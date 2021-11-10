讓典藏與現代對話 博物館策展人

【文－Stella Tsai 攝影－莊智淵】

從生活及典藏中發想主題，挑選整理展品，再透過有趣、別開生面的角度，讓展覽物以最美妙的姿態說出自己的故事，是博物館策展人的主要工作。

坐落於士林區的國立故宮博物院，有一群肩負重要策展任務的研究員每日與國寶典藏相伴，除了平日例行的古物研究工作，他們也會從這些收藏品「老前輩」身上，爬梳出嶄新的觀看視角，透過策展企畫，讓民眾從不同的角度認識歷史。

博物館通常有「常設展」與「主題展」兩種策展企畫，前者是透過固定的展覽主題，讓豐富的館藏品有輪流面世的機會；主題展則要借重策展人的創意，從浩瀚館藏中找出嶄新的切入視角，讓大眾得以從貼近現代的角度認識展品，增加對過去生活方式的理解。

龐大的館藏包括書畫文獻、古物銅器，因此策展人需從中找出新觀點，並濃縮成有趣的企畫，才能將藏品重現於世人。 （攝影／莊智淵）

龐大的館藏包括書畫文獻、古物銅器，因此策展人需從中找出新觀點，並濃縮成有趣的企畫，才能將藏品重現於世人。 （攝影／莊智淵）

策展企畫

爬梳文物發掘新觀點

做為世界上最重要的中華文物典藏地，擁有龐大館藏的故宮有著取之不盡的古籍珍品與故事靜待述說，因此，如何吸引遊客重遊，就成為策展人的工作核心。對書畫文獻處助理研究員曾紀剛來說，儘管入行已屆10年，但面對這些具有千百年歷史的古物，他認為自己還太年輕。每一次策展都得經過長時間的研究累積與歸納，才能從現有的藏品中挖掘出新的觀看及研究視角，發展成有趣的策展企畫。

以今年常設展「院藏善本古籍選粹」為例，曾紀剛打破過往博物館藏拙的習慣，從「不完美」的角度切入，挑出善本「天祿琳琅」，將乾隆當年收藏、誤以為真品的版本，與如今確知的真本放在一起比對，讓觀眾見識連皇家都無法分辨的高超刻工；或是從號稱舉世僅存、抄寫最完整的「四庫全書」中，挑出遺失、補抄等不完美的部分，讓觀眾認識國寶的另一面。他強調，從古籍善本的缺失作為策展的切入角度，能讓這個時代的觀眾與古物展開全新的對話，讓人們從不同視角認識這些國寶，而這種從現有事物發掘出嶄新觀點的創造性，正是當代博物館策展人的重要思路。

策展準備

審視細節務求面面俱到

如何講故事，是策展工作的重要環節，因此主題企畫多半需要3個月到數年不等的前期淬鍊，才能發展成明確可行的策展企畫。當策展人確定主題脈絡、並選定展品後，才會進到展覽場地的設計與規畫，每一個環節都需要策展人面面俱到的關心和參與。

當策展人確定展品清單後，會親自到庫房提取需要的藏品，事先拍攝展品圖錄、測量尺寸，由於這些國寶級的珍品個個年代久遠，可能因光照折損，也禁不起一絲損壞，器物處助理研究員張莅笑說，這些國寶不到最後一刻是不可能「請」出來的，更不用說提前拿去展場測試擺放角度。「一切都得靠事前在庫房精準的測量、攝影記錄細節，才能以這些數據去揣摩擺放的位置、燈光和角度。」

書畫文物展出的角度、燈光都需仔細拿捏與規畫，因此策展人不僅要相當了解文物，更需了解各種配置細節。 （攝影／莊智淵）

溼度是文物保存的重要關鍵，因此掌握展場乾溼度是展期間的重要工作。 （攝影／莊智淵）

確定展品內容後，策展人就要開始處理大量的行政作業，包含針對展物設計研擬標案並進行招標，在選定廠商後，還要與廠商確定展場的實際規畫。身為團隊中最了解展品狀態的策展人，也要親自參與每一處展場設計細節的討論規畫，小自展品的擺放角度、展示面向、動線設定，到展品距離、觀看視角、燈光設定、保存環境規畫，以至主視覺設計等，每一項都是不能掉以輕心的重要環節。在一切都就緒後，在展前再將展品「請」出庫房。

除了展品的陳列與展物規畫外，現場展品的保存又是另一門學問。例如目前展出中的「鑑古⸺乾隆朝的宮廷銅器收藏」主題展，裡頭就包含了青銅器與古籍兩種保存條件截然不同的古物，前者展櫃不但配有除溼機，每隔數天還要更換除溼劑以保持乾燥；反之古籍則禁不起太乾燥的環境，得視情況為展櫃加溼。這些眉眉角角都是外人不會注意，但其實極其關鍵的策展細節。

工作挑戰

溝通協調激發夥伴熱情

細數策展人每一個工作環節，除了初期的主題企畫、展品挑選，到尋覓廠商、規畫展場，以至開展後的宣傳、導覽規畫等，策展人不但得一個個親身參與，還是網羅各領域專業人員、推動展覽成形的重要推手。因此問及策展最重要的能力，策展人們不約而同認定是「溝通協調」的技巧。

負責書畫類型策展的書畫文獻處助理研究員方令光分享，在策展過程中有大量的溝通需要進行，無論是展品運送、館際交流，到廠商招標、布展與宣傳，每一項都需要有良好的溝通協調能力，才能讓來自各領域的專業人士理解各項工作需求，並齊心投入計畫，讓展覽順利展出。

而良好的溝通能力，除了讓工作順利進行，也要能喚起合作夥伴的熱情。例如在拍攝展品圖錄時，張莅總會和攝影師仔細解說展品背後的故事，以便理解拍攝核心，「青銅器角度不好抓、細節也難拍，有時候照片中的『氣』就是不對，解釋起來又很抽象，就必須跟攝影師反覆溝通、打磨，才能讓他理解我的堅持，拍出好照片。」她笑說，如此困難又繁瑣的拍攝工作，如果沒有辦法喚起合作夥伴的熱情，是很難達成預期效果的。透過說故事的方式，讓夥伴認識古物背後有趣的故事，才能促成工作順利且愉快地完成。

從企畫全新的說故事角度，到運用溝通能力促成展覽順利成形，博物館策展人的工作包羅萬象，唯有透過親身參與每一個環節、顧好每一寸細節，才能讓這些「老前輩」走出庫房，與大眾開啟一場全新的對話，也讓這些珍貴文物背後千百年的老故事被流傳下去。

BOX：

曾紀剛 （攝影／莊智淵）

姓名：曾紀剛

職業：故宮書畫文獻處助理研究員

方令光 （攝影／莊智淵）

姓名：方令光

職業：故宮書畫文獻處助理研究員

張莅 （攝影／莊智淵）

姓名：張莅

職業：故宮器物處助理研究員

特質：善於溝通、創造力、細心、有耐心、刻苦耐勞。

工作任務：前期研究、策展主題發想、展品選件與提件、展場設計與布置、展期營運與展件維護等。

核心理念：透過與展品的對話，找出新的説故事視角，再轉譯成一場場展覽，吸引更多民眾前來觀展。

【完整內容請見《台北畫刊》11月號646期】。