家、策展人一出生便身處網路時代，對於數位媒介應用極為熟悉，這種成長經驗也會影響他們的創作或策展方式。另外，近兩年的疫情也是促使線上展覽更加興盛的原因之一，而且我認為這個趨勢不會隨著疫情趨緩而消失。對我來說，線上展覽不只是實體展覽的替代品，更可以成為和實體展覽同等重要的表現形式。」

陳湘汶進一步說明，雖說線上展覽是以網路為載體，但就表現形式而言，又以兩種為大宗：一種是如英國的大英博物館及國內的

國立故宮博物院等博物館、美術館，將實體展覽線上化，讓觀眾即便因為疫情無法出門，仍然可以透過高畫質圖片欣賞藝術品； 另一種則善用網路特性，打造出適合網路載體的藝術品，或者是能夠即時互動、向外連結，甚至是具有遊戲感的線上展覽空間，像是台灣新媒體藝術團隊「涅所開發」所創作的沉浸式藝術展演平台，讓觀眾登入作品介面，選擇自己的遊戲替身，並藉此替身角色在展覽網頁中進行探索。

適當宣傳線上觀展的體驗模式

陳湘汶也以台北數位藝術中心的線上策展經驗分享：「今年春天我們在籌畫藝術家吳宜曄的個展時，考慮到藝文場館之後可能會因為疫情而長期休館，便建議藝術家在創作時即朝網路作品的方向進行。後來我們除了開辦實體展，也將網路作品連結放上中心官網，讓大家可以直接在線上觀賞。」即便這次個展的線上觀賞人次不如過往實體展覽為多，但對於觀眾、藝術家和台北數位藝術中心而言，都是珍貴的新體驗，也讓觀眾藉此更深刻體認網路科技對現代生活所帶來的影響力。

然而，陳湘汶也提到，台灣線上展覽發展不久，即便在疫情期間因實體展館關閉，造成線上展覽數量暴增，仍有許多民眾因為不熟悉此種觀展模式而拒之千里。因此，如何與藝文媒體合作宣傳，並且簡化線上展覽平台操作模式，吸引更多民眾體驗線上展覽， 將是藝術家和策展團隊必須思考的事。

過去，我們常以「藝術無國界」形容藝術家的跨國合作，以及藝術作品跨越國境的影響力。而在網路蓬勃發展、疫情推波助瀾的世代，藝術的表現形式不僅跨越國界，更跨越實體與虛擬，讓藝術家與策展人的創作形式跨入了另一個次元，也讓觀眾親近藝術的方式更為多元。

吳宜曄個展「Adaptation 」中〈The Most〉以網路為載體，觀眾除了可在線上欣賞，也能在展場透過螢幕觀看。 （圖／台北數位藝術中心）

吳宜曄作品〈You May Also Like〉，透過攝影機辨識觀者穿著與配件，並以此推播相關商品廣告。 （左、右圖／台北數位藝術中心）

【完整內容請見《台北畫刊》12月號647期】。