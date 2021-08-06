提筆書寫 理解自我療癒身心

【文ーStella Tsai．圖ーDate Myself、50+】

隨著疫情帶來的不安定感，坊間興起各式紓壓、放鬆身心的工具和祕方，早在20世紀初期，「表達性書寫」（expressive writing）就已被廣泛運用在心理治療上，用以減少負面情緒與憂鬱，美國社會心理學家James W. Pennebaker的研究也證實，書寫過程中的「情緒性揭露」有助於理解自我與舒緩內心壓力。近年興起以書寫為媒介的工作坊，協助參與者找尋自我，並從中獲得療癒。

提筆、覺察

與身體來場療癒的約會

療癒書寫品牌「Date Myself」，除了關注憂鬱症議題，也思考如何在生活中自我覺察、處理情緒，並透過書寫進行療癒。創辦人陳君芃觀察到，人們常常忽略將時間留給自己的重要性，因此面對情緒時，總是找不到表達與抒發的方式，因此她從自身的職涯經驗提取「書寫」這個動作，設計成任何人都能輕鬆觸及的書寫療癒工具。

近年興起以書寫為媒介的工作坊，協助參與者找尋自我，並從中獲得療癒。 （圖／Date Myself）

選擇手寫而非電腦打字，是陳君芃刻意且堅持的方式，「拿筆寫字，使用自己的肌肉，將注意力轉移到身體上。」今年在南機場再生聚落「一碼IMMA」舉辦的書寫工作坊，陳君芃引領學員行走在老眷村社區裡，觀察每一家戶的外觀，從中找尋空間中的特色。接著她在紙上用蠟筆畫出不同顏色，並邀請學員再次走進空間，找尋與蠟筆顏色相應的物件，再試著用文字直觀地描述對物件、空間的嶄新發現。透過顏色的指引誘發觀察，學員會察覺到一開始觀察家戶時所遺漏的細節，並以書寫來抒發對物件的新感受，達到陳君芃想傳遞的⸺將注意力轉移到身體。運用這種方式重新看待自己與事件的關係，進一步落實在日常中，有助於理解自我情緒與對周遭事物的觀察。

因此Date Myself的課程設計多半會融入五感的身體覺察，例如結合慢旅與書寫的兩天一夜小旅行，「旅行是利用大自然協助自己抽離日常的焦慮。」陳君芃解釋，「走在大自然的土地上，身體的情緒感知會放大。」接著她會引導學員從觸覺、聽覺、嗅覺以至味覺，重新感受大自然，並以文字寫下身體對環境的覺察與反應。過程中，每個人的反應不盡相同，有人身處大自然就獲得療癒，有人則在書寫的過程中，重新審視自己的人生歷程，進而對生命產生全新的感動。

受到疫情影響，Date Myself取消了實體工作坊，設計了如交換日記的「誰來書寫」活動，邀請大家寫下疫情期間如何思考家庭、處理感受、與自己共處等日常觀察，透過郵寄交換筆記本的方式，閱讀彼此的日常觀察並書寫對話，互相療癒，也一起記錄下這段特別的日子。「我的想法是，每個時代都有自己的樣子，每個人都是這時代底下的一小篇章，我想邀請大家一起自由的書寫，從中找到自己的樣貌。」

疫情期間，Date Myself 設計了交換筆記本活動，讓彼此仍能透過書寫，分享這段時期的日常觀察。 （圖／Date Myself）

放下成見

享受輕鬆的書寫

同樣是提筆書寫，專為50 歲以上族群創立的熟齡媒體「50+」，則在50+學院系列課程中無獨有偶地開設「生命寫作工作坊」，以「回憶」和「生命」為主題，邀請學員寫下豐富的人生故事。「年歲給人的禮物，是故事。」熟齡媒體50+總編輯王美珍說，人活得越久，經歷越豐富，累積的故事也越多，能在50歲這個年紀寫下過往，是一種生命的自我整理，格外有意義。

工作坊邀請從事書籍出版多年的陳郁馨擔任授課老師，藉由她二十多年的出版與寫作經驗，設計專屬50 歲以上族群的寫作課程。有鑑於這個族群曾經歷過往台灣制式化的語文教育，因此他們通常無法隨心所欲、不拘格式地書寫出內心的想法，陳郁馨希望能打碎並重啟他們對文字與書寫的既定想像。「一定要寫成特定的模樣才是好文章嗎？」陳郁馨拋出這個疑問，撇除常見資深作家分享與制式的寫作技巧，她以一系列有趣且充滿互動性的課程，引導學員重新認識書寫的樂趣。

課程分為兩個階段，先請學員提筆寫下回憶、事件與感受，看見過去；接著引導他們將這些碎片化的文字，修整成完整的文章。陳郁馨強調，第一階段「看見」是核心，學員得以從全新的視角看待記憶與過往，有人因此重新審視與家人的關係，並從最初的拒絕面對，到跨出觀察的腳步，最終甚至能找到合適的句子描述與抒發，在書寫中與過往和解。

同時，課程也融入創造性的活動，如口頭接龍遊戲，在輕鬆的說笑中，卸下學員對文字的心防。「一場正經八百的會議，其成效興許還不及與同事胡說八道15分鐘。」陳郁馨笑說，由於這個年齡層的學員對書寫和遣詞用字較為謹慎與嚴肅，她希望透過有趣的活動，讓學員習慣隨意說話、想到什麼就說什麼。「敢說，才能敢寫。」讓學員輕鬆地寫，並能享受書寫，是課程最重要的過程。

王美珍分享一名學員在課後寫下的文字：「你的再次溫存，讓我回到以往的歡愉，我試著放手，卻又不由自主想看手機。好不容易下定決心離開，你又像沒入湖中的石子，沒有一絲漣漪的離去，像極了愛情。」作者將操作股票的焦慮，比喻成戀愛的關係，將日常的焦慮化為字句珠璣，也為流轉的情緒找到抒發的出口。

在書寫的過程中，有人重新察覺疏於觀察的外在環境，以及被自己忽略的情緒，進而重新形塑對事物的認知與感受，為情緒找到抒發的出口；也有人透過書寫，重新觀看、整理過往，建構對生命的全新體悟，繼續創造更豐富的生命旅程。書寫，是一場不分年齡、目的與時空的療癒行動。

50+ 學院的寫作課程中，規畫觀摩其他學員的作品，作為啟發學員下筆的靈感。 （圖／50+）

陳郁馨在課堂上引領學員觀察自我內心，進而書寫具有抒發意義的文字。 （圖／50+）

【完整內容請見《台北畫刊》8月號643期】。