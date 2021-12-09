共度跨年 一同倒數迎向美好來年

【文－張雅琳、攝影－高讚賢、林冠良、圖－台北市觀光傳播局】

邁入一年的最後一個月，行事曆上的日期彷彿提醒著人們，該為這一年好好收尾以展望未來，不妨透過具有儀式感的跨年活動，讓心情除舊布新。台北提供了將儀式感放到最大的感官體驗，在熱鬧奔騰的跨年倒數結束後，元旦可以從傳統古早味開始，到老城區品嘗經典的台北早餐，接著出發郊山，在新年的第一天登高望遠，精神抖擻地迎向新的一年。

台北跨年燈飾精彩亮燈，即日起在北投、信義等6 區都能看見亮麗吸睛的裝置燈飾。 （圖／台北市觀光傳播局）

台北跨年燈飾精彩亮燈，即日起在北投、信義等6 區都能看見亮麗吸睛的裝置燈飾。 （圖／台北市觀光傳播局）

與台北最High新年城一同倒數

年末將至，台北市觀光傳播局以「2022臺北最High新年城」跨年系列活動，引領民眾揮別被迫按下暫停鍵的2021年，在2022年重新按下播放鍵，繼續鼓起勇氣大步向前。即日起至2022年1月1日，在北投、中山、萬華、南港、信義、文山區都可見到美麗的特色燈飾，歡迎民眾前往拍照打卡，喜迎新年到來。

北投區以櫻花作為燈飾主題，呈現寒冷夜晚裡，也有明亮又溫暖的光束，照耀著遊客的心；中山區以「心中山」為舞台，打造一座高掛於平台的巨大愛心雲朵，一抬頭就能感受燈光鑲嵌於黑夜中的夢幻感；萬華區則在西門町的武昌街掛滿宛如銀河星辰的燈飾， 走逛其中彷彿漫步宇宙，增添購物好心情。

至於南港區則主打互動感強烈的裝置，現場燈牆會隨著耶誕音樂跳動，與民眾展開一場燈光冒險；信義區的東門廣場與松壽公園垂掛著銀白燈光，走入其中彷彿鑽入雪白國度，浪漫無比；文山區則在纜車貓空站外的景觀台，以金黃色的暖調燈光，象徵著擁抱台北的雙手。

除了氣氛滿點的跨年燈飾，整個12月，每個週末在台北都有以「勇氣」為主題的系列活動。12月11日跨年氣息將在北投區七星公園「勇敢綻放」，呼應竹子湖海芋與繡球花、關渡波斯菊等北投區著名花海景觀，「心花開市集」將有與花相關的主題選物，並搭配那卡西及在地學校表演；12月18日信義區香堤廣場的「勇敢純粹」，將以純白為主色調打造「明白市集」，讓各種白色系小物及白色裝扮dress code營造愜意又歡樂的冬日氛圍； 12月19日則是在南港的台北流行音樂中心廣場「勇敢造夢」，邀請跟夢想、親子、創造力有關的攤位及表演者參與「夢想市集」，邀請大家在新的一年繼續勇敢追夢。

台北跨年最受矚目的重頭戲莫過於12月31日晚間的「臺北最High新年城——2022跨年晚會」，動力火車、茄子蛋、Tizzy Bac、黃小琥等星光熠熠的演出陣容及精心打造的舞台效果，都將在2021年的最後一天，在台北市民廣場上演。最後與現場民眾齊聲倒數，迎接期待了一整年的台北101煙火大秀， 在璀璨煙花於夜空綻放的同時，互道一聲： 新年快樂！

大稻埕慈聖宮前一早就聚集熟門熟路的饕客，以各種經典早餐開啟一天的活力。 （攝影／林冠良）

大稻埕慈聖宮前一早就聚集熟門熟路的饕客，以各種經典早餐開啟一天的活力。 （攝影／林冠良）

品味老台北的經典早餐

一年之計在於春、一日之計在於晨，要開啟活力滿滿的新年，自然該從美味滿點的早餐開始。台北早餐種類繁多、豐儉由人，而新一年的第一餐，何不回到老台北人的日常， 從最傳統的老台北滋味開啟新一年的旅程。

出發前往歷史悠久的北投市場，此起彼落的叫賣聲以及洶湧人潮，散發著蓬勃朝氣。市場內名號響遍全台的「矮仔財滷肉飯」，攤子上那鍋已滷成焦糖色的滷肉，香氣四溢， 光看就口水直流。點碗滷肉飯，再配上紅燒蹄膀、滷豆腐，最後以排骨湯、苦瓜湯暖暖收尾。縱使1 月的早晨微涼，也能用完整的一套豐盛早餐，讓身心幸福滿溢。

二樓的鮮蚵專賣店「營養蚵仔湯」也是行家必吃，用餐時間座無虛席，原因無他，光靠「新鮮」二字，就足以吸引大批饕客一大早就前來大啖鮮甜肥美的東石港鮮蚵料理， 傳統美味讓早餐選擇不再只有西式速食店， 偶爾也能坐下來品嘗經典的傳統小吃，用味覺認識台北早晨。

另一個台北著名的庶民早餐集散地，就是大稻埕慈聖宮前的小吃攤，每天一大清早， 就有熟門熟路的饕客隨著天光陸續前來，肉粥、豬腳麵線、燙魷魚、四神湯……一字排開，都是最熟悉的古早味。在元旦的早晨坐在廟埕廣場鬱鬱蔥蔥的老榕樹下，透著晨光細細品味一碗熱湯或飯麵，香氣氤氳之間， 成就了平凡的幸福儀式。

不遠處的大稻埕也是傳統早餐探覓之處。在舒國治的《台北小吃札記》一書中，曾推薦永樂布業商場對面的「清粥小菜」，幾碟湯湯水水的蔬菜，飽含舊日佳美風味。還有開業八十年、傳承三代的「賣麵炎仔」，一碗油麵，點幾盤黑白切，用米其林必比登也大力推薦的傳統小吃，開始不一樣的新年早晨。

新年登高擁抱市郊美景

在享用過新年的第一頓早餐後，何不挑選一條郊山步道，讓自己沐浴於翠綠山林，許自己一個步步高升的新年新氣象？

拜台北捷運的交通所賜，不論是到北投或大稻埕吃早餐，只要跳上捷運或搭公車，就可輕易地親近郊山步道。例如鄰近信義區的虎、豹、象山，是欣賞經典地標台北101的最佳據點；捷運內湖站附近的金面山步道， 沿途有陡峭岩壁巍巍矗立，山頂巨岩上可享受360度環繞全景，台北盆地與基隆河風光盡收眼底；也可選擇五指山系的大崙頭尾山連走，在山頂平台坐收廣闊視野，為新年第一天迎來蓬勃朝氣。

想要輕鬆走的人，就「老地方」見吧！劍潭山親山步道可說是最接近市中心的小山， 坡緩易行，海拔153公尺的小百岳輕鬆入袋。不妨藉此為自己立下目標，在新的一年嘗試挑戰台北大縱走，而新年第一天，就是實踐這個夢想的開始。

新年，是一個新的開始，為自己安排一些儀式吧，讓這一天有些不同，也期待有與眾不同的新的一年。

象山視野開闊，可遠眺台北101 及信義商圈，是新年第一天登高望遠的絕佳地點。 （攝影／高讚賢）

【完整內容請見《台北畫刊》12月號647期】。