快訊

整理包／藝FUN券今天開始使用 數位、紙本22項QA一次查

燒餅油條豆漿 南北大不同

聯合新聞網 / 臺北畫刊
台北「和記豆漿店」的缸燒爐。 （圖／魚夫）
台北「和記豆漿店」的缸燒爐。 （圖／魚夫）

【文．圖－魚夫】

全球只有台灣才有燒餅包油條配豆漿這種新桃園三結義的組合，出了台灣，甚至只到金門，就油條燒餅分道揚鑣了，有人說，騙我，我到中國大陸，就常遇見，這時候我通常會說：「那是台商反攻大陸後才出現的。」

不過發展到現在，這組合在咱台灣出現了變化，南北開始大不同。先說油條，炸油條的原型是兩條麵條疊在一起，用筷子從中間壓下，下鍋前必須要在空中繞轉幾下，使麵條相互纏繞，然後才下油鍋。這是因為傳說民間同情精忠報國的岳飛被宰相秦檜所害，所以要「油炸檜」，一條麵條象徵秦檜，另一則為秦檜的老婆，詛咒他們倆雙雙死在滾燙的油鍋裡。

民間故事當然是假掰的，真正的原因是，如此處理可以使得兩條麵條因接觸面相互緊貼，能在高溫的油炸過程裡保持鬆軟，越炸會變得越蓬鬆，口感自然較好。

許多台北店家如今大概忘了宋朝的國仇家恨，甩都懶得甩了，兩條麵條直硬硬的入鍋，我曾請教業者為何如此？得到的答案是：「這樣子比較好看，像竹排（竹筏）船一樣。」而且現代人怕油，兩條直接剝開，可以只吃一半而已，只是這樣好吃嗎？

再來說燒餅。有許多店家是用電烤爐來烤，這樣餅皮可做得較薄，雖有香酥脆的感覺，但獨缺那越嚼越香䊆（Q）的咬勁，大抵許多商家的口味皆是如此。

台北華山市場裡有家「阜杭豆漿」，是米其林必比登連續好幾年推薦的名店。顧客對這家的首選是厚燒餅，也有一種薄燒餅，不管厚薄，就是不同於電烤爐烤出的咬勁。這餅用的老麵得先發酵逾十小時，還得靠經驗就當日溫、溼度來適度調整，才能保證品質不走精。

但重要的關鍵還是那兩具「缸燒爐」。文學先輩梁實秋曾經寫過一篇〈燒餅油條〉的文章，說「現在台灣的燒餅油條，我以前在北平還沒見過」，直至「後來我到了上海，才看到細細長長的那種燒餅，以及菱形的燒餅……」。照他的描述，考證結果，燒餅細細長長者，江蘇鹽城阜寧一帶著名的朝牌餅也，菱形者，蔥花餅（或三角餅）也。

阜杭豆漿的創辦人是因戰亂逃到台灣的，徐老闆的故鄉就是蘇州阜寧，又因住在杭州路上，所以落腳台灣之後，便將店招取名為「阜杭」，他那缸燒爐就是如今製作厚餅，也就是古早時代叫朝牌餅的重要法寶，將餅坯貼在爐壁上，先以文火烤乾，再用武火催熟，很像是做福州餅的流程。

食燒餅油條而要配豆漿，到底是從什麼時候開始的？美食家唐魯孫從前為文寫道：「真正的北平人，管油條叫果子，壓根兒不叫油條。」而且「北平的油條，是兩股一擰，炸成長圓形，跟現在台灣擎天一柱的油條，完全兩樣」。再者：「至於後來甜漿打個蛋，鹹漿加辣油，外帶冬菜蝦米皮，最後還加上點肉鬆，那大概是南方的吃法，當初北平還不時興這樣吃法呢。」他的經驗完全和台灣人大相逕庭。

