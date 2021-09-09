自由之路 新生代的創業圓夢

【文－張雅琳 圖－ Pinkoi】

畢業生離開校園後，除了投履歷成為受雇的一員，是否還有其他不同的路？有越來越多懷抱熱忱、擁有創新想法的新生代嘗試從「創業」出發，不論是選擇設立實體店面、成立個人工作室或經營網路平台，希望透過創業實現自己的夢想。且透過設計電商平台「Pinkoi」品牌顧問Kim以其接觸市場與輔導創業者的經驗，給予想要創業的新生代青年們值得參考的建議與指南。

勤做功課為創業做好準備

Kim指出，相較於其他鄰近國家，台灣的創業環境是相對友善的，像日、韓社會均認為年輕人應有一份穩定的工作才是正途，台灣的社會風氣相對包容開放，讓年輕人擁有更多選擇的空間，「這也鼓勵他們將『創業』放在職涯的選項裡。」

對於打算創業的社會新鮮人，不論從線上或實體切入，Kim有三個建議。首先，要了解自己的「品牌體質」，換言之，就是確定自己的產品定位，這也牽涉到定價策略、通路選擇等後續作業，「第一步要先確立好， 如果風格在大眾、小眾之間隨意切換，那你永遠抓不到目標受眾。」

再來，基礎的「商業思維」是必備的， Kim表示許多人在將想法變成產品時，因為沒有正確估算所有可能衍生的成本，經常是賣一個賠一個，導致血本無歸，再好的構想也只能無疾而終。做到前面兩點後，最後仍必須「持續優化」、與時俱進，才能在眾多競爭者中保有一席之地。

Kim 以自身的品牌輔導經驗及對市場的洞察，協助創業者了解市場趨勢、擬定創業方向，進而做好創業準備。 （圖／Pinkoi）

善用資源建立互助生態圈

近年新創產業成為顯學，從政府部門到民間單位都看見這股熱潮，提供多面向的資源與服務來推動新創產業發展。「在這樣的環境中，很多中小型品牌迎來了蓬勃發展的機會。」Kim建議，缺乏相關產業資源的年輕創業者，不妨在起步時多加運用。

以新創基地來說，台北市政府建置多處創業基地，協助創業者取得資源、鏈結市場， 陪伴新創團隊度過艱辛的草創時期。這些基地各具特色，例如D.Lab明倫設計新創基地， 就提供了策展空間、設計交流平台、諮詢輔導資源等服務，滿足新創團隊的不同需求。

Kim也建議新鮮人可以多加入相關社團或社群，「裡頭有許多非常熱心的成員，他們很願意分享自己的經驗，給予新手建議。」例如Pinkoi不定期舉辦各種類型的設計師聚會，讓品牌之間互相交流，建立起互助生態圈，在創業這條路上不會感覺自己是在孤軍奮戰。

除了和同行交流、從經驗中學習外，在網路資訊爆炸的時代，還有許多免費的線上課程和講座，能提供創業新鮮人所需養分。Kim以自家的線上教學中心「Pinkoi Academy」為例，網站內集結許多品牌營運資訊，從著作權知識、如何拍攝商品照、撰寫文案到如何行銷品牌，讓創業者可以藉由線上課程自我進修。

最後，與其閉門造車，不如親自接觸市場， 了解自己品牌的客群，獲得使用者回饋，進而修正產品，這對創業者至關重要。以自創品牌為例，現在有很多不定期的市集活動和快閃店（Pop-up Shop），都是新鮮人可以快速了解市場反應的方式。

市集活動提供創業者接觸不同類型消費者，是了解市場反應的好機會。 （圖／Pinkoi）

Pop-up Shop 快閃店具有話題性可以吸引消費者注意，同時也提供創業者品牌露出的機會。 （圖／Pinkoi）

掌握與消費者接觸的機會

Kim觀察到， 初出茅廬的創業者可概分為「憂慮派」和「樂觀派」。前者可能很有實力，卻因顧慮太多而裹足不前；後者則是滿懷熱忱，但卻可能過於一股腦投入，而未深思理想與現實的區別，「如何在自我滿足、發揮個人特色的同時，也讓消費者買單，創業者要能拿捏其中的平衡。」

如何避免落入上述窠臼？她歸納出三點關鍵。「第一，商品的原創性是否具備足夠的亮點。」例如現在市面上越來越多台灣茶類、美妝保養商品深獲日港澳消費者喜愛， 還有原住民工藝編織轉型成時尚品牌，也很受歐美市場青睞，「他們的出發點都很簡單， 就是用自己原有的東西，去轉化成現在消費市場少見的內容。」

其次，「必須要與市場需求保持密切連結」。她笑說：「不可能只靠一、兩種商品就賣上五年、十年。」比方前陣子疫情嚴峻， 民眾購買服飾的需求大幅降低，當時就有一些時裝品牌嗅到商機，轉而開發並推出各種圖樣的口罩，滿足新的市場需求。

最後Kim要提醒的是，現在是溝通品牌價值的時代，「在擁有很多選項的情況下，消費者會更重視消費行為能帶來的附加價值。」她回憶自己曾接觸過募資起家的新創環保杯品牌，就搭上了近年盛行的環保意識而廣受矚目，「對消費者來說，可以降低對環境不友善的罪惡感，會成為他購買這項產品的利多。如何增加產品的附加價值，是時下的創業者在跨出第一步前就該想到的。」

要想開創自己的一片天，Kim強調最重要的是心態是否到位，「你是不是真的想讓這件事情成真？能不能自律地推進事業進度？ 這都不是任何人可以幫你的。」她笑說雖然結論很老生常談，但年輕人的本錢就是有足夠的容錯空間，跌倒了也能很快再站起來。

Kim也指出，網路時代帶來消費型態的轉變，現在許多消費者即使在實體店面接觸商品，最後還是會回到線上消費；另一方面， 網路平台也提供資本額相對不充裕的年輕人，一個門檻較低的創業環境，這些條件都為新生代創業者帶來更多創業可能。人生有夢，但創業維艱，做好準備，踏上創業之路一圓自己的夢想吧！

Pinkoi 不定期舉辦品牌創業者聚會，提供創業者拓展人脈的機會，創業者也可交流市場趨勢，找到新的商業契機。 （圖／Pinkoi）

（台北市產業獎勵補助計畫）

提供創業、研發、品牌、育成等創新補助及投資獎勵補貼，不限業別、無資本額門檻限制，只要是台北市的中小企業，投資案具有創意、特色或發展潛力，均可提出申請。

台北市民當家熱線 1999轉1428、1429

【完整內容請見《台北畫刊》9月號644期】。