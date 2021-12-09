望向綠境新未來 環境策略公司執行長王家祥× 物資交流平台創辦人馬玉如

【文ー林佳蕙．攝影ー陳志誠．圖ー贈物網】

近年來溫室效應持續加劇，造成的全球暖化及氣候變遷問題，已成為我們需要長期面對的挑戰，透過永續生活推動者的對談，帶大家看見面對未來生活轉型的指引。

永續生活新創意

許每個人對如何過好日子的定義都不同，但在氣候變遷的前提下，在2050年達到淨零碳排的標準，並尋求讓環境可以永續的生活方式，已是時下眾人的共識。但該如何做才能讓永續的目標以更簡易又有效率的方式達成？

「REnato lab」執行長王家祥本為環境工程師，曾以政策顧問的身分協助政府訂定回收政策和規範，他發現大家都想做對地球更好的事，但多半的企業和民眾並不是很清楚該如何執行，所以成立了REnato lab，希望協助大家找出可行的廢棄物循環方案。他指出：「很少有單位可以自行完成全部的循環流程，就算企業再大，光環保原料就得找到上游供應商才有辦法取得，到最後要丟東西時，也得和處理或回收業者合作，所以我們給企業建議時，也會協助他們整合不同的團隊或服務。」

物資交流平台「贈物網」的創立者馬玉如，則是因飼養寵物在網路上獲得別人轉贈的寵物鐵籠，才有了建立二手物件交換平台的想法。「我去對方家裡拿寵物籠時，對方說自己的寵物突然去世，問遍周遭沒有人可接收這個籠子，而我解決了她的問題，且對方竟握著我的手說謝謝，那樣的經驗讓我印象很深刻。」

後來，她發現自己住的社區來來去去的人很多，許多人把搬家帶不走的物品就放在回收室，而那些物品常常都還很新，就這樣扔掉實在可惜。帶著這樣的想法，她創立了贈物網，鼓勵大家把手邊的閒置物品，透過平台轉贈給公益組織或更能充分利用的個人與家庭。大家可在平台的「需求池」和「禮物池」中刊登需求和轉贈物品。她說：「平台上流通的東西，有51%是滿額贈禮這類的全新品，放在家裡用不上就變成過度囤積的物品，透過物資交流的方式，很簡單就讓物品有地方可以流通。」

REnato lab 善用廢棄的電路板，不僅提供新的建材選擇，也降低了環境負擔。 （攝影／陳志誠）

給予廢棄物新生命

其實，只要在生活裡多用心，許多廢棄品都能再次利用，甚至被賦予新角色。王家祥表示：「我們在協助企業處理廢棄物時，常發現想像的跟真正要做的不太一樣。例如我們本以為電子業最大的廢棄物問題是電路板、

化學藥品的處理方式，實際了解後才發現最大的問題其實是包裝，因爲每一個零組件都會搭配使用緩衝的塑膠材料，外面還得有個箱子裝起來，廠裡20％至30％的廢棄物都是這些。」

有鑑於此，REnato lab為「台達電子」盤點出「物質流」，為他們把拆卸後的零件包材集中於一處，再送回原來的零件出貨處， 讓這些包材在下次出貨時被重複使用，一來一往間，非但不會產生所謂的廢棄物，一年下來還能省下高達一千多萬元購買包材的費用。此外，他們還將電路板轉製為模擬自然石材的壁磚，不但讓被棄置的電路板有了新生命，也讓建築師多了一種材料選項。

世界上沒有絕對的垃圾

馬玉如對此也深有所感，她認為世界上沒有絕對的垃圾，只有錯置的資源。她以自身為台北「研華股份有限公司」服務的經驗為例，起初她的想法只是為企業進行代贈服務，員工只需把用不上的物件帶到公司集中放置，由贈物網幫忙轉送至需要的人手上， 沒想到在活動過程中，不少員工表示對同事帶來的物件感到有興趣。於是，研華在贈物網的協助下，有了在每次進行外部贈物之前，先在公司內部舉行免費市集的活動。

王家祥，「REnato lab 」執行長， 以服務設計公司的角度，協助企業找尋廢棄物最佳解方。 （攝影／陳志誠）

馬玉如，「贈物網」平台創立者， 曾於2019 年全球ICT 卓越獎獲永續發展傑出獎。 （攝影／陳志誠）

「只要有一、兩百個員工的企業，就可以建立企業內部的『共享圈』。其實平常員工私下間，也會有我給妳衣服、她給我皮包的交換行為，而這些行為其實也可以列入企業的ESG報表裡。」ESG(Environment環境保護、Social社會責任、Governance公司治理) 於2004年首次由《聯合國全球契約》提出作為企業經營的永續指標後，近年也成為投資人投資時所參考的重要指標，公司內部舉行物品循環再利用活動，或是將公司多出的物資捐給其他單位，一方面可立即解決剩餘物品的問題，也能提昇公司的ESG指數評級。

每一個小動作都影響環境

為了迎向更美好的未來，馬玉如指出，許多公司都已積極尋求更多讓環境與生活可朝向永續邁進的新方式，當今企業治理的思維，不只單求內部的各個營運環節能符合環保標準，也期待能夠帶領員工，共同推動擴及各生活層面的環保活動，她說：「他們會願意接觸一些新的方式，而像透過物件交流的方式，不僅可以減少浪費，也可增進員工間的情感交流。」

王家祥認為，現在正處於邁向未來綠境生活的轉型契機，他說：「台北市的企業較容易接觸到新的概念，因此有很多大型企業都在引進對環境更友善的策略，例如台達電就是很好的例子。相較之下，中小企業缺乏足夠的人力和經費，要解決2050淨零碳排的目標，有滿長的一段路，不是指標企業做完就算了，大家更要協同合作。」他認為台北市有許多高科技公司聚集，如果可以聚眾人之力，將有希望共同研發出更多結合科技的新解方。

其實追求永續並不困難，除了企業力求轉變，王家祥認爲大家也可以從自己的生活出發，他說：「當你在選擇購買的產品時，應該選擇能讓自己使用很久的商品，因為你每購買一樣商品，從開採材料、製造，到廢棄物的產生，都可能形成環境的負擔，只要每次購物多花點時間思考，或是透過轉贈方式， 延長每一樣東西可被使用的期限，對環境而言即有所助益，生活就可能很不一樣。」

REnato lab 善用廢棄的電路板，不僅提供新的建材選擇，也降低了環境負擔。 （攝影／陳志誠）

贈物網協助舉辦好書交換活動， 讓家裡的舊書也能成為別人靈感的新刺激。 （圖／贈物網）

【完整內容請見《台北畫刊》12月號647期】。