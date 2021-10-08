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文化時空旅人 重訪百年文藝場域

聯合新聞網 / 臺北畫刊
愜意午後，在胡芷嫣的領路下，於大稻埕踏尋新文化運動時期先賢的足跡。 （攝影／蔡耀徵）
愜意午後，在胡芷嫣的領路下，於大稻埕踏尋新文化運動時期先賢的足跡。 （攝影／蔡耀徵）

【文－翁珮恒、攝影－蔡耀徵】

古新建築交織的大稻埕，曾是匯聚知識分子的寶地。百年前，蔣渭水、林獻堂等先賢在此創立台灣文化協會，揭開台灣新文化運動的序幕。在這個秋日午後，讓我們跟著書寫在地歷史的「故事」網站主編胡芷嫣一起漫步時光迴廊，穿梭在大稻埕的街區巷弄間，踏尋當年新文化運動的風起雲湧。

參訪「渭水驛站」，認識台灣文化協會及新文化運動的發展脈絡。 （攝影／蔡耀徵）
參訪「渭水驛站」，認識台灣文化協會及新文化運動的發展脈絡。 （攝影／蔡耀徵）

台灣文化協會於靜修女中舉辦創立大會，先賢們在此宣示以文化改變台灣的初心。 （攝影／蔡耀徵）
台灣文化協會於靜修女中舉辦創立大會，先賢們在此宣示以文化改變台灣的初心。 （攝影／蔡耀徵）

台灣文化運動的先驅

走在延平北路二段，當年這一帶是熱鬧繁華的太平町，也是仕紳青年聚集的地方。「當時的知識青年認為，要改變台灣人的處境得從個人的文化內涵養成著手，因此成立了台灣文化協會。」胡芷嫣說，在受到嚴密監控的日本時代，要成立全國性文化組織並非易事，先賢們以蔣渭水開設的「大安醫院」為組織活動基地，並創辦第一份台灣人的報紙《臺灣民報》，作為「台灣人唯一的言論機關」與日本官報相抗衡，「那時候報紙的編輯室、印刷也都在大安醫院裡。」她指了指大安醫院的舊址，雖然現在已被拆除改建， 成為「義美食品」門市、「行冊」複合式空間與「廣隆進」菁仔行三間店面，但一旁由「蔣渭水文化基金會」進駐的「渭水驛站」， 如今依然保有舊時建築樣貌，協助旅人拼湊1920、30年代延平北路的興盛模樣。

彎過幾個路口，不知不覺就來到寧夏路上的「靜修女中」，「1921年10月17日， 先賢們就是在此舉辦台灣文化協會的創立大會。」佇立在校門口，細細閱讀鑲嵌在牆上的創始紀念牌，想像著前人曾經穿越身旁的校門，宣示文化的改造將為台灣帶來改變。胡芷嫣說，台灣文化協會、乃至於整個新文化運動的可貴之處，就是縱使當時政治環境嚴苛，先賢們不僅不會悲觀地認為台灣是個被殖民的小島，而是看到台灣在世界的位置，對台灣有很大的自信，如同蔣渭水曾言：「台灣是掌握世界和平的鑰匙，是國際重要的樞紐。」

老城文化啟蒙能量

接著胡芷嫣帶著我們從寧夏路回到延平北路二段，指著靠近保安街的店家說，「這間『維豐肉鬆』，在當時是『九間仔民眾講座』， 是文協在大稻埕的第二個講座兼讀報社。」她補充，台灣文化協會創立後，經常藉由文化講座、表演話劇、電影、讀報社等形式， 向民眾宣傳自由與人權思維，凝聚台灣人的主體意識，這些散布於大稻埕各處的文化啟蒙、知識傳播據點，可說是台灣新文化運動的推手。

此外，酒樓也是1920、30年代知識分子進行知識交流、廣結天下豪傑的重要場所。胡芷嫣說，「蔣渭水自己也曾在今日的延平北路二段上經營了『春風得意樓』。」接著她提到，「1920年，蔣渭水曾在春風得意樓，宴請在日本獲得飛行獎項後返國的台灣第一位飛行員謝文達，並發起購買『台北號』飛機活動。謝文達後來也在1923年開著飛機，在東京上空灑下印有『要求臺灣議會設置！』的傳單。」

今日的歸綏街、甘州街一帶，當年曾是台北夜晚最熱鬧的街區，開設了許多酒樓、娼寮。胡芷嫣也帶著我們來到當時大稻埕四大酒樓之一，位在歸綏街上的「江山樓」舊址，不難看出建築外觀還留有大型立面牆， 拿出江山樓老照片比對，今昔樣貌落差令人喟嘆，恍若在時空交會中喚起歷史回音。

1920、30 年代歸綏街一帶酒樓林立，成為文化先賢們知識交流、廣結豪傑的熱門據點，如今只剩下精細的建物外牆，呼應百年前的榮景。 （攝影／蔡耀徵）
1920、30 年代歸綏街一帶酒樓林立，成為文化先賢們知識交流、廣結豪傑的熱門據點，如今只剩下精細的建物外牆，呼應百年前的榮景。 （攝影／蔡耀徵）

持續找尋台灣的主體性

新文化運動不僅是為了反抗日本統治，更是呼籲民眾重視自己的文化，改善台灣的政治處境，是一種超乎自身利益的文化思想自覺浪潮。「台灣是台灣人的台灣。」蔣渭水的這句名言，代表他對自己、對台灣這座島嶼的既有文化有高度的自信心，也是從那時開始，台灣人自覺有屬於台灣的語言、台灣的歌、台灣的戲劇，進而催生了許多本土的文學家與藝術家，傳唱台灣的故事。

繞了半圈大稻埕，胡芷嫣領著我們再次回到延平北路上的渭水驛站，重新回味新文化運動在台灣歷史上的意涵。看著《臺灣民報》復刻展品，她補充，「新女性」的自主意識與獨立地位，是1920、30年代文化覺醒的重要議題，當時《臺灣民報》上常有對傳統女性角色、婚姻、自由戀愛等社會議題的開放討論，當時的摩登女性受到現代教育和思潮影響，也開始探索在丈夫、兒女之外「個人的主體性」，尋找屬於女性的自我意識。

「文化就是從土裡長出來的東西。」胡芷嫣認為，新文化運動如同一顆精神種子，深埋在台灣的土壤，隨著時空背景的不同，結出令人意想不到的果實。1920、30年代的新文化運動喚起了人們對自身文化主體性的重視，而台灣文化協會就是在歷史上開了頭， 作為後代文化運動的先驅。

最後胡芷嫣也建議，想了解台灣新文化運動的歷程與脈絡，不妨走趟位於錦西街的「台灣新文化運動紀念館」，這裡在日本時代是負責監督文協活動的台北北警察署，如今館內展示各種新文化運動相關史料，記載著先賢的腳步和新文化運動的脈絡。「不安於現狀，不斷地反思所處的時代。」胡芷嫣十分欣賞過去先賢的勇氣，也期許能延續先賢的力量，持續用不同方式開創屬於當代的「新文化運動」。

「台灣新文化運動紀念館」保存文化先賢奮鬥的歷史，提醒著當代人對現況的不斷反思。 （攝影／蔡耀徵）
「台灣新文化運動紀念館」保存文化先賢奮鬥的歷史，提醒著當代人對現況的不斷反思。 （攝影／蔡耀徵）

【完整內容請見《台北畫刊》10月號645期】。

台北畫刊第645期-與歷史進行對話　感受百年來的城市脈動
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