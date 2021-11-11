休憩指標 以自然為本的設計新思維

【文－林郁姍 攝影－林冠良】

與三五好友至山林水邊、名勝樂園共度歡欣時光，是生活中的一大樂事，當我們走入這些休憩場所，一路上看見的資訊標牌與方向指標，無異是告訴我們身在何處、該往哪去的最佳幫手。然而指標不只是資訊的表露，如何以最妥適的方式呈現更是一門專業。熱愛山林的「格式設計」策展總監王耀邦由個人興趣及自身設計經驗出發，參考國外範例，對台北戶外休憩場域的識別系統設計提出新思考。

陽明實驗山屋的識別指標色彩鮮明但符合山林色系，和諧又能提供指引。 （攝影／林冠良）

不造成視覺干擾卻又能提供指引，是山徑步道指標設計的重要考量。 （攝影／林冠良）

識別系統設計以目的為本

循著山徑而上，來到陽明山海拔近1,000公尺處，撥開層層山嵐迷霧，一塊橫在老建物上、螢光綠色的細長柱形招牌躍入眼前，恰好達到了吸引眼球和辨識目的地的雙重效果。由格式設計操刀改建、前身為1970年代警察駐在所的「陽明實驗山屋YANGMING MOUNTAIN LAB」，其招牌占整體建物的比例雖小，但鮮明的螢光綠色卻放大了它的存在感，既不會太張揚，又能和諧地融入一片青山綠景之中。

低調地融入而不被湮沒，是王耀邦對山林場域指標所提出的解答，他解釋道，因為設置指標系統的最終目的，即在不干擾自然生態的前提下，還能引領民眾前往目的地，因此不求刻意彰顯，也不改變自然紋理，僅須作為引導、確保安全之用，「可以說指標是為了還給大家一個疏朗的環境，像是陽明山有部分山徑刻意將指標縮成不超過膝蓋的高度，如此一來，不僅能達到指引功用，又不致干擾視線所及的自然景致。」

「目的即是答案，在規畫任何指標系統前，都得先釐清設置的目的，接著才能訂出設計思考方向。」王耀邦舉香港為例，那幾乎將街道占據半滿的偌大招牌，目的在於希望被人看見，因此張狂的珠串燈飾、徹夜閃耀的霓虹燈，都是為了達到這個目的而做的設計；相反地，登錄於聯合國教科文組織世界遺產的愛丁堡舊城，維護舊城質樸的城市印象乃首要任務，所以店家的招牌皆立於門口正面，無法從遠處一眼掃視。這種設計對於外來者或許相對不友善，但對於生活在當地、擁有共同記憶的居民來說並不構成困擾。

透過網站、隨身地圖等載體做指引，達成休憩場域指標的減化，是未來戶外休憩場域指標系統設計值得思考的方向。 （攝影／林冠良）

由此可看出，指標系統設計必須釐清何為本、何為末，大小和如何陳設等，皆須從目的去反推。從這個角度來說，設置在山林間的指標系統理應以自然為本，但王耀邦指出，早期台灣的山林遊憩場域識別系統，往往在景點周遭設立解說牌，或是地理方位的指引，相關路標、禁制標示更是又大又顯眼，深怕沒人看見，反而造成景觀雜亂的效果。

戶外指標系統的細膩呈現

至於何謂好的戶外休憩場域指標系統，王耀邦也提出了他的看法。他認為：「就顏色來說，『好』的定義是當眼睛疲累時，依然能引導使用者辨別方向。」例如藍白色的搭配，看久了容易使人視覺渙散，而黃黑配則能帶給觀者視覺上的穩定感；字型上，筆畫偏細的新細明體較不適合用於識別指標，粗體字型會更易於辨識。他補充，若是一般解說性質的立牌，選用低彩度或高彩度的牌面色彩並沒有一定答案，比如挪威國家公園的立牌使用灰黑色調，與當地冰雪岩混合地形顏色一致，一切仍要依所在場域及設置目的而定。

除了外觀設計，戶外休憩場域的指標系統應選用能耐日曬雨淋的材料及工法，台灣多地震、颱風，施打地錨能避免標牌傾斜、更耐久，都是設置戶外標牌的重要考量。若有照明需求，則要考慮是否需另外設置光源，或可透過其他現場光源的間接投射，達成照明的效果。

此外，設計者也要考慮標牌在白天和夜間的呈現效果，選擇的塗料在夜間是否會造成眩光，導致使用者看不清楚。「針對不同情境，有太多不同的考量，便產生了各種不同的組合。」他指出，設計者在發想時就應考量現場使用情境的各種可能，日本甚至開發出各種模擬環境狀況的工具，透過模擬現地環境預測效果，打造最適切的識別指標系統。

減少人為干擾的指標規畫

不過，王耀邦認為指標、解說牌不是多就好，應當更活用網路，串聯線上與線下，將大部分解說牌的資訊透過行前的網站、podcast節目，或是隨身攜帶的地圖摺頁傳達給民眾，讓山林中的人為侵入降到最低，但民眾依然能獲得相關資訊。例如在陽明實驗山屋就將導聆與導覽手冊結合，山友可以邊走山徑邊聽導覽，用聽覺理解陽明山的各種野生動物棲身何處、哪些植物值得記錄與認識等等。

他再以冰島國家公園指標系統為例，冰島是以一根根在頂端漆上螢光黃的木棒指示山徑方向，突出的顏色能兼顧安全與指引——指標的兩大主要作用，至於詳盡的景點資訊，則可透過行前準備或瀏覽網路資訊取得，避免於現場設置過多人造指標，造成自然環境和視覺上的干擾。

王耀邦指出，關於休憩場域識別系統的設計，從色彩到字型、從空間規畫到施工，有許多美學或美學之外的層面需考量，但他也提醒識別設計最終仍不脫離一個最初也最重要的框架——最終目的將往何處，以自然為本，讓識別指標與環境共融，當是指標設計者應有的新思維。

王耀邦以挪威國家公園的指標爲例，運用低彩度的立牌，強調與自然融合的設計理念。 （攝影／林冠良）

【完整內容請見《台北畫刊》11月號646期】。