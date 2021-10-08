纜車運行安全的守護者 貓空纜車維修員

【文－黃映嘉、攝影－黃政達、圖－台北捷運公司】

貓空纜車不僅是遊賞貓空地區的重要運具，纜車車廂於山谷間往返穿梭的景象，也已成為文山區的代表性景觀。貓纜作為重要的觀光與交通運具，其營運品質及安全性不容馬虎，透過纜車維修員每日詳盡用心的檢測、維修與保養，確保纜車能順暢安全的運作，讓來訪的國內外旅客都能搭乘貓纜暢遊貓空，乘興而來、盡興而歸。

纜車在正式對外營運前，會針對車廂內的空間環境與設備狀況進行巡視。 （攝影／黃政達）

透過雙握索器吊具，進行塔柱索輪組的定期更換，以維持纜車順暢運行。 （圖／台北捷運公司）

營運前

設備檢測與安全確認

貓空纜車於早上9點開始營運，但早在天還未亮，維修人員即須各就定位，針對系統設備進行檢測，以確保整日運行順暢。纜車中心維修組組長周萬仁說，「每天早上5點， 我們會從控制中心開始，透過監控系統檢視錄影、無線電、天候、地震系統，進行總括性的功能確認。」如果發現異常狀況，就會立刻派員前往察看；若無異常，即可啟動纜車試運行，展開備援系統的檢測工作。

「有些異常狀況還是得在纜車運轉後才會發現，例如備援系統只會在運行時作用，因此要在試運行的狀況下，測試當主設備異常時，備援系統能否迅速反應。」周萬仁表示， 纜車是各種細節環環相扣的交通工具，更需在營運前精密掌握所有狀況，「若試運行狀況無誤備援系統也能順利啟動，我們接續會從控制中心與每個車廂內的無線電設備進行連線測試，確保旅客遇到問題時，能順利與控制中心聯繫。」

營運中

例行巡查與狀況排除

確認各項設備、系統皆正常運作後，所有維修人員便按工事排程，前往各車廂、車站、塔柱及纜線進行巡查與修護。巡查項目包括因維修而停放在儲車區的車廂、塔柱上運轉中的索輪、車站內驅動輪胎的檢測…… 周萬仁細數著各種繁瑣細項表示，「其實每天的工作基本上是固定的，但需抓準各個項目修復所需的時間，這樣在遇到突發狀況時， 才能精確地臨機應變，並機動地調整人力配置。」

由於貓空山區的氣候特性，貓纜最常遇到的臨時狀況就是下雨、落雷與強風，每當氣候條件惡劣時，塔柱與纜線等高空修護作業都得暫停，維修人員便轉往儲車區與車站，進行室內的硬體修繕作業，「貓空纜車光是塔柱就有47支，而且大部分都在山區，得進行高空攀爬維修，因此維護工作深受天候變化影響。」

貓纜維修人員除了需身懷機電技術以進行各項硬體檢修，更要具備良好的應變能力與百般技藝，以應付各種突發狀況。周萬仁舉例笑說，先前有一支塔柱因為鸚鵡在上面築巢，不時啃咬纜線，導致監控系統經常發出異常訊號，「由於系統只要偵測到異常狀況，纜車就會啟動安全機制停止運行，此時我們就得馬上化身為驅鳥人，使用聲音驅鳥器或是不斷替換纜線防護材質，一來一往進行攻防戰。」除了驅鳥，貓纜維修人員有時也會化身園藝工人，「因為纜車運行有固定的動向範圍，如果樹木長得太高、侵入範圍內，我們就必須進行修剪。」

塔柱索輪組的吊掛更換，需透過人員攀爬與機械吊掛才能完成，天候狀況的好壞將大幅影響維修進度。 （圖／台北捷運公司）

需要進行例行維護的車廂，拆卸下來後會送至儲車區等待修繕。 （攝影／黃政達）

收班後

車廂修繕與故障檢修

送別遊客、結束一天的營運後，維修人員會先按照排程，將要進行例行維護的車廂卸下送至儲車區，並將維護好的車廂重新換上，「貓空纜車共有149部車廂，平時有130部需投入載客使用，另有2部讓維修人員在巡檢時搭乘，只有17部車廂處於停運可檢修的狀態，因此車廂的檢修排程都需精密規畫。」更換完車廂，維修組的工作仍未結束， 從晚間11點到凌晨3點左右，要針對索輪、輪胎等驅動頻繁的項目進行故障檢修，凌晨3點至5點，要為車廂內的照明與無線電設備充電，當設備電力再度飽滿時，便又是新一天的循環起始，維修人員前往各自定位， 展開各項營運前的測試。

「每條纜車路線都有自己的使命。」在貓纜工作超過8年的周萬仁如此表示，「例如滑雪專用的纜車只在雪季載客，所以在營運前能有很長的檢修期，但貓空纜車不一樣， 它是全年都可搭乘的纜車，因此除了每週的停機大檢修，在平時還得兼顧日常的維修保養，遇到突發狀況更要立刻排除，對維修人員來說是非常大的挑戰。」

此外，貓空纜車從今年9月起，開始進行營運15年來首次全線纜索更換，由於貓空山區地形崎嶇，對換纜工作形成極大考驗。周萬仁表示，「這是非常龐大的維修計畫，每個維修員都必須上緊發條，搭配國外原廠技師一同進行快速拆裝與編接，才能在今年12月順利重新迎接旅客。」

縱使日復一日與笨重的機械為伍，不論酷暑寒冬都得爬上塔柱檢測，但只要看見纜車能順利運行，與每位搭乘旅客的笑容，對每位維修人員來說，就是最大的滿足與喜悅。

BOX：

周萬仁 （攝影／黃政達）

姓名：周萬仁

職業：貓空纜車維修組組長

特質：細心、有耐心、刻苦耐勞。

工作任務：定期檢測設備、進行故障維修、排除各種突發狀況。

核心理念：維持纜車設備妥善率，提供安全又可靠的服務。

【完整內容請見《台北畫刊》10月號645期】。