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友善城市 交通無障礙

聯合新聞網 / 臺北畫刊
一座友善宜居的城市，會兼顧不同群體的需求，好比為身障人士和高齡者建構無障礙的生活環境和服務，讓他們享有更便利與安全的空間。 （圖／DITL）
一座友善宜居的城市，會兼顧不同群體的需求，好比為身障人士和高齡者建構無障礙的生活環境和服務，讓他們享有更便利與安全的空間。 （圖／DITL）

【文ー張煥鵬．圖ーDITL、多扶事業】

一座友善宜居的城市，會兼顧不同群體的需求，好比為身障人士和高齡者建構無障礙的生活環境和服務，讓他們享有更便利與安全的空間。在台北，有許多專為高齡者與行動不便人士提供的無障礙服務，除了保障行動的便利與安全，更有助於他們參與社會中的各式活動。

讓視障者安心搭乘公車

對一般人而言，外出是件再平常不過的事，但對許多身障者和高齡者來說， 想要輕鬆自在穿梭於城市中，卻是高難度的挑戰。

以搭公車為例，它是許多人的生活日常， 卻是視障者的痛點，光是從自家出發至公車站，就必須克服許多難題，例如道路上大大小小的障礙、高低不平的騎樓等；好不容易公車來了，乘客們匆忙下車、上車，若無旁人的熱心協助，視障者很難立刻得知來車路線，或是找到上車的位置。

台灣科技大學設計系教授唐玄輝與校內多位師生組成跨領域團隊，致力於透過設計改善身障者及高齡者所面臨的社會問題。他們開發的「EyeBus」App即是從視障者、司機雙方的體驗角度出發，視障者可透過App發送乘車需求，並站在候車區等候，預約當下， 公車司機即可透過「車載系統」接收預約訊息，提早掌握視障者的乘車需求，進站時便能主動將前門停靠於「候車區」，方便視障者直接上車。視障者也能透過App的自動提醒功能，得知所預約的公車動態，不必再擔心上錯車，許多實際使用過的視障朋友都給予正面肯定。

唐玄輝認為，未來幫助視障者解決交通困境的各種App，在設計上都應著重「滿足全盲、低視能者手機使用習慣」、「滿足多樣交通預約場景」及「伴隨視障者完整旅程」三大重點。好比說，全盲者與重度視障者以依靠聽覺為主，而低視能者的行動接近明眼人， 仍有能力以視覺輔助操作智慧型手機，在產品的聽覺介面上，如何對重度視障者和低視能者有不同的設計卻又不互斥，便是開發此類App的重點。因此EyeBus在設計時便同時兼顧視覺與聽覺介面，以不需切換版本，就能滿足所有視障者的需求為目標。同時在介面的易用性設計上，包含著重聽覺指示的設計、不需經常切換使用模式等，讓他們在規畫路線或搜尋交通工具時，可以更加簡便。

透過「EyeBus」App 車載系統（左圖），公車司機能精準掌握視障者發出的乘車需求，並將公車前門精準停靠，方便視障朋友上車。 （圖／DITL）
透過「EyeBus」App 車載系統（左圖），公車司機能精準掌握視障者發出的乘車需求，並將公車前門精準停靠，方便視障朋友上車。 （圖／DITL）

透過「EyeBus」App 車載系統，公車司機能精準掌握視障者發出的乘車需求，並將公車前門精準停靠，方便視障朋友上車。 （圖／DITL）
透過「EyeBus」App 車載系統，公車司機能精準掌握視障者發出的乘車需求，並將公車前門精準停靠，方便視障朋友上車。 （圖／DITL）

為輪椅族提供接送服務

「只以健康人為中心的社會，並不是健康的社會。」多扶事業執行長許佐夫表示，出門購物、去公園運動和散步，是許多人生活的日常，但對行動不便的高齡者或是輪椅族而言，日常生活中總是有各種不便，例如上下樓梯、外出購物、就醫等，他們所面對的難題是一般人難以想像。

多扶事業是台灣第一家民營的復康巴士， 提供行動不便人士接送服務及爬梯機和各種輔具租借。有別於公營的復康巴士，多扶接送沒有身分限制，只要有需求，就算沒有殘障手冊一樣能預約。此外，特別選購歐洲進口的加大車款，可同時承載6位輪椅族，就連有遮棚的電動代步車也能搭乘，提供更安全、舒適的接送服務。

「EyeBus」App 在設計時以不需切換介面為考量，同時加強聽覺及視覺操作體驗。 （圖／DITL）
「EyeBus」App 在設計時以不需切換介面為考量，同時加強聽覺及視覺操作體驗。 （圖／DITL）

透過爬梯機的輔助，提高行動不便人士的外出意願，對照護者來說也更加省力。 （圖／多扶事業）
透過爬梯機的輔助，提高行動不便人士的外出意願，對照護者來說也更加省力。 （圖／多扶事業）

除了接送服務，多扶事業也為行動不便人士提供爬梯機租借服務，讓他們不再為上下樓梯而煩惱。有一名三十多歲的男子，因為車禍導致雙腿無法行走，從此怕帶給家人麻煩而不願外出，但有了爬梯機的輔助後，終於願意嘗試出門，縱使下樓過程依然需要家人協助，卻比以往單靠人力攙扶來得安全， 也減輕了家人的體力負擔。

為了讓行動不便人士也能與一般人一樣出門旅遊，多扶事業還另外成立了全台首家完整服務高齡者、身障家庭和輪椅族的旅行社「多扶假期」，提供客製化的服務和隨行管家陪伴，讓這些族群也能輕鬆出遊。曾有一組客人讓許佐夫印象深刻，她們都是四、五十歲左右的女性，從少女時代就結為好友，姊妹淘常一起出遊。上了大學後，其中一人因發生意外必須仰賴輪椅代步，這群好姊妹就再也不曾一起旅行，而多扶的無障礙旅遊服務讓這群久未一同出遊的姊妹再次相約，一路上大夥兒笑聲不斷，彷彿重回那段無憂無慮的青春時光。

多扶事業從解決行動不便者移動困境的初心出發，到進一步提供輔具、旅遊服務，在在都是為了給予他們更多踏出戶外的勇氣與決心。

無論是便利視障者搭乘公車的App，或是無障礙接送服務，都是以使用者的需求為核心價值，以更人性化的設計和服務，建構一個更有溫度的城市。

「多扶假期」提供客製化的旅遊服務，讓行動不便人士也能享受出遊樂趣。 （圖／多扶事業）
「多扶假期」提供客製化的旅遊服務，讓行動不便人士也能享受出遊樂趣。 （圖／多扶事業）

【完整內容請見《台北畫刊》9月號644期】。

台北畫刊第644期-職場人生相談　拆解新世代職涯之道
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