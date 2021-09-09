求職之路 新鮮人的工作指南

【文－田育志 攝影－留榮鋒 圖－BetweenGos 職場才女】

時序邁入九月，也是許多離開校園的學子正式踏入職場的時間點，面對人生的新關卡， 社會新鮮人除了努力投履歷、增加面試機會外，隨著近來零工經濟、自由工作者等新型態工作模式崛起，也提供他們不一樣的職涯選擇。透過擁有多年職涯探索及諮詢經驗的「BetweenGos職場才女」社群網站創辦人Grace的分享，讓新鮮人在求職時，能有更多元的參考與指引。

踏入職場第一步的準則

「我當初也很迷惘，不知道自己適合什麼樣的工作。」曾經也是職場新鮮人的Grace說道，多數人在選擇第一份工作時，常擔心第一步走錯就完蛋了，導致求職過程壓力大，焦慮感也高；事實上，Grace認為新鮮人常常是「害怕做錯決定」，初次接觸職場， 對產業、工作職稱甚至市場需求了解不多是正常的，都得累積經驗才能逐漸熟悉。

Grace提醒，在求職過程中，「好好閱讀每份職缺的工作需求」是重要的第一步，切忌以同一套履歷應徵各項工作，而是要針對產業類別做調整。她舉例說道，行銷工作強調洞察力與觀察力，過去在校園若曾經營過社群，放入履歷就會大大加分；行政工作在意的則是效率，團隊合作或優化流程經驗都會是履歷中的亮點；若是要爭取業務性質的工作，前面提到的幾項能力反倒是其次，若曾有尋求贊助的經驗會讓履歷更吸睛。

順利進入面試環節，也應依據產業性質選擇服裝，例如銀行業與金融業以西裝為主； 應徵廣告業或新創公司時，則可以選擇較輕鬆、休閒的服飾，「重點還是要穿得整齊、有精神。」而與面試主管的應答，Grace認為「展現積極性」相當重要，但她也提醒， 不要一味強調自己是要進公司學習，「公司開職缺是希望找到有貢獻的人，不是只想讓你來學習，但還是可以適度提及自己願意學習、更有實作的能力。」

若應徵的是廣告或新創產業，服裝穿搭可較輕鬆休閒，展現個人特質。 （圖／BetweenGos職場才女）

若應徵金融或傳統產業，正式簡潔的款式更能展現沉穩與成熟的態度，面試前也需確認服裝是否整齊，才能給予面試官好印象。 （攝影／留榮鋒）

零工經濟與自由接案之路

談到近年興起的零工經濟，曾待過一般公司組織、也做過接案工作的Grace務實分析， 她認為新鮮人如果需要立即性的經濟收入， 的確可以嘗試這一類工作，但若從長期職涯規畫的角度來看，仍需要好好考量。「零工經濟是以時間來換取金錢，如果長期一直只從事像外送這類工作，不易培養專業技能，被取代性很高，當有下一個願意接受更低薪資的人出現，你馬上就失去競爭力了。」

同樣的思考也適用於自由工作者，Grace直言，一畢業就選擇自由接案工作頗為可惜， 雖然進入一般職場未必總是一帆風順，但卻能從與不同個性、價值觀的夥伴一起工作的過程中，磨練出協同合作的能力。此外，自由工作者並不如想像中輕鬆，需自行處理勞健保，薪資也較不穩定，「自由工作者其實等同於一人公司，接案、出合約、收款等都得獨力完成，如果曾在公司組織工作過，會較熟悉這些流程與所需具備的基本知識，也較能保障自己的勞動條件。」Grace更強調， 以接案為業，要擁有很強大的一技之長，「這樣別人才願意付費購買你的專長，才有辦法走得長遠。」

因此Grace建議，有志朝接案發展的新鮮人不妨先累積多方經驗，之後再轉換為自由工作者，台北有許多接案公司，新鮮人第一份工作可以從接案公司做起，不僅可以熟悉接案生態，對於客戶要求、市場定價、相關法令規章等產業生態也能有初步了解，甚至能藉此累積人脈、認識未來的潛在案主，為之後自由接案預作準備。

接案公司會處理性質多樣的專案，提供想朝接案發展的新鮮人接觸不同職場，與不同背景、特質的人們合作的機會。 （圖／BetweenGos職場才女）

曾從事導演、演員、舞者等不同領域接案工作的Grace 認為，擁有一技之長才能在職涯走得長遠。 （圖／BetweenGos職場才女）

危機也是轉機的換位思考

這一、兩年受疫情影響，許多產業受到衝擊，也增加求職變數，不少社會新鮮人對此感到焦慮，不過Grace反倒認為，危機有時反而是轉機。例如疫情雖讓實體互動受限， 卻促成電商或是線上產業逆向成長，產生了人員擴編的需求，建議新鮮人不妨從正面角度去思考疫情所帶來的工作機會。

另一方面，許多企業因為疫情被迫進行數位轉型，這正是作為網路原生世代新鮮人的優勢，Grace提醒：「與其認為長輩都不懂， 不如想想如何把數位化的資訊轉換成他們聽得懂的語言，反而會提升自己在職場的優勢。」同時，如果對於網路資訊有足夠的敏銳度，能嗅出市場趨勢，對於資方來說更是不可多得的人才。

不論選擇什麼樣的工作，Grace鼓勵年輕人應該要多做嘗試，她也強調，新鮮人應該去思考：「希望自己在工作上累積什麼？」不論是人脈、實戰經驗或是金錢收入，在從事每份工作的過程中，都能有所成長，這才是最重要的。

新鮮人可藉由參加座談學習求職技巧，了解職場趨勢，並從經驗分享中思考如何發展職涯。 （圖／BetweenGos職場才女）

（台北市職能發展學院）

提供市場化、客製化的職能培育及進修課程，提升參加者的就業競爭力，不僅能滿足新鮮人學習新技能的需求，還能事先對職場有所了解，順利踏上職涯起點。

台北市職能發展學院

【完整內容請見《台北畫刊》9月號644期】。