台灣豆漿店多了起來，想來和美援大豆為大宗應該有關，且今日許多豆漿店總是會在店門口或其他明顯處標明「非基因改造」，真的假的？我問過相識的店老闆，答案眾說紛紜，但有人說從豆渣是否乾淨潔白可以看得出來，如若有許多黑點，那就是基因改造了。多年來這問題揮之不去，有回向學者專家請教，答案居然是只能在實驗室裡找到證據。

唐魯孫說的鹹豆漿，其實最受歡迎的地方，台灣以北部為主，連日本人來台北都愛上這一味，是繼珍珠奶茶後的最愛，最後甚至爆出「豆漿鹹甜之亂」，也真是匪夷所思了。

燒餅油條豆漿，南北大不同 （圖／魚夫）
燒餅油條豆漿，南北大不同 （圖／魚夫）

【完整內容請見《台北畫刊》11月號646期

台北畫刊第646期-用圖像標示城市樣貌 凝聚功能與美學
台北畫刊第646期-用圖像標示城市樣貌 凝聚功能與美學

相關新聞

燒餅油條豆漿 南北大不同

全球只有台灣才有燒餅包油條配豆漿這種新桃園三結義的組合，出了台灣，甚至只到金門，就油條燒餅分道揚鑣了，有人說，騙我，我到中國大陸，就常遇見，這時候我通常會說：「那是台商反攻大陸後才出現的。」

讓典藏與現代對話 博物館策展人

從生活及典藏中發想主題，挑選整理展品，再透過有趣、別開生面的角度，讓展覽物以最美妙的姿態說出自己的故事，是博物館策展人的主要工作。 坐落於士林區的國立故宮博物院，有一群肩負重要策展任務的研究員每日與國寶典藏相伴，除了平日例行的古物研究工作，他們也會從這些收藏品「老前輩」身上，爬梳出嶄新的觀看視角，透過策展企畫，讓民眾從不同的角度認識歷史。

素人到電影人的養成之路

1895年，法國盧米埃兄弟在咖啡館地下室公開放映他們拍攝的影片《火車進站》，為電影史揭開序幕；百年後的今日，仍有許多人沉浸在黑盒子的世界裡，甚至想走進幕後，成為電影故事的造夢者。在台北，有專為素人打造的影視培育中心及編劇課程，不僅傳授影視專業知識，也提供影視產業實務交流及訓練。

台北霹靂起舞 舞蹈工作室創辦人陳柏均×街舞選手孫振

台灣致力推廣霹靂舞（Breaking），並培育不少優秀選手登上國際舞台，如今國際奧林匹克委員會（IOC）正式宣布將霹靂舞納入2024年巴黎奧運比賽項目，讓台灣霹靂舞選手也有機會在國際體育最高殿堂嶄露頭角。藉由舞蹈工作室創辦人陳柏均和新一代街舞好手孫振的對談，帶讀者認識台北霹靂舞的發展現狀與展望，並分享台北有哪些接觸管道。

台北真時尚 資深時尚觀察家盧淑芬、服裝設計師黃世舜

台灣早年雖為紡織大國，但早期多為代工形式，本地服飾品牌難有健全的發展空間，在相關產業人士的多方奔走下，台北市於近年創辦可媲美國際規格的時裝週活動。透過資深時尚觀察家盧淑芬和旅德服裝設計師黃世舜的對話， 帶讀者了解時裝週活動對服裝產業和一個城市的重要性，並看見「臺北時裝週」的未來展望。

台北的米其林綠星之旅

今年《臺北臺中米其林指南》首度頒發「米其林綠星」獎項，肯定在「永續美食」上有著領先作為的餐廳，它們或許是以友善環境的方式自行種植蔬菜、又或是致力於減少食物浪費、又或者與注重永續與公平採購的食材供應商合作、又或是減少使用塑膠包材……從食材到包材、從內場到外場、從菜色到建築，這些餐廳以實際作為證明永續與美食不僅不抵觸，更能相輔相成，攜手前進。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。