快訊

獨／今兩例境外移入為染疫埃及爸親屬 足跡達半個台灣

兩岸企業家峰會爆黑馬 郭台銘獲推任副理事長

唱一首台北的歌 創作歌手陳綺貞 × 饒舌歌手蛋堡

聯合新聞網 / 臺北畫刊
唱一首台北的歌 ——創作歌手陳綺貞 × 饒舌歌手蛋堡 （攝影／陳冠凱）
唱一首台北的歌 ——創作歌手陳綺貞 × 饒舌歌手蛋堡 （攝影／陳冠凱）

【文ー林佳蕙．攝影ー陳冠凱、Kuroshio．圖ー陳綺貞】

陪伴每個世代成長的歌曲，描寫一代人的情感，也描寫眾人的生活記憶。從流行歌曲中，我們聽到的不僅是音樂的流動，也聽見一地的文化與生活。藉由陳綺貞和蛋堡兩位創作歌手的對談，帶讀者了解歌詞背後的創作思維，並從中體會當下的城市脈動！

寫在歌詞裡的共同記憶

點播一首歌，有如打開腦海中的記憶膠捲。在台北出生成長的陳綺貞，至今還記得八〇年代由醫生作家陳克華填詞的〈台北的天空〉，當中有句歌詞是這樣寫的： 「台北的天空，有我年輕的笑容，還有我們休息和共享的角落」，她說：「那時候年紀還很小，對於歌詞的內容充滿了想像。原來我住的城市可以是大家休息和共享的角落，而我對這個城市的印象，的確會因一首歌的描寫而改變。」

台南長大的蛋堡，成長過程中經常造訪台北，因而當他聽到羅百吉1994年發行的歌曲〈人在走我在走〉時，總能勾起童年時期對台北的回憶，他說：「裡面有句歌詞寫到『在交通黑暗期的台北誰都不讓誰』，記得小時候外婆家位於延吉街和市民大道那一帶，附近有座復旦橋，很容易塞車，只要聽到這首歌，我就很有感覺。」

聽到蛋堡提起復旦橋，陳綺貞馬上想起自己就讀的敦化國小校歌中，有一段歌詞也提及這座橋，這個已消失的舊時建物，不但意外地透過歌曲留存在大家的記憶中，由此延伸的回憶，也引發兩人的共鳴，她笑著說： 「還記得台北市在蓋捷運時所經歷的那段交通黑暗期，整條復興南北路都被圍起來。那時我每天騎車到政大上課，塞在這段路的期間，身邊都是車子排放的廢氣，實在太難熬， 為了讓塞車時間有些消遣，常在安全帽裡哼歌創作，也算促成了一些作品。」

喜歡攝影的陳綺貞，拍下了某日台北的天際線，對她來說，這座天空之下的一切，就是她豐沛的創作靈感來源。 （圖／陳綺貞）
喜歡攝影的陳綺貞，拍下了某日台北的天際線，對她來說，這座天空之下的一切，就是她豐沛的創作靈感來源。 （圖／陳綺貞）

來自城市生活的豐沛靈感

成長過程所聆聽的歌曲，與生命記憶緊密交織，而對擅長創作的兩人，詞曲也成為他們寄情的載體。受〈台北的天空〉影響的陳綺貞，也透過寫下〈台北某個地方〉，表達自己對於台北的感情。她說：「我坐在便利商店的露台喝咖啡，看著路邊來來去去的學生和上班族，突然有一種『這就是我們共同休息的角落』的強烈情感油然而生，覺得應該要為自己如此愛戀、生活其中的城市寫一首歌，讓它留在我的生命中。」

於是，她在歌詞中寫道：「你最愛的角落， 便利商店的霓虹，高樓大廈擋住守護我的星座，當愛寫成了小說，開始就決定結果，多年以後見到你將擦身而過。」她笑著解釋， 這首歌看似獻給往日戀人的情歌，但訴情的對象其實是台北這座城市。有感於大家生活在這匆忙的城市，難免因各種原因只能擦身而過，她希望把這種惆悵轉化成大家都能懂的情歌，讓大家從中有所感受。

