【文ー林佳蕙．攝影ー顏涵正．圖ー周瑞祥、蘇仰志】

8月迎來父親節，在這個一年一度的歡慶時分，透過周瑞祥和蘇仰志這兩位新一代父親的對談，分享其成為父親後的轉變，了解不同世代的教育價值觀，並帶讀者認識台北市的育兒環境與資源，讓作為爸爸成為充滿期待的事！

新生命帶來的價值觀轉折

因新生命的誕生而全然改變自己，若非親身體驗，實難領會箇中滋味。「雜學校」創新教育展創辦暨策展人蘇仰志和魔術師周瑞祥皆異口同聲表示，在孩子出生前，很難想像有個人的重要性會超越自己。

「愛情雖然偉大，卻很難超越自身的重要性；工作就算再有遠大的抱負，也不願拚掉自己的健康。直到孩子出生，才知道父愛可以讓自己不顧一切，只為給小孩最好的事物，甚至願意在危急時為他犧牲。」談起8歲的兒子，眼神中充滿慈父光輝的蘇仰志，早年並不覺得教育議題和自己有關，卻在兒子出生後，萌生改變台灣教育環境的想法，鼓起勇氣籌辦了創新教育展，希望藉此讓新一代父母了解除了學校的制式教育外，還有各式各樣啟發小孩的教育方式，他說：「有了小孩後，人生的價值觀會改變，我開始覺得自己該為教育做點什麼事。」

台北爸爸好幸福——魔術師周瑞祥 × 策展人蘇仰志 （攝影／顏涵正）

也許，孩子就是這個世界上最動人的魔術。周瑞祥於「2019台北藝術節」時，曾在節目「新人類計畫」，探討哪些事物可被定義為魔術。當時初為人父的他，正因新生兒為自身價值觀帶來的改變而感到震撼，覺得這一切就像魔術一般，便讓當時才4個月的兒子上台，透過這樣的內容設計，傳達他認為孩子如同一種魔法，能讓父母價值觀產生根本上的改變。他說：「我有兩隻狗、四隻貓和一隻鳥，家裡就像動物園一般，我從來不覺得有任何小孩可以像這些動物一樣可愛，這種想法卻在自己的小孩出生後完全改觀。」他想起妻子待產前，兩人談到若生產過程發生不測，妻子選擇保留小孩，這選擇曾讓他深感震驚，「我現在完全可以體會那樣的心情。小孩發燒、鼻塞時，我也願意用嘴幫他吸鼻涕，一點都不覺得噁心。」

蘇仰志，「雜學校」創新教育展創辦人，奧茲品牌策展執行長，育有一個現年8 歲的兒子。 （攝影／顏涵正）

周瑞祥，知名魔術師。從小因為父親會變魔術的關係，而迷上這項技藝，現有一個學齡前的兒子。 （攝影／顏涵正）

設立多種起跑點的可能性

成為爸爸，讓蘇仰志和周瑞祥兩人體會到無私奉獻的親情真意，也讓他們開始審視自己一路走來的生命軌跡。蘇仰志認為孩子總是看著父母的背影長大，雖然他從擔任警察的父親身上，學到了正直善良的處事態度，但上一代沿襲的傳統教育價值觀，總認為考上好大學才是人生唯一的路徑，也讓他深受其苦，因而亟思改變。「孩子一歲時，我就辦了『不太乖教育節』，那是『雜學校』的前身。當時的口號是：乖乖做自己。我希望小孩不被制式的教育方式框限，教育的光譜應該更廣闊，希望大家能在這之中找到自己懷有熱情的道路。」

延續不太乖教育節的理念，「雜學校」創新教育展邀集不同的教育團體共同展出，他想讓大眾看到的是，當孩子走出學校和教室的圍籬後，也能在社區和日常生活中學習許多事物，從而找到自己希望發展的方向。透過專業教育團隊的規畫，小孩可以走進機車行學習修輪胎的知識，也可以參與社區服務，了解不同群體的需求，「大家都希望孩子不要輸在起跑點，但世界上有那麼多賽道，孩子不一定都得站在同一條，每一個孩子都是特別的個體，應該針對個人特質好好培養。」

對此深表贊同的周瑞祥想起從事銀行業的父親，因他常會於下班後在家表演魔術，意外啟發了自己對這領域的興趣，因此走上了一條與傳統迥異的職涯道路，回顧自己的經驗，周瑞祥認為孩子也能摸索出自己的道路。「我覺得每個小孩都有他贏過其他人的地方，只是那種『贏』，不一定符合世俗的價值。他可以喜歡藝術、大自然，或是創造一些怪遊戲，我覺得都很棒。每個人都是獨特的存在，只是長大以後，社會常告訴我們人的價值須以名利論斷，我們也變得如此審視自己，滿令人感嘆。」

創意養育未來台北人

同為父親的兩人不斷尋求教育的各種可能，而台北具有豐富的育兒資源，讓他們感受到身為這一代家長的幸福感。蘇仰志分析台北的教育發展近年已有長足的進步，他說：「台北的實驗教育非常蓬勃，除了公辦公營的實驗小學，台北市政府也成立北市實驗教育創新發展中心，統籌規畫所有實驗教育，提供非公營的實驗學校和自學生必要的協助，真正落實多元的教育精神。」此外，台北市有許多博物館和展演場所，也有許多團體專辦親子活動，只要父母願意帶小孩出門探索，都能有所收穫。他說：「我覺得爸爸可以扮演帶著孩子探索的角色，我之前曾帶孩子上插花課，未來還想帶他參加能夠體驗街友生活的活動，當孩子了解街友，就不會對他們貼上標籤，這是很好的學習。」

此外，周瑞祥發現台北市的公園設計也提供孩子各式體驗，父子兩人常玩得樂此不疲，他說：「以前自己是小孩時，公園裡的遊樂設施不是滑梯就是鞦韆，但現在有許多主題式公園，有越野公園，也有擺設小石頭讓孩子進行創作的藝術主題公園，真的很多元、很有趣。」喜歡帶著孩子出門探索的他，也觀察到台北市已增設不少親子友善廁所，就算他獨自帶著幼兒出門也十分便利，讓他更享受當爸爸的樂趣，而在這樣的環境下，他更有自信能好好陪伴孩子成長。

今日對孩子的教育，形塑了未來公民的樣貌，兩人相信台北這個城市可以孕育出一群更有創意的新公民，而身為新一代父親，他們也對自己可以扮演的父親角色，有更深的期待。

蘇仰志認為父親應陪著孩子一起玩，鼓勵孩子探索生活的可能性。 （圖／蘇仰志）

【完整內容請見《台北畫刊》8月號643期】。