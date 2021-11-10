素人到電影人的養成之路

在台北，有專為素人打造的影視培育中心及編劇課程，不僅傳授影視專業知識，也提供影視產業實務交流及訓練。 （圖／中影培育中心）

【文ー郭慧．圖ー中影培育中心、東默農】

1895年，法國盧米埃兄弟在咖啡館地下室公開放映他們拍攝的影片《火車進站》，為電影史揭開序幕；百年後的今日，仍有許多人沉浸在黑盒子的世界裡，甚至想走進幕後，成為電影故事的造夢者。在台北，有專為素人打造的影視培育中心及編劇課程，不僅傳授影視專業知識，也提供影視產業實務交流及訓練。

走進幕後汲取實戰經驗

許多人對於台北「中影文化城」的記憶，停留在最初的製片廠、國片取景地，或是後來的休憩觀光景點；然而，自2018年「中影培育中心」成立以來，此地更成為台灣影視的孵化基地，憑藉著中影長期累積的業界實戰經驗，培育國內影視人才。「中影之所以成立培育中心，一來是因為我們發現許多影視傳播科系畢業生進入業界後，驚覺課堂所學與業界實況落差極大而備受打擊；二來則是有許多非本科系背景的人，懷抱著電影夢，卻不得其門而入。」中影培育中心企畫總監顧心怡說道。

為了滿足上述兩大族群的需求，中影從2017年舉辦培訓營隊開始，逐步規畫影視人員培訓課程，之後更成立中影培育中心，透過暑期營隊與平日班課程，讓對影視產業懷抱熱情的朋友，不只從螢幕上看熱鬧，更能掌握影視製作的眉角與門道。

參與中影培育中心暑期營隊的學員，初期會共讀劇本，作為熟悉課程的第一步。 （圖／中影培育中心）

中影培育中心透過分組課程，讓學員各自修習不同專業技能。 （圖／中影培育中心）

暑期營隊於暑假期間提供每日課程，適合大學生或是下定決心轉行的素人。顧心怡提到，暑期營隊的前期課程安排所有學員一起讀劇本，之後學員可各自修習不同專業課程，如編劇、攝影、音效、造型、剪輯，並在學習過程中穿插跨組別討論會議，最後集結所有成員成立一個劇組，共同完成一部影視作品，並在電影院中放映。「透過課程，學員可認識業界的完整編制與電影產製流程，也能了解該如何與不同專業領域的人士共事。」她進一步說道，「協助學員全面了解業界的運作，是我們課程相當重要的核心。過去也有幾位暑期營隊的學生，後來順利進入中影從事幕後工作。」

而平日班課程則適合對影視產業有熱忱的社會人士，讓他們在工作之餘，透過調光、空中攝影、編劇、剪輯等各式主題課程，更貼近影視產業。「平日班課程會針對單一主題授課，例如學員可透過編劇課程學習編劇寫作框架，對於想要拍攝生活紀錄短片，或是工作上有拍攝短片需求的人來說非常受用。」

顧心怡也表示，台北作為培育影視人才的重要基地，無論是空間、器材設備、師資等資源都十分豐沛，也因此能提供專業且深入的課程，對於有志踏入影視產業的人來說，自是一大福音。

中影培育中心硬體設施一應俱全，足以提供學員實務所需。 （圖／中影培育中心）

掌握劇本架構讓故事有血有肉

深耕編劇領域的編劇教學公司「東默農編劇實戰教室」創辦人東默農表示，在影視產業中，編劇就像是舞台的搭建者，以文字建構出故事骨架，再讓音效、美術、燈光等不同領域的專業人士走上這個故事舞台，發揮個人長才。故事的「架構力」就是編劇的生存技，因此，東默農編劇實戰教室規畫一系列相關課程，透過系統化的教學，讓學員了解戲劇架構、角色設計方法、基本編劇觀念等，「對我來說無論是三分鐘或三十小時的長劇，寫作的基本原則都是萬變不離其宗，所以寫作者得先掌握基本原則，再學習如何發展出電影甚至電視劇的長篇劇本。」東默農表示。

東默農也強調，編劇在創作過程中，除了得具備基本的劇本寫作概念外，更要吸收各領域專業知識，才能讓故事更加有血有肉。例如，東默農會在課程中定期邀請導演、演員等影視產業職人，甚至警察、酒店公關等各行各業人士，分享個人從業經驗，一來從影視業不同角色的觀點切入，讓編劇理解自己該如何與他人合作；二來也透過了解各行各業的工作內容，為創作帶來更多靈感激發、奠定背景知識。

而針對渴望以編劇為業的創作者，東默農更推出編劇接案實戰班，讓創作者在天馬行空的創作之外，能更了解影視產業實務需求。像是曾與劇本開發公司合作，藉由劇本開發公司提供的原創故事，帶領學員以原創故事為本，延伸創作出電影劇本。經過長年經營，東默農也觀察到，由於許多影視產業、機構皆落腳台北，因此台北也是編劇尋找工作夥伴、工作機會與增廣視野，最便利的所在。

國際知名導演李安曾說道：「我永遠是電影系的學生，世界就是我的學校。」而對於台北人而言，無論是否出身科班，台北這座城市，就是培育影視專業能力的校園。透過各種影視課程養成專業技能、逐步走進電影幕後，讓素人的電影夢，在台北這片土地上開花結果。

【完整內容請見《台北畫刊》11月號646期】。