目前定居台北的蛋堡，亦自生活中汲取許多創作靈感。「台北生活便利、現代且能包容多元價值，卻也因為生活節奏很快，產生一種疏離感，但這無所謂好壞，這種疏離感反而讓我想要創作。」他認為，在這樣的狀態下，自己能以旁觀者的角度，記錄所經歷的事物。

他的創作單曲〈台北嘻哈故事〉便記錄了他在2006至2008年間初上台北的生活。他在歌詞裡寫到：「……熱騰騰的心血，不用多作介紹，歌才上傳就衝排行，舊雨新知都來嘗，究竟誰才狂，但當他走出08年的茶餐廳， 負擔依舊有點重，他不免擔心，那是那些年的痛，大家都沒吃飽……」當時他居住在淡水，常騎車到台北，有時只為買張刺激靈感的唱片，有時則找間飲品店寫歌到深夜，他說：「對我來說，台北是個追夢的地方，唱片公司集中在這裡，身為音樂人都會想來試看看，那時對台北有很多想像和憧憬，不覺得辛苦，這首歌記錄的就是這樣的心情。」

陳綺貞，創作歌手，曾創作多首膾炙人口的歌曲，〈台北某個地方〉是獻給台北的深情佳作之一。 （攝影／陳冠凱）
陳綺貞，創作歌手，曾創作多首膾炙人口的歌曲，〈台北某個地方〉是獻給台北的深情佳作之一。 （攝影／陳冠凱）

蛋堡，本名杜振熙，獲第32 屆金曲獎最佳華語男歌手獎和最佳華語專輯獎，曾推出〈台北嘻哈故事〉。 （攝影／陳冠凱）
蛋堡，本名杜振熙，獲第32 屆金曲獎最佳華語男歌手獎和最佳華語專輯獎，曾推出〈台北嘻哈故事〉。 （攝影／陳冠凱）

詞曲中無所不在的台北

陳綺貞與蛋堡兩人的創作靈感多來自於生活，台北孵育了他們絕大部分的作品，就算是不以台北為主題的歌曲，也都藏著台北的元素。蛋堡說：「不管住在哪裡，那個地方的人、食物、氣候、天空、街景、節奏都會影響你，而我在台北生活的感受早已內化在心中。」例如他的創作歌曲〈遇見〉寫的是在台北街頭閒晃時的心情；〈梅雨季〉則是以台北和雨的連結為靈感。

陳綺貞對此也表認同，她透露〈九份的咖啡店〉乍看歌名以為是以九份為背景，描寫的卻是台北市的忠孝東路，她說：「我剛開始寫歌的那一陣子，我會從學校騎著摩托車到忠孝東路和唱片公司開會，當時還不夠有自信的我，很擔心被否定，有回和唱片公司開完會後，就在回程的路上哭了，我透過這首歌傳達的其實是這座城市帶給我的壓力。」

每一首歌都藏著特定時期的創作心情，隔了一段時日再度聆聽，這些歌曲都成了一部時光機，讓他們重返創作當時的情境。面對日前突如其來的居家防疫期，兩人也特有感觸，相繼以創作記錄自己的心情。「那是一個史上最長的暑假，度過路上無人無車的午夜，龐大的壓力就在空中盤旋」，蛋堡的〈無盡之夏〉記錄了這個大家都只能待在家裡的夏天，「女兒從5月起就沒去學校，大家都說這是史上最長的暑假，我想把這樣的感受記錄下來，在外來的某個時間點，聽到這首歌的人，就可以回到這個夏天的感覺。」

陳綺貞認為，一首歌的內容若能反映人們共有的記憶或情感，無論過了多久，都有能感動人的力量。「我把大家在疫情中共同展現的情感，埋在〈夏天〉這首歌裡。」她透過歌詞記錄了這個特別的時分，也傳遞了另一種希望，她感性地說道：「這段期間很多人原有的計畫必須暫時擱置，『等不到雨水微風和溫柔的滿月』，我們無法控制老天要不要下雨，那是等不到的東西，你真正在意的人事物，才是你的夏天，只要它在，夏天就存在。」

