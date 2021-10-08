快訊

扯！國中畢業的無牌律師 代打官司勝訴還抽傭3成

在醫院門口被「大媽衝撞毆打」 楊麗菁嚇到報警

纜車運行安全的守護者 貓空纜車維修員

聯合新聞網 / 臺北畫刊
維修人員24 小時輪流巡檢、維護、修繕，使貓空纜車擁有絕佳的安全性。 （攝影／黃政達）
維修人員24 小時輪流巡檢、維護、修繕，使貓空纜車擁有絕佳的安全性。 （攝影／黃政達）

【文－黃映嘉、攝影－黃政達、圖－台北捷運公司】

貓空纜車不僅是遊賞貓空地區的重要運具，纜車車廂於山谷間往返穿梭的景象，也已成為文山區的代表性景觀。貓纜作為重要的觀光與交通運具，其營運品質及安全性不容馬虎，透過纜車維修員每日詳盡用心的檢測、維修與保養，確保纜車能順暢安全的運作，讓來訪的國內外旅客都能搭乘貓纜暢遊貓空，乘興而來、盡興而歸。

纜車在正式對外營運前，會針對車廂內的空間環境與設備狀況進行巡視。 （攝影／黃政達）
纜車在正式對外營運前，會針對車廂內的空間環境與設備狀況進行巡視。 （攝影／黃政達）

透過雙握索器吊具，進行塔柱索輪組的定期更換，以維持纜車順暢運行。 （圖／台北捷運公司）
透過雙握索器吊具，進行塔柱索輪組的定期更換，以維持纜車順暢運行。 （圖／台北捷運公司）

營運前

設備檢測與安全確認

貓空纜車於早上9點開始營運，但早在天還未亮，維修人員即須各就定位，針對系統設備進行檢測，以確保整日運行順暢。纜車中心維修組組長周萬仁說，「每天早上5點， 我們會從控制中心開始，透過監控系統檢視錄影、無線電、天候、地震系統，進行總括性的功能確認。」如果發現異常狀況，就會立刻派員前往察看；若無異常，即可啟動纜車試運行，展開備援系統的檢測工作。

「有些異常狀況還是得在纜車運轉後才會發現，例如備援系統只會在運行時作用，因此要在試運行的狀況下，測試當主設備異常時，備援系統能否迅速反應。」周萬仁表示， 纜車是各種細節環環相扣的交通工具，更需在營運前精密掌握所有狀況，「若試運行狀況無誤備援系統也能順利啟動，我們接續會從控制中心與每個車廂內的無線電設備進行連線測試，確保旅客遇到問題時，能順利與控制中心聯繫。」

營運中

例行巡查與狀況排除

確認各項設備、系統皆正常運作後，所有維修人員便按工事排程，前往各車廂、車站、塔柱及纜線進行巡查與修護。巡查項目包括因維修而停放在儲車區的車廂、塔柱上運轉中的索輪、車站內驅動輪胎的檢測…… 周萬仁細數著各種繁瑣細項表示，「其實每天的工作基本上是固定的，但需抓準各個項目修復所需的時間，這樣在遇到突發狀況時， 才能精確地臨機應變，並機動地調整人力配置。」　

由於貓空山區的氣候特性，貓纜最常遇到的臨時狀況就是下雨、落雷與強風，每當氣候條件惡劣時，塔柱與纜線等高空修護作業都得暫停，維修人員便轉往儲車區與車站，進行室內的硬體修繕作業，「貓空纜車光是塔柱就有47支，而且大部分都在山區，得進行高空攀爬維修，因此維護工作深受天候變化影響。」

貓纜維修人員除了需身懷機電技術以進行各項硬體檢修，更要具備良好的應變能力與百般技藝，以應付各種突發狀況。周萬仁舉例笑說，先前有一支塔柱因為鸚鵡在上面築巢，不時啃咬纜線，導致監控系統經常發出異常訊號，「由於系統只要偵測到異常狀況，纜車就會啟動安全機制停止運行，此時我們就得馬上化身為驅鳥人，使用聲音驅鳥器或是不斷替換纜線防護材質，一來一往進行攻防戰。」除了驅鳥，貓纜維修人員有時也會化身園藝工人，「因為纜車運行有固定的動向範圍，如果樹木長得太高、侵入範圍內，我們就必須進行修剪。」　

塔柱索輪組的吊掛更換，需透過人員攀爬與機械吊掛才能完成，天候狀況的好壞將大幅影響維修進度。 （圖／台北捷運公司）
塔柱索輪組的吊掛更換，需透過人員攀爬與機械吊掛才能完成，天候狀況的好壞將大幅影響維修進度。 （圖／台北捷運公司）

