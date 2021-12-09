歡慶耶誕 璀璨繽紛浪漫台北城

【文－張雅琳 、攝影－高讚賢、許宜容、圖－台北市商業處、台北自來水園區】

從11月底開始，台北街頭就洋溢著耶誕氣息，商圈店家紛紛換上應景裝飾、推出節慶商品，各大地標、景點也設置了耶誕樹和燈飾，為城市的夜晚增添繽紛色彩。民眾逛街購物之餘，還能夠穿梭市街，找尋耶誕裝置合影，用一張張歡樂滿載的照片，寫下難忘回憶。

漫步信義商圈，可見到許多唯美的璀璨燈飾和夢幻的耶誕樹，讓整個街區洋溢著浪漫的耶誕氣息。 （攝影／高讚賢）

漫步信義商圈，可見到許多唯美的璀璨燈飾和夢幻的耶誕樹，讓整個街區洋溢著浪漫的耶誕氣息。 （攝影／高讚賢）

繽紛耶誕遊玩台北商圈

辛苦了一整年，以一份精心挑選的禮物犒賞自己與親友一年來的辛勞，是一件開心又具儀式感的事，而台北形形色色、品項多元的百貨商圈及特色店家，就成了民眾逛街、購物的最佳選擇。

迎上這波購物熱潮，台北市商業處主辦的「2021繽紛耶誕玩台北」，集結台北市十五大百貨體系、共31家分店共襄盛舉，再加上朝陽、華陰、後站、東區及天母等五大商圈的特色店家，自即日起至111年1月3日推出多項消費優惠，另外各大百貨也在各週末舉辦音樂會、禮物交換派對等活動，整個12月都要讓民眾逛得開心、買得盡興。

今年商業處同樣規劃了踩點集章活動，邀請民眾在活動期間走訪各地合作店家，只要掃描QR Code 集滿2 枚電子戳章，加上滿額消費發票，就能兌換限量的「台北城市包」或「熊讚耶誕包」，讓民眾將最有台北都會特色的風景帶回家。

此外，以璀璨燈飾打造的閃耀街景也是不可錯過的一大看點。商業處以「Fun閃台北」光之旅程為概念，彙整超過50處耶誕燈飾， 打造5條迷人的燈光旅程。包括首次點亮信義區空橋的「閃耀星河之旅」、以金色燈光裝飾路樹的「璀璨希望之旅」，另有串聯信義商圈奇幻造景的「奇幻夢境之旅」、連結東區百貨與地標的「浪漫愛情之旅」、散布各區的「快樂繽紛之旅」，彼此用燈光相互交織，齊心點亮台北耶誕城。民眾可索取活動地圖按圖索驥，將不可錯過的美麗燈景一次覽盡。

台北自來水園區每年到了耶誕節，都會布置耶誕造景及燈飾，並在自來水博物館前方的空地安排浪漫的燈光展演。 （圖／台北自來水園區）

台北自來水園區每年到了耶誕節，都會布置耶誕造景及燈飾，並在自來水博物館前方的空地安排浪漫的燈光展演。 （圖／台北自來水園區）

除了繽紛耶誕玩台北外，擁有豐富多元街頭潮流文化的西門町，也是體驗台北耶誕氣氛的好去處。近期熱鬧登場的「西門PLAY樂購町」，以三麗鷗卡通明星為主角，在真善美廣場、捷運西門站6號出口後方、中華路與峨嵋街交叉口以及與成都路交叉口，分別設置「扭扭樂聖誕樹」、「好朋友聖誕糖果屋」、「星願祈願樹」、「歡樂禮物雪橇」、「雪花天空鞦韆」及「星願音樂水晶」等應景的造型裝置藝術供民眾合影留念。活動期間， 民眾只要到參與活動的商家消費，就可以玩扭蛋拿贈品。另外自即日起至2022年1月9日，每週六、日都有演唱會、簽唱會、舞蹈大賽、街頭藝人表演及耶誕派對等精彩活動，讓歡笑聲充滿整個西門町。

公館聖誕季賞花遊燈

不讓信義區、西門町專美於前，在同樣充滿活力的公館地區，台北自來水園區為了呼應節慶氣氛，每年辦理「公館聖誕季」，以精彩的音樂表演及耶誕燈飾、造景，讓公館成為台北市最有耶誕氣氛的區域之一。

今年公館聖誕季以「幸福禮物」為主題打造耶誕造景，當參觀者穿過以萬花園意象燈飾妝點的大門，來到自來水博物館前方空地，2公尺高的大型禮物盒裝置立時躍入眼簾，各種顏色的聖誕紅布置在禮物盒上，將它妝點得五彩斑斕，天黑後打上投影燈，展現出與白天的不同浪漫風情。

園區景觀池旁33公尺長的植栽牆也全面換新裝，以上千株聖誕紅打造主題花牆，並拼貼耶誕意象圖樣，花圃也呼應耶誕氣息，鋪上了閃耀的流星燈串，粉白燈光在花叢間閃爍，猶如水滴匯聚成的地上銀河，最是浪漫。

而每年最令人期待的聖誕音樂會也將在12月25日下午登場，知名演奏家葉樹涵及師大管樂團將帶來動人的音樂饗宴，現場開放民眾免費欣賞，希望讓來到園區的大小朋友能在悠揚樂曲中感受佳節溫馨氣息。現場表演也將進行線上直播，讓不能到場的民眾也能一起同樂。

城市裡探尋耶誕亮點

除了大大小小的慶祝活動，12月的台北街頭處處都有看頭。從新生南路、信義路口， 沿著新生南路往台灣大學方向前進，沿路可欣賞由教會精心布置的璀璨燈飾，市府今年也在道路兩側增添燈飾點綴，兩相呼應，晶瑩的燈光更添節日氣息。

此外，今年在心中山線形公園沿線也以「勇敢之心」、「魔幻山林」為主題，布置白、金雙色燈飾，營造出唯美質感、戀戀冬季的浪漫氛圍！捷運中山站4 號出口外還設置了一座10公尺高的耶誕樹，搭配現場的大型愛心雲朵燈光裝置，打造夢幻打卡景點。至於捷運雙連站2 號出口旁的「心雙連線形公園」，則以線狀燈條繞成各種形狀展現律動感，也是不可錯過的拍照亮點。

除了捷運中山站、雙連站，今年在捷運士林、大安森林公園、忠孝復興等站點外，都可看到以暖色、金色與冰晶藍色系燈光堆疊而成的耶誕燈飾，讓民眾在捷運站出口就可欣賞繽紛閃亮的光聚落。此外在南港台北流行音樂中心廣場、北投七星公園、貓纜貓空站等處也有美麗燈飾，讓12月的台北夜晚有如白日般璀璨。

不管是散步城市街頭遊燈河，或是呼朋引伴走逛商圈，12月的台北處處都好玩，快帶上一顆雀躍的心、一份期待的心情，歡度台北耶誕時光！

捷運中山站2 號出口旁，以淡紫色燈飾為四周營造浪漫魔幻的氛圍。 （攝影／許宜容）

心中山線形公園的「星河之廊」主題燈飾十分浪漫唯美，漫步其中彷彿走入夢幻童話世界。 （攝影／許宜容）

【完整內容請見《台北畫刊》12月號647期】。