時序中的夏天會過去，但歌曲雋永，心情也會隨之留駐，多年後當我們再回放這些歌曲，必然都能從其中埋藏的情感與記憶，再次感受自己與這座城市密不可分的關係。

蛋堡過去常和饒舌朋友們約在忠孝東路後巷的茶街聊天寫歌，這裡藏有許多舊時的創作回憶。 （攝影／ Kuroshio）
蛋堡過去常和饒舌朋友們約在忠孝東路後巷的茶街聊天寫歌，這裡藏有許多舊時的創作回憶。 （攝影／ Kuroshio）

【完整內容請見《台北畫刊》9月號644期】。

相關新聞

台北地標守護者 101觀景台保全

走進時髦摩登的信義商圈，醒目的地標台北101就在眼前。作為台灣第一高樓，台北101觀景台是國內外遊客的必訪之地。為了讓遊客能安全地享受絕佳的環視美景，觀景台每日都要進行嚴謹的樓層檢查及設備維護，以隨時應變緊急事件，而支撐起這縝密服務網絡的，正是能文能武的觀景台保全。

從牛肉砲到戰斧牛排 台灣人從忌諱到大啖特啖

清國境在1911年發生革命黨起義，終於「驅逐韃虜，恢復中華」，成立中華民國，而同時間在日本統治下的臺灣，也正歷經翻天覆地的變化。以民生的角度來看，根據最大報《臺灣日日新報》同年6月的報導，艋舺大稻埕區域的冰淇淋商人竟達500人之多，展開非常激烈的競爭；該報於10月24日也報導了今之臺南「公會堂」許多人正忙著品嘗由船運來臺的神戶牛所製作的西洋料理和鋤燒（壽喜燒）。在那個時節，外來的飲食，不管是冰淇淋或牛肉，都可見臺灣飲食文化進行著革命性的改變。

從文學作品探訪料理滋味

透過雙眼閱讀、行腳巷弄，去感受台北的飲食薈萃，是我在繁忙工作之餘，最不能放棄的療癒與放鬆。我喜歡吃冷熱各有特色的江浙菜，對於甜點有著龜毛挑剔的嚴苛標準，不怎麼愛喝手搖飲，卻對苦甘回喉的青草茶特有感情，現在，讓我們帶著《國宴與家宴》、《挪威的森林》與《採集人的野帳》這三本書，出發去追尋台北巷弄間的好味道。

求職之路 新鮮人的工作指南

時序邁入九月，也是許多離開校園的學子正式踏入職場的時間點，面對人生的新關卡， 社會新鮮人除了努力投履歷、增加面試機會外，隨著近來零工經濟、自由工作者等新型態工作模式崛起，也提供他們不一樣的職涯選擇。透過擁有多年職涯探索及諮詢經驗的「BetweenGos職場才女」社群網站創辦人Grace的分享，讓新鮮人在求職時，能有更多元的參考與指引。

自由之路 新生代的創業圓夢

畢業生離開校園後，除了投履歷成為受雇的一員，是否還有其他不同的路？有越來越多懷抱熱忱、擁有創新想法的新生代嘗試從「創業」出發，不論是選擇設立實體店面、成立個人工作室或經營網路平台，希望透過創業實現自己的夢想。且透過設計電商平台「Pinkoi」品牌顧問Kim以其接觸市場與輔導創業者的經驗，給予想要創業的新生代青年們值得參考的建議與指南。

唱一首台北的歌 創作歌手陳綺貞 × 饒舌歌手蛋堡

陪伴每個世代成長的歌曲，描寫一代人的情感，也描寫眾人的生活記憶。從流行歌曲中，我們聽到的不僅是音樂的流動，也聽見一地的文化與生活。藉由陳綺貞和蛋堡兩位創作歌手的對談，帶讀者了解歌詞背後的創作思維，並從中體會當下的城市脈動！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。