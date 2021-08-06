未來新日常 來自紐約的城市防疫觀察

【文－郭慧、黃映嘉、攝影－李濠仲、Midori】

新冠肺炎疫情不只挑戰全球公衛體系，更為人們的生活帶來天翻地覆的改變。究竟人們該如何面對疫情，讓百工百業盡可能恢復往昔？每一位台北人又要如何建立疫情下的生活新常態？透過旅居紐約作家李濠仲的視角，分享他的城市觀察與防疫經驗談。

面對嚴峻的疫情，時時留心相關新聞已成為李濠仲生活的一部分。 （攝影／Midori）

紐約官方及民間製作了各種文宣與標語，提醒民眾注意防疫，守護自身健康。 （攝影／李濠仲）

從紐約經驗回望台北疫況

相較於台北在今年中迎來疫情高峰，紐約的疫情則在去年就爆發，當時紐約州單日確診病例曾衝破2 萬。「紐約可以說是作為觀察新冠肺炎疫情對現代生活影響的前哨站。我之所以這麼說，一來是因為紐約是世界前五大城市，人口眾多，經濟活動十分熱絡，因此防疫封鎖措施的影響也格外巨大；二來則是因為紐約無論在確診數、死亡數、失業率等，都居高不下，疫情讓這座城市受到很大的教訓。」李濠仲說道。

曾擔任新聞媒體記者的李濠仲，在這波疫情危機中，憑藉著記者的敏銳眼光，將紐約疫情下的人間百態，撰寫成《紐約暫停記》一書。他認為，但凡人口密集、人際連結密切的城市，都很難從這波疫情中全身而退，然而紐約人對於自身體魄與免疫力的強大自信，以及發現首例確診者時已進入社區傳染階段等背景因素，也是導致紐約疫情嚴峻的原因。

回望台北，李濠仲也分析，「今年5月台北疫情升溫，情形卻與去年紐約疫情大爆發的狀態截然不同。首先，台北人對於戴口罩不如紐約人抗拒；其次，面對居家隔離、疫調等防疫措施，台北人態度也較為配合。同時，紐約疫情爆發時，全世界還沒有任何一支疫苗，但是疫情升溫時的台北，疫苗已開始施打，比起紐約當時看不見疫情盡頭的心情，人們心中自是多了些信心。」

此外，紐約歷經3、4次警戒反覆升降的過程，也值得讓甫降為二級警戒的台北作為借鏡。李濠仲提到，警戒降級，伴隨而來的是人們心態上的鬆懈，「紐約初次解封時，雖然政府明令保持社交距離、勤洗手、戴口罩，但很多人還是忽視警告，開始呼朋引伴聚餐、遊玩，導致疫情反彈，讓城市再次拉高警戒。」李濠仲認為，一定程度的鬆綁，可以讓久悶的身心得到釋放，但還是要保有高度的自制力，「以我們家來說，過去在節日都會邀請鄰居來開派對，但疫情爆發後，都只待在家與家人過節，就連警戒鬆綁後去戶外踏青，也只跟家人同去。」他語重心長表示，政府會依據疫情相關數值來判斷解封與否，但解封不代表病毒從此消失，鬆懈正是紐約先前反覆封城的主因，也是此刻的台北最值得警惕之處。

在戶外停車場搭建室外的用餐區已成為紐約餐飲業的新日常。 （攝影／李濠仲）

紐約於疫情稍獲控制後，校園開始實施分流到校。 （攝影／李濠仲）

各行各業的應變之道

李濠仲也觀察到，紐約在幾次警戒反覆升降的經驗中，也學習到如何在生活中維持彈性與應變，「越害怕會越不知道如何過生活，因此除了基本的防疫守則，各行各業也必須不斷沙盤推演，培養面對疫情的應變能力。」他以大聯盟為例，縱使已經接種疫苗，幾場比賽下來卻還是有賽事相關人員確診，「面對這樣的狀況，球團也制定了補救措施，包括延長賽期、擴大篩檢，都是為了讓球團能在疫情下順利營運。」

此外，在疫情逐漸趨緩後，餐廳也陸續從只准外送放寬到開放外帶，後來甚至可以在餐廳外擺放桌椅、架上隔板，供客人在戶外用餐，「之前有些店家還只是用透明塑膠布做防疫區隔，現在都確實地裝上透明壓克力板。」而政府也取消部分室外停車格，讓餐飲業者可以在停車位上搭建「在室外的室內用餐區」。

李濠仲指出，「事實上，許多固有的營業方式都可以找到應變之道，當消費者可以安心拿到商品、業者可以安全保護自己時，新型態的消費模式就會被大家所接受。」他以外送人員為例，之前紐約的外送員多半依靠腳踏車或電動腳踏車送餐，但市府也在去年修

法讓電動滑板車合法上路，便利外送員送貨送餐，成功應變疫情的又一成功案例。

以上種種因應疫情而生的彈性措施，都顯現了紐約人在疫情中，為了讓生活如常運轉而做的應變與努力，面對疫情可能的長期威脅，不僅要防疫，也要學會與疫情共處。

居家防疫建立自在生活

除了政府、各行各業發展出的變通措施，如何過好自己的防疫新日常，也是每個人要面對的課題。

「我們在政府最初宣布警戒時就開始居家辦公，我的小孩也在第一時間停止到校上課，改為線上學習。當家人長時間在同一空間中緊密相處，無論親子間、夫妻間，都需要適時換個環境相處，切換長期居家的緊繃情緒。」對此，李濠仲也分享，「居家防疫超過一個月後，為了透透氣，我開車載全家去超市採買，兩個孩子在車上竟然像是第一天到紐約一樣興奮！」疫情稍獲控制後，有空時李濠仲一家也會選定空曠的地方散步，「因為孩子習慣了疫情下的生活模式，也理解不能隨意在外吵著買糖或買冰淇淋邊走邊吃，以免增加染疫風險，所以在我們外出時，反而更能體驗純粹散步的滿足感。」

回看這段蟄居時光，李濠仲也指出，居家工作時，跟外界的交流減少，跟家人和自己的相處變多，也因此如何與自己相處就顯得越發重要。「在居家防疫的緊張壓力下，越能跟自己相處的人，越能過得自在。」他提到，自己這段時間常利用公家圖書館提供的館藏電子書，或是線上博物館、美術館、歌劇院的資源來充實自我，也增加生活的樂趣。

這場突如其來的疫情令全球措不及防，大家紛紛在疫情的威脅中找尋應變之道。紐約歷經了疫情大爆發，並在其中逐步重建生活日常，而台北人除了要持續謹慎防疫外，更可以紐約或其他城市為借鏡，從它們的經驗中獲得啟發，建立屬於我們的防疫新日常。

李濠仲在疫情緩解時，也會在遵守防疫規範的前題下，適時帶全家出門走走，釋放生活中的壓力。 （攝影／李濠仲）

李濠仲在疫情緩解時，也會在遵守防疫規範的前題下，適時帶全家出門走走，釋放生活中的壓力。 （攝影／李濠仲）

【完整內容請見《台北畫刊》8月號643期】。