唱一首台北的歌 創作歌手陳綺貞 × 饒舌歌手蛋堡

【文ー林佳蕙．攝影ー陳冠凱、Kuroshio．圖ー陳綺貞】

陪伴每個世代成長的歌曲，描寫一代人的情感，也描寫眾人的生活記憶。從流行歌曲中，我們聽到的不僅是音樂的流動，也聽見一地的文化與生活。藉由陳綺貞和蛋堡兩位創作歌手的對談，帶讀者了解歌詞背後的創作思維，並從中體會當下的城市脈動！

寫在歌詞裡的共同記憶

點播一首歌，有如打開腦海中的記憶膠捲。在台北出生成長的陳綺貞，至今還記得八〇年代由醫生作家陳克華填詞的〈台北的天空〉，當中有句歌詞是這樣寫的： 「台北的天空，有我年輕的笑容，還有我們休息和共享的角落」，她說：「那時候年紀還很小，對於歌詞的內容充滿了想像。原來我住的城市可以是大家休息和共享的角落，而我對這個城市的印象，的確會因一首歌的描寫而改變。」

台南長大的蛋堡，成長過程中經常造訪台北，因而當他聽到羅百吉1994年發行的歌曲〈人在走我在走〉時，總能勾起童年時期對台北的回憶，他說：「裡面有句歌詞寫到『在交通黑暗期的台北誰都不讓誰』，記得小時候外婆家位於延吉街和市民大道那一帶，附近有座復旦橋，很容易塞車，只要聽到這首歌，我就很有感覺。」

聽到蛋堡提起復旦橋，陳綺貞馬上想起自己就讀的敦化國小校歌中，有一段歌詞也提及這座橋，這個已消失的舊時建物，不但意外地透過歌曲留存在大家的記憶中，由此延伸的回憶，也引發兩人的共鳴，她笑著說： 「還記得台北市在蓋捷運時所經歷的那段交通黑暗期，整條復興南北路都被圍起來。那時我每天騎車到政大上課，塞在這段路的期間，身邊都是車子排放的廢氣，實在太難熬， 為了讓塞車時間有些消遣，常在安全帽裡哼歌創作，也算促成了一些作品。」

喜歡攝影的陳綺貞，拍下了某日台北的天際線，對她來說，這座天空之下的一切，就是她豐沛的創作靈感來源。 （圖／陳綺貞）

來自城市生活的豐沛靈感

成長過程所聆聽的歌曲，與生命記憶緊密交織，而對擅長創作的兩人，詞曲也成為他們寄情的載體。受〈台北的天空〉影響的陳綺貞，也透過寫下〈台北某個地方〉，表達自己對於台北的感情。她說：「我坐在便利商店的露台喝咖啡，看著路邊來來去去的學生和上班族，突然有一種『這就是我們共同休息的角落』的強烈情感油然而生，覺得應該要為自己如此愛戀、生活其中的城市寫一首歌，讓它留在我的生命中。」

於是，她在歌詞中寫道：「你最愛的角落， 便利商店的霓虹，高樓大廈擋住守護我的星座，當愛寫成了小說，開始就決定結果，多年以後見到你將擦身而過。」她笑著解釋， 這首歌看似獻給往日戀人的情歌，但訴情的對象其實是台北這座城市。有感於大家生活在這匆忙的城市，難免因各種原因只能擦身而過，她希望把這種惆悵轉化成大家都能懂的情歌，讓大家從中有所感受。

目前定居台北的蛋堡，亦自生活中汲取許多創作靈感。「台北生活便利、現代且能包容多元價值，卻也因為生活節奏很快，產生一種疏離感，但這無所謂好壞，這種疏離感反而讓我想要創作。」他認為，在這樣的狀態下，自己能以旁觀者的角度，記錄所經歷的事物。

他的創作單曲〈台北嘻哈故事〉便記錄了他在2006至2008年間初上台北的生活。他在歌詞裡寫到：「……熱騰騰的心血，不用多作介紹，歌才上傳就衝排行，舊雨新知都來嘗，究竟誰才狂，但當他走出08年的茶餐廳， 負擔依舊有點重，他不免擔心，那是那些年的痛，大家都沒吃飽……」當時他居住在淡水，常騎車到台北，有時只為買張刺激靈感的唱片，有時則找間飲品店寫歌到深夜，他說：「對我來說，台北是個追夢的地方，唱片公司集中在這裡，身為音樂人都會想來試看看，那時對台北有很多想像和憧憬，不覺得辛苦，這首歌記錄的就是這樣的心情。」

陳綺貞，創作歌手，曾創作多首膾炙人口的歌曲，〈台北某個地方〉是獻給台北的深情佳作之一。 （攝影／陳冠凱）

蛋堡，本名杜振熙，獲第32 屆金曲獎最佳華語男歌手獎和最佳華語專輯獎，曾推出〈台北嘻哈故事〉。 （攝影／陳冠凱）

詞曲中無所不在的台北

陳綺貞與蛋堡兩人的創作靈感多來自於生活，台北孵育了他們絕大部分的作品，就算是不以台北為主題的歌曲，也都藏著台北的元素。蛋堡說：「不管住在哪裡，那個地方的人、食物、氣候、天空、街景、節奏都會影響你，而我在台北生活的感受早已內化在心中。」例如他的創作歌曲〈遇見〉寫的是在台北街頭閒晃時的心情；〈梅雨季〉則是以台北和雨的連結為靈感。

陳綺貞對此也表認同，她透露〈九份的咖啡店〉乍看歌名以為是以九份為背景，描寫的卻是台北市的忠孝東路，她說：「我剛開始寫歌的那一陣子，我會從學校騎著摩托車到忠孝東路和唱片公司開會，當時還不夠有自信的我，很擔心被否定，有回和唱片公司開完會後，就在回程的路上哭了，我透過這首歌傳達的其實是這座城市帶給我的壓力。」

每一首歌都藏著特定時期的創作心情，隔了一段時日再度聆聽，這些歌曲都成了一部時光機，讓他們重返創作當時的情境。面對日前突如其來的居家防疫期，兩人也特有感觸，相繼以創作記錄自己的心情。「那是一個史上最長的暑假，度過路上無人無車的午夜，龐大的壓力就在空中盤旋」，蛋堡的〈無盡之夏〉記錄了這個大家都只能待在家裡的夏天，「女兒從5月起就沒去學校，大家都說這是史上最長的暑假，我想把這樣的感受記錄下來，在外來的某個時間點，聽到這首歌的人，就可以回到這個夏天的感覺。」

陳綺貞認為，一首歌的內容若能反映人們共有的記憶或情感，無論過了多久，都有能感動人的力量。「我把大家在疫情中共同展現的情感，埋在〈夏天〉這首歌裡。」她透過歌詞記錄了這個特別的時分，也傳遞了另一種希望，她感性地說道：「這段期間很多人原有的計畫必須暫時擱置，『等不到雨水微風和溫柔的滿月』，我們無法控制老天要不要下雨，那是等不到的東西，你真正在意的人事物，才是你的夏天，只要它在，夏天就存在。」

時序中的夏天會過去，但歌曲雋永，心情也會隨之留駐，多年後當我們再回放這些歌曲，必然都能從其中埋藏的情感與記憶，再次感受自己與這座城市密不可分的關係。

蛋堡過去常和饒舌朋友們約在忠孝東路後巷的茶街聊天寫歌，這裡藏有許多舊時的創作回憶。 （攝影／ Kuroshio）

【完整內容請見《台北畫刊》9月號644期】。