需要進行例行維護的車廂，拆卸下來後會送至儲車區等待修繕。 （攝影／黃政達）
需要進行例行維護的車廂，拆卸下來後會送至儲車區等待修繕。 （攝影／黃政達）

收班後

車廂修繕與故障檢修

送別遊客、結束一天的營運後，維修人員會先按照排程，將要進行例行維護的車廂卸下送至儲車區，並將維護好的車廂重新換上，「貓空纜車共有149部車廂，平時有130部需投入載客使用，另有2部讓維修人員在巡檢時搭乘，只有17部車廂處於停運可檢修的狀態，因此車廂的檢修排程都需精密規畫。」更換完車廂，維修組的工作仍未結束， 從晚間11點到凌晨3點左右，要針對索輪、輪胎等驅動頻繁的項目進行故障檢修，凌晨3點至5點，要為車廂內的照明與無線電設備充電，當設備電力再度飽滿時，便又是新一天的循環起始，維修人員前往各自定位， 展開各項營運前的測試。

「每條纜車路線都有自己的使命。」在貓纜工作超過8年的周萬仁如此表示，「例如滑雪專用的纜車只在雪季載客，所以在營運前能有很長的檢修期，但貓空纜車不一樣， 它是全年都可搭乘的纜車，因此除了每週的停機大檢修，在平時還得兼顧日常的維修保養，遇到突發狀況更要立刻排除，對維修人員來說是非常大的挑戰。」

此外，貓空纜車從今年9月起，開始進行營運15年來首次全線纜索更換，由於貓空山區地形崎嶇，對換纜工作形成極大考驗。周萬仁表示，「這是非常龐大的維修計畫，每個維修員都必須上緊發條，搭配國外原廠技師一同進行快速拆裝與編接，才能在今年12月順利重新迎接旅客。」

縱使日復一日與笨重的機械為伍，不論酷暑寒冬都得爬上塔柱檢測，但只要看見纜車能順利運行，與每位搭乘旅客的笑容，對每位維修人員來說，就是最大的滿足與喜悅。

BOX：

周萬仁 （攝影／黃政達）
周萬仁 （攝影／黃政達）

姓名：周萬仁

職業：貓空纜車維修組組長

特質：細心、有耐心、刻苦耐勞。

工作任務：定期檢測設備、進行故障維修、排除各種突發狀況。

核心理念：維持纜車設備妥善率，提供安全又可靠的服務。

【完整內容請見《台北畫刊》10月號645期】。

台北畫刊第645期-與歷史進行對話　感受百年來的城市脈動
台北畫刊第645期-與歷史進行對話　感受百年來的城市脈動

相關新聞

清粥 半粥 飯湯 台北非常「粥」到

大概是二、三十年前，台北在復興南路二段上，從100號到140號間出現了五、六間的清粥小菜，最早的一家叫「可口美」，接著有「無名子清粥小菜」等等，每家幾乎都是24小時營業，從早到晚人聲鼎沸。我那時候在電視台主持政論節目，下了班通常已是9、10點，便偶爾會來復興南路吃宵夜，也經常會遇見電視或政治圈裡的朋友，有了這些名人的「交關」，更增添了店家的傳奇，生意沖沖滾。

台北真時尚 資深時尚觀察家盧淑芬、服裝設計師黃世舜

台灣早年雖為紡織大國，但早期多為代工形式，本地服飾品牌難有健全的發展空間，在相關產業人士的多方奔走下，台北市於近年創辦可媲美國際規格的時裝週活動。透過資深時尚觀察家盧淑芬和旅德服裝設計師黃世舜的對話， 帶讀者了解時裝週活動對服裝產業和一個城市的重要性，並看見「臺北時裝週」的未來展望。

台北的米其林綠星之旅

今年《臺北臺中米其林指南》首度頒發「米其林綠星」獎項，肯定在「永續美食」上有著領先作為的餐廳，它們或許是以友善環境的方式自行種植蔬菜、又或是致力於減少食物浪費、又或者與注重永續與公平採購的食材供應商合作、又或是減少使用塑膠包材……從食材到包材、從內場到外場、從菜色到建築，這些餐廳以實際作為證明永續與美食不僅不抵觸，更能相輔相成，攜手前進。

纜車運行安全的守護者 貓空纜車維修員

貓空纜車不僅是遊賞貓空地區的重要運具，纜車車廂於山谷間往返穿梭的景象，也已成為文山區的代表性景觀。貓纜作為重要的觀光與交通運具，其營運品質及安全性不容馬虎，透過纜車維修員每日詳盡用心的檢測、維修與保養，確保纜車能順暢安全的運作，讓來訪的國內外旅客都能搭乘貓纜暢遊貓空，乘興而來、盡興而歸。

文化時空旅人 重訪百年文藝場域

古新建築交織的大稻埕，曾是匯聚知識分子的寶地。百年前，蔣渭水、林獻堂等先賢在此創立台灣文化協會，揭開台灣新文化運動的序幕。在這個秋日午後，讓我們跟著書寫在地歷史的「故事」網站主編胡芷嫣一起漫步時光迴廊，穿梭在大稻埕的街區巷弄間，踏尋當年新文化運動的風起雲湧。

音樂時空旅人 回味舊城迷人樂曲

音樂是一種記憶載體，反映不同時代的社會背景與文化。1920、30年代的知識青年為了推動社會改革、實現理念，他們唱著自創的社運歌曲，用音樂傳達對理想家國的想像。百年後的今日，百合花樂團主唱林奕碩從生長的土地出發，融合傳統樂器與搖滾創作，用音樂展現新世代青年的自我主張與信念。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。