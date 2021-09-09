台北地標守護者 101觀景台保全

【文－韋森 攝影－林冠良】

走進時髦摩登的信義商圈，醒目的地標台北101就在眼前。作為台灣第一高樓，台北101觀景台是國內外遊客的必訪之地。為了讓遊客能安全地享受絕佳的環視美景，觀景台每日都要進行嚴謹的樓層檢查及設備維護，以隨時應變緊急事件，而支撐起這縝密服務網絡的，正是能文能武的觀景台保全。

安全維護

確保遊客參觀安全

每天早上，在台北101尚未營運前，觀景台保全們早已穿梭在各樓層，執行例行巡檢工作。從5樓售票處與認識台灣展區開始， 接著搭乘超高速電梯直達89樓室內觀景台及4D觀景體驗區，檢視每一個角落都安全無虞後，依序至91、101樓、頂層及最後離場的88樓各展區，確認各樓層門禁設備開關是否能正常開啟，最後再分散至各指定哨點，準備迎接遊客。

營運時間一到，遊客的興奮騷動之情， 熱絡了觀景台的氣氛，各種需求與狀況也紛至沓來，作為第一線接觸遊客的觀景台保全，「我們除了引導遊客入內參觀與指引動線，也要隨時注意遊客安全。」台北101觀景台保全王長明說，例如在101樓頂層的設施Skyline天際線460，活動進行時他們需要協助確認確保裝備是否緊扣在行進滑軌上， 並維持參觀隊伍的動線順暢以及注意參觀安全等，同時也得隨時注意遊客是否有攀爬欄杆等危險行為。他說明，每位保全在值勤時都需要隨時觀察遊客的動向及狀態，若發現行為怪異，就會即時通報，以縝密的保全網絡維持場域安全，過去曾有遊客在電梯裡略有口角衝突，透過保全同仁間訊息的快速通報，當遊客步出電梯就立刻被分散帶開，化解了不必要的爭執。

觀景台保全平時需定期參與消防安全設備操作及逃生避難演練，才能在災難或異常狀況發生時，即時提供正確引導。 （攝影／林冠良）

Skyline 天際線460 是亞洲最高的360 度戶外觀景層，若有活動進行時，保全須全神貫注遊客的動向及需求。 （攝影／林冠良）

危機處理

快速應變安撫人心

台北101觀景台位於垂直場域，共分布於7個不同樓層，更加挑戰保全人員危機處理的能力與判斷，因此每一位觀景台保全皆需充分熟悉大樓逃生動線，且每年都要進行兩次消防安全設備操作演練及逃生避難演練， 須在時間限制內從91樓向下步行至1樓，藉此確保體能及對大樓場域的熟悉度，以便在遇到緊急狀況時，能快速而正確地引導遊客及人員疏散。

台灣颱風、地震發生頻繁，置身高樓中感受更是強烈，縱使有「鎮樓之寶」⸺風阻尼球坐鎮，造成的搖晃仍可能帶來危害，以及引起遊客恐慌。因此每當有地震、強風等狀況發生時，觀景台保全必須立刻做出判斷，搶在最短時間內固定或移除可能造成危害的物品或設施、備妥必要的防災設備，更重要的是要花時間與耐心安撫遊客的情緒，讓他們安心、迅速地移動到安全場域。

接獲颱風警報時，觀景台保全要立即進駐現場巡查，固定或移除任何可能會被風吹飛的物品，如預期豪大雨還需要在各出入口增設擋水板防護避免滲水。 （攝影／林冠良）

觀景台保全與客服形成縝密的現場服務網，保持絕佳默契，除了維持排隊秩序，也要適時引導及協助遊客需求。 （攝影／林冠良）

多重任務

支援場域各項環節

由於社會上對保全工作普遍仍抱有刻板印象，「在許多人眼裡，保全屬於退休及中高齡族群的基層勞動工作，就算工作地點位在國際知名觀光景點，也只要輕鬆地站著等下班就好。」其實不然，王長明指出，觀景台的保全工作需長時間站在戶外，除了得忍受酷暑高溫，冬日體感溫度又比平地低了5度，若遇寒流來襲更是刺骨難耐，得有良好的環境適應力才能扛受得住。

不僅如此，由於台北101的國內外遊客眾多，又是國際會議舉辦熱點，對場域的安全維護要求也更高，因此擔任101觀景台保全，不僅要全時處於高度警覺狀態，也要機警地鎖定耳邊對講機傳來的情報，即時給予其他駐點同仁必要的支援。

此外，工作之餘也必須不斷精進自我，「台北101觀景台可說是各國遊客造訪台北的必訪景點，每一位工作人員都代表著台北的形象。」王長明說，在這裡擔任保全要具備國際觀，更要提升外語能力，自己會在休閒時藉由看影劇、閱讀語言書籍學外語，面對外籍遊客時才不會慌張，能以適當的語彙搭配語氣、表情及肢體動作，傳遞正確訊息。除了精進語言之外，由於正值疫情期間，有關防疫新知也需掌握，例如隨時關注政府機關發布的場域防疫措施及標準，提供遊客更加安心的服務。

工作使命

給遊客最安心的指引

對王長明而言，在海拔400公尺以上的高空工作，能以俯瞰的視角感受城市風貌的改變、在地震或颱風時感受風阻尼球展現的平衡保護力，這都是只有在台北101觀景台工作才能有的獨特經驗。

「而最令人感動的，還是每日接觸的遊客， 尤其是當他們對你說一聲『謝謝』時。」王長明笑著說，當遊客興奮而熱絡地跟我們分享，在高空中看到的台北有多令他們感到驚豔，不僅成就感油然而生，更以台北為榮。「當下真切地認為， 自己的工作非常有意義。」

不只要能「武」，還得能「文」，觀景台保全工作除了要具備高度警覺性面對來自四面八方的遊客，也得持續自我精進，更要以高EQ與遊客互動、溝通，以提供遊客最周全的服務、最安心的指引，讓遊客能「安全遊、開心玩」，留下美好的旅遊記憶。

BOX：

王長明 （攝影／林冠良）

姓名：王長明

職業：台北101觀景台保全

特質：高警覺性、充沛體力、耐心、具服務熱忱

工作任務：管控及巡檢台北101觀景台營業場域、出入動線及安全設備， 確保遊客玩得安全又盡興。

核心理念：用心接待各國遊客，確保遊客安全。

【完整內容請見《台北畫刊》9月號644期】。